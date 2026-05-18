బెంగళూరు కేఫ్లు వెలవెల.. ఇరాన్ యుద్ధం మన జేబులకు చిల్లు పెడుతోందా? నెటిజన్ల ఆందోళన
సాధారణంగా వీకెండ్ వచ్చిందంటే బెంగళూరు రోడ్ల మీద ట్రాఫిక్, కేఫ్ల ముందు క్యూలు కనిపిస్తాయి. కానీ ఇప్పుడు సీన్ మారింది. నగరంలోని ప్రముఖ హోటళ్లు, పబ్లు ఖాళీగా కనిపిస్తుండటంపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.
ఐటీ హబ్ బెంగళూరులో విలాసవంతమైన జీవనశైలికి అలవాటు పడిన జనం.. ఇప్పుడు ఖర్చు తగ్గించుకుంటున్నారా? అవుననే అంటున్నాయి నగరంలోని తాజా పరిస్థితులు. ఒకప్పుడు కిక్కిరిసిపోయే పబ్లు, టిఫిన్ సెంటర్లు ఇప్పుడు పల్చటి జనంతో వెలవెలబోతున్నాయి. దీనికి కారణం ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల పెరిగిన ద్రవ్యోల్బణమా లేక నగరంలో సాగుతున్న ఎండల తీవ్రతా? అనే చర్చ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
ఏమైంది ఆ సందడి?
నెల రోజుల పాటు విరామం లేకుండా పనిచేసిన ఒక నెటిజన్, సరదాగా వీకెండ్ ఎంజాయ్ చేద్దామని బయటకు వెళ్తే అతనికి షాకింగ్ దృశ్యాలు కనిపించాయి. శనివారం సాయంత్రం ఫుల్ రద్దీగా ఉండాల్సిన పబ్లో కేవలం నాలుగైదు టేబుళ్లు మాత్రమే నిండి ఉన్నాయి. ఆదివారం ఉదయం టిఫిన్ కోసం వెళ్తే, అక్కడ కూడా పార్కింగ్లో వాహనాలు లేవు, పార్శిల్ కోసం క్యూలు అసలే లేవు. "బెంగళూరు జనం ఖర్చు చేయడం తగ్గించేశారా? లేక వ్యాపారాలు దెబ్బతింటున్నాయా?" అంటూ అతను రెడిట్ (Reddit) వేదికగా ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
ఇరాన్ యుద్ధం.. పేదరికపు భయం
ఈ పోస్టుపై స్పందించిన నెటిజన్లు రకరకాల కారణాలను విశ్లేషిస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అస్థిరత సామాన్యుడి జేబుపై ప్రభావం చూపుతోందని చాలామంది భావిస్తున్నారు. "యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి నా ఆర్థిక పరిస్థితి తలకిందులైంది. అందుకే బయట తినడం మానేసి, ఇంట్లోనే వండుకోవడం నేర్చుకుంటున్నాను" అని ఒక యూజర్ కామెంట్ చేశాడు. ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ముడి చమురు ధరలు పెరగడం, దానివల్ల రవాణా ఖర్చులు, నిత్యావసరాల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడం మధ్యతరగతి ప్రజలను భయపెడుతోంది.
ధరల మోత.. మండుతున్న ఎండలు
కేవలం యుద్ధమే కాదు, దేశీయంగా పెరుగుతున్న ఎల్పీజీ (LPG) ధరలు, విపరీతమైన ద్రవ్యోల్బణం కూడా ప్రజలను ఇంటికే పరిమితం చేస్తున్నాయి. "హోటళ్లలో ఫుడ్ క్వాలిటీ తగ్గింది, కానీ ధరలు మాత్రం విపరీతంగా పెరిగాయి. అంత డబ్బు పెట్టి తినడం కంటే ఇంట్లో ఉండటమే మేలనిపిస్తోంది" అని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరోవైపు బెంగళూరులో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. వేడి గాలుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి జనం ఏసీ గదులకే పరిమితం కావడం కూడా కేఫ్లు ఖాళీగా ఉండటానికి ఒక కారణం కావొచ్చు.
ఉద్యోగాల కోత.. ఏఐ (AI) గుబులు
టెక్ రంగంలో సాగుతున్న లేఆఫ్స్ (Layoffs), ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఊడిపోతాయో అన్న భయం కూడా బెంగళూరు ఐటీ ఉద్యోగుల్లో నెలకొంది. భవిష్యత్తుపై నమ్మకం లేక, చేతిలో ఉన్న డబ్బును జాగ్రత్తగా దాచుకోవాలని సామాన్యులు భావిస్తున్నారు. వీటన్నింటి ఫలితమే నగరంలోని వినోద రంగంపై పడుతున్న ప్రభావం. ఒకప్పుడు 'ఖర్చుకు వెనుకాడని' బెంగళూరు ఇప్పుడు 'పొదుపు మంత్రం' జపిస్తోందని నెటిజన్లు విశ్లేషిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. బెంగళూరు కేఫ్లు, పబ్లు ఖాళీగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
ప్రధానంగా ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల పెరిగిన ఖర్చులు, అధిక ద్రవ్యోల్బణం, ఎండల తీవ్రత, ఉద్యోగ భద్రతపై ఆందోళనలు వంటివి జనాన్ని బయటకు రాకుండా చేస్తున్నాయి.
2. ఇరాన్ యుద్ధం భారతీయ వినియోగదారులపై ఎలా ప్రభావం చూపుతోంది?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇది పరోక్షంగా హోటళ్లు, ఇతర సేవల ధరలు పెరగడానికి దారితీస్తుంది, తద్వారా ప్రజలు తమ ఖర్చులను తగ్గించుకుంటున్నారు.
3. ఐటీ రంగంలోని పరిస్థితులు దీనికి కారణమా?
అవును, లేఆఫ్స్, ఏఐ వల్ల ఉద్యోగాలు పోతాయనే భయం కారణంగా చాలామంది అనవసరపు ఖర్చులను, ముఖ్యంగా బయట భోజనం, వినోదంపై పెట్టే ఖర్చులను నియంత్రించుకుంటున్నారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.