పరుగెడుతున్న పసిడి, వెండి ధరలు.. అంతర్జాతీయంగా ఏం జరుగుతోంది?
అమెరికాలో బలహీనమైన ఉద్యోగ గణాంకాలు, వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై సడలిన అంచనాల వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా మూడో రోజు పుంజుకున్నాయి. దేశీయంగానూ పసిడి ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో సానుకూల పరిణామాలు తోడవడంతో పసిడి, వెండి ధరలు వరుసగా మూడో రోజూ లాభాల బాట పట్టాయి. అమెరికాలో ఉపాధి కల్పన మందగించడం, పశ్చిమాసియాలో ముడిచమురు సంక్షోభం సర్దుమణగడంతో యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచకపోవచ్చనే అంచనాలు బులియన్ మార్కెట్కు కొత్త ఊపునిచ్చాయి. దేశీయంగా ఈ వారంలో మూడు నెలల కనిష్ట స్థాయిని తాకిన బంగారం ధరలు, ఇప్పుడు మళ్లీ భారీగా పుంజుకున్నాయి.
వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు బ్రేక్?
అమెరికాలో జూన్ నెలకు సంబంధించిన ఉద్యోగ నియామకాల గణాంకాలు తాజాగా విడుదలయ్యాయి. గడచిన కొన్ని నెలలుగా ఉపాధి మార్కెట్ పుంజుకున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, జూన్లో మాత్రం కొత్త నియామకాలు మందగించాయి. ఈ పరిణామం జూలైలో జరగబోయే ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్ల పెంపు నిర్ణయానికి అడ్డుకట్ట వేసే అవకాశం ఉంది. వడ్డీ రేట్లు పెరగకపోవడం అనేది వడ్డీయేతర ఆదాయాన్ని ఇచ్చే బంగారం లాంటి లోహాలకు ఎప్పుడూ కలిసొచ్చే అంశమే.
చమురు ధరల స్థిరత్వం.. తగ్గుతున్న ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి
ద్రవ్యోల్బణాన్ని శాసించే ముడిచమురు ధరలు ప్రస్తుతం స్థిరపడుతున్నాయి. హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) గుండా చమురు ట్యాంకర్ల రాకపోకలు సజావుగా సాగుతుండటం, అమెరికా-ఇరాన్ దేశాల మధ్య 60 రోజుల తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం శాశ్వత శాంతి ఒప్పందంగా మారేందుకు అడుగులు పడుతుండటంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గాయి.
"ఇంధన ధరలు తగ్గడం, ఉద్యోగాల వృద్ధి మందగించడం రాబోయే నెలల్లో ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి తగ్గుతుందనే సంకేతాలను ఇస్తున్నాయి" అని టీడీ సెక్యూరిటీస్ గ్లోబల్ కమోడిటీ స్ట్రాటజీ హెడ్ బార్ట్ మెలెక్ విశ్లేషించారు.
ఫెడ్ రేట్ల పెంపు అంచనాలు తగ్గడంతో వ్యాపారులు తమ షార్ట్ పొజిషన్లను కవర్ చేసుకుంటున్నారని, దీనివల్లే మార్కెట్ పుంజుకుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్స్కు 4,100 డాలర్ల పైన ట్రేడ్ అవుతూ ఐదు వారాల తర్వాత మొదటిసారి వీక్లీ లాభాల దిశగా సాగుతోంది. బంగారం ధర మున్ముందు గరిష్టంగా 4,280 డాలర్ల ప్రతిరోధక స్థాయి (Resistance) వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉందని ఆయన అంచనా వేశారు.
భారత్, చైనా మార్కెట్ల పరిస్థితి
అంతర్జాతీయంగా ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా జూన్ నెలలో బంగారం ధరలు 8.4 శాతం మేర క్షీణించాయి. మార్చి తర్వాత పసిడికి ఇది మొదటి నెలవారీ నష్టం. దేశీయంగా మంగళవారం నాటికి రూ.1,40,450 వద్ద మార్చి 27 తర్వాత అత్యంత కనిష్ట స్థాయిని తాకిన 10 గ్రాముల బంగారం ధర, ప్రస్తుతం మళ్లీ పుంజుకుని రూ.1,48,046 ($1,553) కి చేరింది.
ధరలు పెరిగినప్పటికీ, దేశంలో ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్లు, పండుగలు లేని 'లీన్ సీజన్' కావడం వల్ల కొనుగోళ్లు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. కోల్కతాకు చెందిన ఒక ప్రముఖ జ్యువెలరీ వ్యాపారి మాట్లాడుతూ, "ధరలు తగ్గుతాయని చాలామంది వేచి చూశారు. వారం ప్రారంభంలో ధర కాస్త తగ్గగానే స్వల్ప కొనుగోళ్లు జరిగాయి" అని పేర్కొన్నారు. చైనాలో మాత్రం కొనుగోళ్లకు స్వల్ప ఆసక్తి కనిపించింది.
వింగ్ ఫంగ్ ప్రిసియస్ మెటల్స్ డీలింగ్ హెడ్ పీటర్ ఫంగ్ స్పందిస్తూ, "ప్రస్తుతానికి 4,000 డాలర్లు చాలా బలమైన సపోర్ట్ లెవెల్గా కనిపిస్తోంది. మార్కెట్లో ఇంకా అనిశ్చితి కొనసాగుతుండటంతో కొనుగోలుదారులు పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి వెనుకాడుతున్నారు" అని తెలిపారు.
దూసుకుపోయిన వెండి
మరోవైపు అంతర్జాతీయ సానుకూల ధోరణులతో దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) లో జూలై డెలివరీ వెండి ధర కేజీకి రూ.4,096 (1.76 శాతం) పెరిగి రూ.2,37,400 కి చేరింది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో కామెక్స్ (Comex) సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ 2.17 శాతం పెరిగి ఔన్స్కు 62.23 డాలర్లుగా నమోదైంది.
ప్రధాన నగరాల్లో నేటి ధరల పట్టిక
భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు), వెండి (10 గ్రాములు) ధరలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
24 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు (10 గ్రాములకు):
ఢిల్లీ: రూ. 1,45,689
ముంబై: రూ. 1,45,804.66
బెంగళూరు: రూ. 1,45,849
హైదరాబాద్: రూ. 1,45,650
వెండి ధరలు (10 గ్రాములకు):
ఢిల్లీ: రూ. 2,336.10
ముంబై: రూ. 2,337.82
చెన్నై: రూ. 2,357.05
బెంగళూరు: రూ. 2,336.03
హైదరాబాద్: రూ. 2,350
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More