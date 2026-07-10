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    Gold Rate Today: స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ముఖ్య నగరాల్లో నేటి ధరలు ఇలా

    అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నడుమ దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అయితే వెండి ధరలు మాత్రం పెరిగాయి. హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేటి పసిడి, వెండి రేట్ల వివరాలు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ తాజా అప్‌డేట్స్ ఇక్కడ చూద్దాం.

    Published on: Jul 10, 2026, 10:13:34 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు పెరగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ముగిసిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడం అంతర్జాతీయంగా సంచలనం సృష్టించింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల నమోదైంది. మరోవైపు, దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు మాత్రం పైపైకి కదిలాయి.

    స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ముఖ్య నగరాల్లో నేటి ధరలు ఇలా
    స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ముఖ్య నగరాల్లో నేటి ధరలు ఇలా

    మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) లో ఉదయం 9:08 గంటల ప్రాంతంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర 0.28 శాతం తగ్గి 145,460 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదే సమయంలో కిలో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర 0.10 శాతం పెరిగి 227,160 వద్ద కొనసాగుతోంది.

    "ఇరాన్‌తో పూర్తిస్థాయి యుద్ధం దిశగా వెళ్తున్నామా లేదా అనే విషయం నాకు తెలియదు. కానీ ఒక ఒప్పందం చేసుకోవాలని ఇరాన్ తీవ్రంగా కోరుకుంటోంది" అని బుధవారం సాయంత్రం ట్రంప్ విలేకరులతో అన్నారు. వాషింగ్టన్ వెళ్లే క్రమంలో ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, "అమెరికా దళాలు ఇరాన్‌పై గట్టిగా దెబ్బకొట్టాయి" అని వెల్లడించారు.

    హార్ముజ్ జలసంధిలో తగ్గిన రవాణా

    వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ జరిపిన దాడుల కారణంగా పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. దీంతో హార్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే చమురు ట్యాంకర్ల రాకపోకలు గణనీయంగా నెమ్మదించాయి. అంతకుముందు వారంలో ప్రతిరోజూ సగటున 33 ట్యాంకర్లు ప్రయాణించగా, బుధవారం కేవలం 13 ట్యాంకర్లు మాత్రమే ఈ జలసంధిని దాటాయని ట్రేడ్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ 'కెప్లర్' కమోడిటీ రీసెర్చ్ డైరెక్టర్ మ్యాట్ స్మిత్ తెలిపారు. నిఘా నుంచి తప్పించుకోవడానికి కొన్ని నౌకలు ఇరాన్ నియంత్రణలో ఉన్న మార్గాన్ని ఎంచుకోగా, మరికొన్ని తమ ట్రాన్స్‌పాండర్లను నిలిపివేశాయని ఆయన వివరించారు.

    నాటో సదస్సులో ట్రంప్ హవా

    టర్కీలోని అంకారా నగరంలో జరిగిన 48 గంటల నాటో (NATO) సదస్సు అంతర్జాతీయ దౌత్యంపై ట్రంప్ ముద్రను స్పష్టం చేసింది. ఈ సదస్సు ప్రపంచ మార్కెట్లను ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా ఉక్రెయిన్, ఇరాన్ వంటి దేశాల్లో సరికొత్త ఉత్కంఠకు కారణమైంది. తీవ్ర దౌత్య సంక్షోభం తలెత్తుతుందని భావించిన తరుణంలో, కూటమిని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా చర్చలు సాగడం గమనార్హం.

    నాస్‌డాక్‌లోకి కొరియన్ చిప్‌మేకర్ ఎస్కే హైనిక్స్

    టెక్ ప్రపంచంలో మెమొరీ చిప్‌లకు ఉన్న డిమాండ్‌ను సొమ్ము చేసుకునేందుకు పెట్టుబడిదారులకు సరికొత్త అవకాశం లభించింది. దక్షిణ కొరియాలో శామ్‌సంగ్ తర్వాత రెండో అత్యంత విలువైన కంపెనీగా గుర్తింపు పొందిన 'ఎస్కే హైనిక్స్' (SK Hynix) అమెరికా నాస్‌డాక్ (Nasdaq) మార్కెట్లో అడుగుపెడుతోంది. గత ఏడాది కాలంలో ఈ కంపెనీ షేర్ల విలువ ఏడు రెట్లు పెరగడంతో దీని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దాదాపు 1 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. అమెరికాలో భారీ విస్తరణ ప్రణాళికలతో ఈ సంస్థ మార్కెట్ ప్రవేశం చేస్తోంది.

    తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి ధరలు

    సాధారణంగా స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని 24 క్యారెట్లుగా గుర్తిస్తారు. ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువ మన్నిక ఉండే 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారు. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల రిటైల్ ధరల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

    హైదరాబాద్: ఇక్కడ 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 145,410 కాగా, 22 క్యారెట్ల ధర 133,293 గా ఉంది. కిలో వెండి ధర 226,760 వద్ద కొనసాగుతోంది.

    న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలో 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర 144,940 కాగా, 22 క్యారెట్ల ధర 132,862 గా ఉంది. కిలో వెండి ధర 226,360 గా నమోదైంది.

    ముంబై: ఆర్థిక రాజధానిలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 145,190 గాను, 22 క్యారెట్ల ధర 133,091 గాను ఉంది. కిలో వెండి ధర 226,750 వద్ద ఉంది.

    బెంగళూరు: ఐటీ హబ్‌లో 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర 145,290 కాగా, 22 క్యారెట్ల ధర 133,183 గా ఉంది. కిలో వెండి ధర 226,580 పలుకుతోంది.

    కోల్‌కతా: ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల ధర 144,980 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర 132,898 గా ఉంది. కిలో వెండి ధర 226,100 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

    చెన్నై: తమిళనాడు రాజధానిలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 145,600 గాను, 22 క్యారెట్ల ధర 133,467 గాను ఉంది. కిలో వెండి ధర 227,067 గా కొనసాగుతోంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/Gold Rate Today: స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ముఖ్య నగరాల్లో నేటి ధరలు ఇలా
    Home/News/Gold Rate Today: స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ముఖ్య నగరాల్లో నేటి ధరలు ఇలా
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