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    బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు.. పడి లేచిన పసిడి

    మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో సోమవారం ఉదయం బంగారం, వెండి ధరలు తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాలు తగ్గడం, డాలర్ ఇండెక్స్ బలంగా ఉండటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.

    Published on: Jul 06, 2026 9:47 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    అంతర్జాతీయ పరిణామాలు భారతీయ కమోడిటీ మార్కెట్‌పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. సోమవారం (జూలై 6) ఉదయం ట్రేడింగ్‌లో మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో బంగారం, వెండి ధరలు తీవ్రమైన ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కొన్నాయి. అమెరికాలో ఉపాధి గణాంకాలు ఆశించిన దానికంటే తక్కువగా నమోదు కావడంతో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై ఆందోళనలు తగ్గాయి. అయితే మరోవైపు డాలర్ విలువ స్థిరంగా కొనసాగుతుండటంతో మార్కెట్లలో అనిశ్చితి నెలకొంది.

    బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు.. పడి లేచిన పసిడి
    బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు.. పడి లేచిన పసిడి

    ఉదయం ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలో కొద్ది నిమిషాల పాటు నష్టాల్లో నడిచిన ఆగస్టు పసిడి ఫ్యూచర్స్, ఉదయం 9:10 గంటల ప్రాంతంలో స్వల్పంగా కోలుకున్నాయి. 0.03 శాతం లాభంతో ప్రతి 10 గ్రాములకు రూ.1,47,418 వద్ద ట్రేడయ్యాయి. అదే సమయంలో ఎంసీఎక్స్ సెప్టెంబర్ వెండి ఫ్యూచర్స్ 0.02 శాతం స్వల్ప లాభంతో కిలో రూ.2,37,447 వద్ద కొనసాగాయి.

    అయితే మార్కెట్లలో ఈ లాభాలు ఎక్కువసేపు నిలవలేదు. ఉదయం 9:25 గంటల సమయానికి ధరలు మళ్లీ రివర్స్ అయ్యాయి. ఎంసీఎక్స్ బంగారం ఆగస్టు కాంట్రాక్ట్ 0.12 శాతం తగ్గి రూ.1,47,201 కి పడిపోగా, వెండి సెప్టెంబర్ ఫ్యూచర్స్ 0.46 శాతం క్షీణించి రూ.2,36,317 వద్దకు చేరాయి. అంతర్జాతీయ గ్లోబల్ మార్కెట్‌ను పరిశీలిస్తే డాలర్ ఇండెక్స్ 0.10 శాతం పుంజుకుని 100.98 వద్దకు చేరింది. కాగా, ముడి చమురు బెంచ్‌మార్క్ అయిన బ్రెంట్ క్రూడ్ అర శాతం మేర తగ్గి బ్యారెల్‌కు 72 డాలర్ల దిగువన ట్రేడవుతోంది.

    అమెరికా ఉపాధి రికార్డుల ప్రభావం

    అమెరికాలో గత వారం విడుదలైన ఉద్యోగాల గణాంకాలు బలహీనంగా ఉండటంతో అక్కడి మార్కెట్లో పసిడి ధరలు రెండు వారాల గరిష్ట స్థాయికి చేరాయి. ఈ ఏడాది అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ దూకుడుగా వడ్డీ రేట్లను పెంచకపోవచ్చనే అంచనాలే ఇందుకు కారణం. అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో వరుసగా నాలుగు వారాల పాటు నష్టపోయిన బంగారం ధరలు, గత వారం దాదాపు 2 శాతం మేర లాభపడి నష్టాల సిరీస్‌కు బ్రేక్ వేశాయి.

    ఏడీపీ (ADP) జాతీయ ఉపాధి నివేదిక ప్రకారం, జూన్ నెలలో ప్రైవేట్ రంగాన 98,000 ఉద్యోగాలు మాత్రమే వచ్చాయి. వాస్తవానికి మార్కెట్ నిపుణులు 1,18,000 ఉద్యోగాలను అంచనా వేశారు. ఇక నాన్-ఫామ్ పేరోల్స్ డేటా సైతం తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. 1,10,000 ఉద్యోగాల అంచనాకు విరుద్ధంగా కేవలం 57,000 ఉద్యోగాలు మాత్రమే నమోదయ్యాయి. దీనికి తోడు ఏప్రిల్, మే నెలల పేరోల్స్ గణాంకాలను కూడా గతంలో ప్రకటించిన దానికంటే 74,000 మేర తగ్గించారు.

    రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం, సెప్టెంబర్ నెలలో ఫెడ్ రేట్ల పెంపునకు 55 శాతం మాత్రమే అవకాశం ఉందని సిఎమ్ఇ (CME) ఫెడ్‌వాచ్ టూల్ చూపిస్తోంది. గతంలో ఈ అంచనా 60 శాతానికి పైగా ఉండేది. దీంతో బుధవారం విడుదల కానున్న జూన్ 16-17 నాటి ఫెడ్ సమావేశ మినిట్స్ (సారాంశం) పై మదుపరులు దృష్టి సారించారు. కాగా, ఫెడరల్ రిజర్వ్ తదుపరి పాలసీ సమావేశం జూలై 28-29 తేదీలలో జరగనుంది.

    మదుపరులు ఏం చేయాలి? నిపుణుల వ్యూహం

    ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేయడం (Buy on Dips) మంచి వ్యూహమని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    "బంగారం ధర రూ.1,46,000 నుండి రూ.1,45,000 పరిధిలోకి వచ్చినప్పుడు కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీనికి స్టాప్ లాస్ రూ.1,43,850 గా ఉంచుకుని రూ.1,48,000, రూ.1,49,100 లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవచ్చు. అలాగే వెండి రూ.2,34,400 నుండి రూ.2,31,000 శ్రేణికి తగ్గినప్పుడు రూ.2,27,000 స్టాప్ లాస్‌తో కొనుగోలు చేస్తే రూ.2,41,000, రూ.2,44,000 వరకు టార్గెట్లను అందుకోవచ్చు" అని పృథ్వీఫిన్మార్ట్ కమోడిటీ రీసెర్చ్ ప్రతినిధి మనోజ్ కుమార్ జైన్ తెలిపారు.

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో నేటి సెషన్‌కు బంగారానికి 4,145 డాలర్లు, 4,110 డాలర్ల వద్ద మద్దతు (Support) లభిస్తుండగా, నిరోధక (Resistance) స్థాయిలు 4,220 డాలర్లు, 4,255 డాలర్లుగా ఉన్నాయి. వెండికి 60.20 డాలర్లు, 59.10 డాలర్ల వద్ద మద్దతు, 64 డాలర్లు, 65.50 డాలర్ల వద్ద నిరోధం ఉన్నాయి. దేశీయ మార్కెట్ అయిన ఎంసీఎక్స్ లో బంగారానికి రూ.1,46,650, రూ.1,45,800 వద్ద సపోర్ట్, రూ.1,48,050, రూ.1,49,100 వద్ద రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి. వెండికి రూ.2,34,400, రూ.2,31,000 వద్ద సపోర్ట్, రూ.2,41,000, రూ.2,44,400 వద్ద రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయని మనోజ్ కుమార్ జైన్ విశ్లేషించారు.

    "మార్కెట్ మొత్తం గమనం సానుకూలంగా మారింది. స్వల్పకాలికంగా రూ.1,45,000 సపోర్ట్ ఏరియా వైపు ధరలు తగ్గితే దానిని కొనుగోలు అవకాశంగా భావించాలి. మార్కెట్ స్థిరంగా రూ.1,50,000 మార్కును దాటితే ఈ సానుకూల ధోరణి మరింత బలపడుతుంది" అని మాస్టర్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ చీఫ్ రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ రవి సింగ్ పేర్కొన్నారు.

    ఇండస్ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది అంచనా ప్రకారం, గ్లోబల్ మార్కెట్లలో బులియన్ రంగానికి గట్టి మద్దతు ఉన్నందున ఎంసీఎక్స్ బంగారం ఆగస్టు ఫ్యూచర్స్ తిరిగి రూ.1,47,800 స్థాయికి పుంజుకునే అవకాశం ఉంది.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం, అవగాహన కోసం మాత్రమే ప్రచురించబడింది. మార్కెట్ ఒడిదొడుకులకు లోబడి ఉంటుంది కనుక పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు.. పడి లేచిన పసిడి
    Home/News/బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు.. పడి లేచిన పసిడి
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