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పుంజుకున్న పసిడి, వెండి ధరలు.. ప్రధాన నగరాల్లో తాజా రేట్లు ఇవే

మంగళవారం దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, ముంబై సహా ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల పసిడితో పాటు వెండి నమోదైన తాజా రేట్ల వివరాలు ఇక్కడ పరిశీలించండి.

Published on: Sep 22, 2026, 11:02:53 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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గ్లోబల్ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు భారతీయ బులియన్ మార్కెట్‌పై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతున్నాయి. మంగళవారం (సెప్టెంబర్ 22) దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు కొద్దిగా పుంజుకున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ తీవ్రం కావడంతో సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే పసిడికి మళ్లీ డిమాండ్ పెరిగింది.

పుంజుకున్న పసిడి, వెండి ధరలు
పుంజుకున్న పసిడి, వెండి ధరలు

అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు.. పసిడికి మద్దతు

అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య వివాదం తీవ్రరూపం దాల్చడం బంగారం ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తోంది. ఇరాన్‌కు చెందిన విమానయాన రంగాన్ని ఆంక్షలతో ముంచెత్తేందుకు అమెరికా సిద్ధమైంది. బుధవారం (సెప్టెంబర్ 23) నుంచి ఇరాన్ విమానయాన సంస్థలన్నింటినీ నిలిపివేస్తున్నట్లు అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్ వెల్లడించారు.

"ఇరాన్ విమానాలకు ఇంధన సరఫరా చేసినా, ల్యాండింగ్ సేవలు అందించినా లేదా టికెట్లు విక్రయించినా డాలర్ పేమెంట్ వ్యవస్థ నుంచి వారిని తొలగిస్తాం" అని సీఎన్‌బీసీ 'స్క్వాక్ బాక్స్' కార్యక్రమంలో బెసెంట్ స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్‌తో పాటు వారికి సహకరిస్తున్న అంతర్జాతీయ బ్యాంకులపై తీవ్ర స్థాయిలో ఒత్తిడి పెంచుతున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు $4,344.29 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ $4,381.80 వద్ద ఉన్నాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను ఎక్కువ కాలం పాటు గరిష్ట స్థాయిలోనే ఉంచుతుందనే అంచనాలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను శాసిస్తున్నాయి. ఫెడ్ అధికారుల తదుపరి ప్రకటనల కోసం ఇన్వెస్టర్లు నిశితంగా గమనిస్తున్నారు.

ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్ ట్రెండ్

మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లోనూ పసిడి, వెండి కాంట్రాక్టులు లాభాల్లోనే పయనించాయి. ఉదయం 9:13 గంటల ప్రాంతంలో ఎంసీఎక్స్‌లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర 0.20 శాతం పెరిగి 1,54,090 వద్ద ట్రేడైంది. అలాగే కిలో వెండి ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ 0.29 శాతం లాభపడి 2,40,100 వద్ద ట్రేడింగ్ నమోదైంది.

ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి రేట్లు

ఆభరణాల తయారీకి 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుండగా, పెట్టుబడులు, ప్యూర్ గోల్డ్ కోసం 24 క్యారెట్ల పసిడిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. మంగళవారం దేశంలోని ప్రముఖ నగరాల్లో నమోదైన విక్రయ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.

హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) 1,53,970 గాను, 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,41,139 గా ఉంది. కిలో వెండి ధర 2,39,930గా నమోదైంది.

న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్ల పసిడి 1,53,460 కాగా, 22 క్యారెట్ల రేటు 1,40,672గా ఉంది. వెండి ధర 2,39,130గా ఉంది.

ముంబై: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,51,410, 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,38,793గా నమోదు కాగా, కిలో వెండి రేటు 2,30,420గా ఉంది.

బెంగళూరు: 24 క్యారెట్ల పసిడి 1,53,730 వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర 1,40,919గా ఉంటే, వెండి ధర 2,39,550కి చేరింది.

కోల్‌కతా: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,53,520, 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,40,727గా ఉంది. వెండి ధర 2,39,230గా నమోదైంది.

చెన్నై: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,54,170 కాగా, 22 క్యారెట్ల రేటు 1,41,323 వద్ద ఉంది. వెండి ధర 2,40,240గా ఉంది.

స్థానిక పన్నులు, మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీల ఆధారంగా ఆయా నగరాల మధ్య రేట్లలో వ్యత్యాసాలు ఉంటాయని కొనుగోలుదారులు గమనించాలి.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/పుంజుకున్న పసిడి, వెండి ధరలు.. ప్రధాన నగరాల్లో తాజా రేట్లు ఇవే
Home/News/పుంజుకున్న పసిడి, వెండి ధరలు.. ప్రధాన నగరాల్లో తాజా రేట్లు ఇవే
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