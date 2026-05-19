    ఇరాన్‌పై దాడికి బ్రేక్: పతనమైన ముడిచమురు ధరలు

    ఇరాన్‌పై ప్లాన్ చేసిన సైనిక దాడిని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాయిదా వేయడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా దిగొచ్చాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు ప్రస్తుతానికి తొలగడంతో గ్లోబల్ మార్కెట్‌తో పాటు భారత కమోడిటీ మార్కెట్‌లోనూ ముడిచమురు ధరలు 2 శాతం మేర పతనమయ్యాయి.

    Published on: May 19, 2026 9:35 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం ముంచుకొస్తోందని భయపడిన ప్రపంచ దేశాలకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటన పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. ఇరాన్‌పై మంగళవారం జరగాల్సిన సైనిక దాడిని తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలన్న మిత్రదేశాల సూచన మేరకు ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ పరిణామంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడిచమురు ధరలు ఒక్కసారిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి.

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ధరల పతనం

    ట్రంప్ ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే ఆసియా ట్రేడింగ్‌లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 3.01 డాలర్లు (2.7%) తగ్గి 109.09 డాలర్ల వద్దకు చేరింది. అటు అమెరికాకు చెందిన వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) కూడా 1.38 డాలర్లు తగ్గి 107.28 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. అంతకుముందు సెషన్లలో ఇవి మే నెలలోనే గరిష్ట స్థాయిలను తాకాయి. యుద్ధం గనుక మొదలైతే సరఫరా నిలిచిపోయి ధరలు మండిపోతాయన్న భయం నుంచి మార్కెట్ ఇప్పుడు బయటపడింది.

    భారత మార్కెట్‌ (MCX) పై ప్రభావం

    గ్లోబల్ మార్కెట్ ప్రభావం మన దేశీయ మార్కెట్‌పై కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) లో ముడిచమురు ధరలు 0.9% పైగా తగ్గి బ్యారెల్‌కు 9,916 వద్దకు చేరుకున్నాయి. భారత్ తన ముడిచమురు అవసరాల్లో 80 శాతానికి పైగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుంది. కాబట్టి అంతర్జాతీయంగా ధరలు తగ్గడం మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు, రూపాయి విలువకు శుభపరిణామం.

    చర్చలకు దారితీసిన మిత్రదేశాల ఒత్తిడి

    సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, యూఏఈ వంటి దేశాల అభ్యర్థన మేరకు తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. "ఇరాన్‌పై రేపు జరగాల్సిన దాడిని ప్రస్తుతానికి ఆపాం. చర్చల ద్వారా పరిష్కారం లభిస్తుందని మిత్రదేశాలు నమ్ముతున్నాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, చర్చలు సఫలం కాకపోతే ఏ క్షణమైనా దాడికి సిద్ధమని హెచ్చరించడం గమనార్హం.

    మరోవైపు, ఇరాన్ తన వైఖరిని పాకిస్థాన్ ద్వారా అమెరికాకు తెలియజేసింది. ఒప్పందం కుదిరే వరకు ఇరాన్ చమురు ఎగుమతులపై ఆంక్షల నుంచి తాత్కాలిక మినహాయింపు ఇచ్చే ఆలోచనలో వాషింగ్టన్ ఉన్నట్లు సమాచారం.

    ముడిచమురు భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోంది?

    ముడిచమురు ధరల కదలికలపై నిపుణులు మిశ్రమంగా స్పందిస్తున్నారు. కోటక్ సెక్యూరిటీస్ కమోడిటీ రీసెర్చ్ ప్రతినిధి కైనాత్ చైన్‌వాలా మాట్లాడుతూ "హార్ముజ్ జలసంధి గుండా చమురు రవాణా పునరుద్ధరణ జరిగితే తప్ప ధరల్లో అస్థిరత కొనసాగుతుంది. స్వల్పకాలంలో WTI క్రూడ్‌కు 112 డాలర్ల వద్ద నిరోధం (Resistance) ఉండగా, బ్రెంట్ క్రూడ్‌కు 115 డాలర్ల వద్ద నిరోధం కనిపిస్తోంది" అని వివరించారు.

    మరోవైపు ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ మాట్లాడుతూ.. MCX లో ధరలు ప్రస్తుతానికి 10,300 పైనే ఉన్నాయని, 10,450 దాటితే మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. కింద స్థాయిలో 10,100 వద్ద బలమైన సపోర్ట్ ఉందని ఆయన విశ్లేషించారు.

    సామాన్యుడిపై ప్రభావం ఉంటుందా?

    అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు తగ్గడం వల్ల దేశీయంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, ఇది ట్రంప్ తీసుకునే తదుపరి నిర్ణయాలు, ఇరాన్ చర్చల సఫలంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్ మీదుగా చమురు సరఫరా ఆగిపోతే మాత్రం భారత్‌లో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ముడిచమురు ధరలు ఎందుకు తగ్గాయి?

    అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌పై ప్లాన్ చేసిన సైనిక దాడిని ప్రస్తుతానికి నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.

    2. భారత్‌లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధర ప్రస్తుతం ఎంత ఉంది?

    మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) లో ముడిచమురు ధర బ్యారెల్‌కు సుమారు 9,916 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

    3. హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) ప్రాముఖ్యత ఏంటి?

    ప్రపంచంలోని చమురు రవాణాలో దాదాపు మూడో వంతు ఈ జలసంధి గుండానే జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే చమురు సరఫరా నిలిచిపోయి ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి.

    4. అమెరికా - ఇరాన్ చర్చల్లో పాకిస్థాన్ పాత్ర ఏమిటి?

    ఇరాన్ తన దౌత్యపరమైన సందేశాలను, డిమాండ్లను పాకిస్థాన్ ద్వారా అమెరికాకు చేరవేస్తోంది. మధ్యవర్తిగా పాకిస్థాన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/ఇరాన్‌పై దాడికి బ్రేక్: పతనమైన ముడిచమురు ధరలు
