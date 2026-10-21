తగ్గుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు: ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల, ద్రవ్యోల్బణ భయాల నేపథ్యంలో పసిడి ధరలు వరుసగా నాలుగో రోజు క్షీణించాయి. హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో అక్టోబర్ 21 నాటి 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ముడిచమురు ధరలు పెరగడంతో ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ పుంజుకుంటుందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీనికి తోడు వచ్చే వారం జరగనున్న అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ పాలసీ సమావేశంపై పెట్టుబడిదారులు దృష్టి సారించడంతో పసిడి ధరలు బుధవారం వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా క్షీణించాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో తగ్గిన స్పాట్ గోల్డ్
రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం, అంతర్జాతీయ విపణిలో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.2 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 4,118.18 డాలర్లకు చేరింది. డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన అమెరికా గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా 0.2 శాతం క్షీణించి 4,136.20 డాలర్ల వద్ద ట్రేడయ్యాయి.
అక్టోబర్ 27-28 తేదీల్లో జరగనున్న ఫెడ్ పాలసీ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం 16 శాతమేనని, అయితే డిసెంబర్ నాటికి రేట్ల పెంపు అవకాశం 90 శాతం వరకు ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే, ఎలాంటి వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని బంగారంపై పెట్టుబడులకు ఆకర్షణ తగ్గుతుంది. మరోవైపు, డాలర్ సూచీ నిలకడగా ఉండటం కూడా పసిడికి డిమాండ్ను పరిమితం చేసింది. వచ్చే వారం విడుదలకానున్న యూఎస్ పర్సనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్స్ (పీసీఈ) ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల కోసం వ్యాపారులు ఎదురుచూస్తున్నారు. స్పాట్ వెండి ధర 0.9 శాతం క్షీణించి ఔన్సుకు 57.44 డాలర్లకు పడిపోయింది.
దేశీయ మార్కెట్లో ఎంసీఎక్స్ ఫ్యూచర్స్
భారత దేశీయ మార్కెట్లోనూ పసిడి ధరలు పతనమయ్యాయి. అక్టోబర్ 21న మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో డిసెంబర్ పసిడి ఫ్యూచర్స్ 0.40 శాతం తగ్గి 10 గ్రాములకు ₹1,45,939 వద్ద ట్రేడయ్యాయి. ఎంసీఎక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్ ఉదయం 9:40 గంటల సమయంలో 0.94 శాతం క్షీణించి కేజీకి ₹2,09,494కు చేరాయి.
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేటి పసిడి, వెండి రేట్లు
రిటైల్ మార్కెట్లో పసిడి వేర్వేరు స్వచ్ఛత శాతాల్లో లభిస్తుంది. 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైనది కాగా, ఆభరణాల తయారీకి 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అక్టోబర్ 21న దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నమోదైన ధరలు:
హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు ₹1,46,470 గాను, 22 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,34,264 గాను నమోదైంది. కేజీ వెండి ధర ₹2,10,270గా ఉంది.
చెన్నై: 24 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,46,660, 22 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,34,438 కాగా, కేజీ వెండి ధర ₹2,10,550గా నమోదైంది.
బెంగళూరు: 24 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,46,340, 22 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,34,145 గాను, వెండి ధర కేజీకి ₹2,10,360 గాను ఉన్నాయి.
న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు ₹1,45,740, 22 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,33,595 గా ఉంది. కేజీ వెండి ధర ₹2,09,200.
ముంబై: 24 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,46,120, 22 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,33,943 కాగా, కేజీ వెండి ధర ₹2,09,850గా నమోదైంది.
కోల్కతా: 24 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,46,030, 22 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,33,861 కాగా, వెండి ధర కేజీకి ₹2,09,910గా ఉంది.
(గమనిక: ఈ బంగారం, వెండి ధరలు సూచనాత్మకమైనవి మాత్రమే. స్థానిక పన్నులు, జ్యువెలరీ దుకాణాలను బట్టి ప్రాంతాలవారీగా ఈ ధరల్లో వ్యత్యాసాలు ఉండవచ్చు.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More