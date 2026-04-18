    Meta Layoff : సర్వం ‘ఏఐ’ మయం! మెటాలో మళ్లీ లేఆఫ్స్ ప్రకంపనలు- 8వేల మందిపై వేటు..?

    Meta Layoff 2026 : ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ప్రభావం ఐటీ రంగంపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సామర్థ్యం పెంపు పేరుతో ఫేస్‌బుక్ మాతృసంస్థ 'మెటా' ఈ ఏడాది భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగ కోతలకు సిద్ధమైంది. వచ్చే నెలలోనే 8వేల మందిని తొలగించే యోచనలో సంస్థ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.

    Published on: Apr 18, 2026 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Meta Layoffs 2026 : ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెక్ రంగంలో ఉద్యోగాల తొలగింపు పర్వం కొనసాగుతూనే ఉంది. సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా (ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యాజమాన్యం) ఈ ఏడాది తన గ్లోబల్ వర్క్‌ఫోర్స్‌లో భారీ మార్పులు చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం మే 20న మెటా తన తొలి విడత లేఆఫ్స్‌ను ప్రకటించనుంది. ఈ ఒక్క విడతలోనే సుమారు 10 శాతం మంది ఉద్యోగులు, అంటే దాదాపు 8,000 మంది తమ ఉద్యోగాలను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని తెలుస్తోంది.

    మెటా లేఆఫ్స్​ అప్డేట్స్​ 2026..
    మెటా లేఆఫ్స్​ 2026- ఏఐ కోసమే ఈ పునర్వ్యవస్థీకరణ?

    మెటా సీఈఓ మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ ఇప్పుడు తన పూర్తి దృష్టిని ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ)పై కేంద్రీకరించారు. కంపెనీ అంతర్గత కార్యకలాపాలను ఏఐ టెక్నాలజీతో అనుసంధానించడం ద్వారా సామర్థ్యాన్ని పెంచాలని ఆయన భావిస్తున్నారు.

    పెట్టుబడులు: ఏఐ అభివృద్ధి కోసం జుకర్‌బర్గ్ వందల కోట్ల డాలర్లను కుమ్మరిస్తున్నారు.

    కొత్త విభాగం: ఇటీవల కంపెనీలోని వివిధ విభాగాల నుంచి ఇంజనీర్లను బదిలీ చేసి "అప్లైడ్ ఏఐ" అనే కొత్త విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇది స్వయంప్రతిపత్తితో పనిచేసే ఏఐ ఏజెంట్లను తయారు చేయనుంది.

    మధ్యతరగతి మేనేజ్మెంట్ తొలగింపు: మేనేజ్మెంట్ లేయర్లను తగ్గించి, ఏఐ సహాయంతో పనిచేసే ఉద్యోగుల ద్వారా సంస్థను మరింత వేగంగా నడపాలని ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు భావిస్తున్నారు.

    టెక్ రంగంలో కొనసాగుతున్న గండం..

    కేవలం మెటా మాత్రమే కాదు, అమెజాన్ వంటి దిగ్గజాలు కూడా ఇదే బాటలో నడుస్తున్నాయి. అమెజాన్ ఇటీవల 30,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించగా, ఫిన్‌టెక్ కంపెనీ 'బ్లాక్' తన సగం సిబ్బందిపై వేటు వేసింది. వీటన్నింటికీ ఏఐ ద్వారా వచ్చే పని సామర్థ్యమే కారణమని ఆయా కంపెనీల అధినేతలు పేర్కొంటున్నారు.

    Layoffs.fyi వెబ్‌సైట్ గణాంకాల ప్రకారం.. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 73,212 మంది ఐటీ ఉద్యోగులు రోడ్డున పడ్డారు. 2024 ఏడాది మొత్తం మీద ఈ సంఖ్య 1.53 లక్షలుగా ఉంది.

    ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్నా కోతలు ఎందుకు?

    2022-23లో మెటా నిర్వహించిన "ఇయర్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ" సమయంలో కంపెనీ స్టాక్ పడిపోయింది, లాభాలు తగ్గాయి. అప్పుడు 21,000 మందిని తొలగించారు. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. గతేడాది మెటా 200 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం, 60 బిలియన్ డాలర్ల లాభాన్ని గడించింది. అయినప్పటికీ, భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా తక్కువ మంది ఉద్యోగులతో ఎక్కువ పనిని సాధించాలని మెటా యోచిస్తోంది.

    మొత్తం మీద ఈ ఏడాది 20 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులను తొలగించే అవకాశం ఉందని ఓ అంతర్జాతీయ మీడియా గతంలోనే హెచ్చరించింది. మే నెలలో జరిగే తొలి విడత తర్వాత, ఏడాది ద్వితీయార్థంలో మరిన్ని కోతలు ఉండే అవకాశం ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. మెటా మే 20న ఎంతమందిని తొలగిస్తోంది?

    మే 20న జరగబోయే తొలి విడత లేఆఫ్స్‌లో సుమారు 8,000 మంది ఉద్యోగులపై (దాదాపు 10% మంది) ప్రభావం పడనుందని అంచనా.

    2. ఉద్యోగ కోతలకు ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ద్వారా కంపెనీ పనితీరును మెరుగుపరచడం, మేనేజ్మెంట్ విభాగాలను తగ్గించి ఖర్చులను నియంత్రించడం ప్రధాన లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.

    3. భారత్‌లోని మెటా ఉద్యోగులపై దీని ప్రభావం ఉంటుందా?

    మెటా తన గ్లోబల్ వర్క్‌ఫోర్స్‌లో కోతలు విధిస్తోంది కాబట్టి, భారత్‌లోని కార్యాలయాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులపై కూడా దీని ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనిపై కంపెనీ ఇంకా స్పష్టమైన ప్రకటన చేయలేదు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

