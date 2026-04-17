NEET UG 2026 : విద్యా రంగంలో ఏఐ విప్లవం- గూగుల్ జెమినీలో ఉచితంగా నీట్ మాక్ టెస్ట్లు..
Neet UG 2026 mock tests : వైద్య విద్యలో చేరాలనుకునే విద్యార్థులకు గూగుల్ ఇండియా నుంచి అప్డేట్. దేశంలోనే అత్యంత కఠినమైన పరీక్షల్లో ఒకటైన నీట్ యూజీ కోసం సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు గూగుల్ తన ‘జెమినీ’ యాప్ ద్వారా ఉచితంగా ప్రాక్టీస్ టెస్టులను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. పూర్తి వివరాలు..
Google Gemini NEET UG Mock test : నీట్ యూజీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న లక్షలాది మంది విద్యార్థుల కోసం గూగుల్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జెమినీ యాప్ ద్వారా ఫుల్ లెంగ్త్ మాక్ టెస్టులను ఉచితంగా అందిస్తోంది. ఏఐ సాంకేతికతతో విద్యార్థులు తమ ప్రిపరేషన్ను మరింత మెరుగుపరుచుకునేలా ఈ ఫీచర్ను రూపొందించారు.
ఒకే ఒక్క కమాండ్తో పరీక్ష ప్రారంభం!
గూగుల్ ఇండియా ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది. విద్యార్థులు జెమినీ యాప్ను ఓపెన్ చేసి, "I want to take a NEET mock test" అని అడిగితే చాలు.. వెంటనే ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ప్రారంభమవుతుంది. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాయంతో అభ్యర్థులకు పరీక్షా వాతావరణాన్ని ముందే పరిచయం చేయడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం.
గూగుల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈ సందర్భంగా స్పందిస్తూ.. "భారతదేశపు అతిపెద్ద మెడికల్ ఎంట్రన్స్ రాస్తున్న విద్యార్థులందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. ప్రస్తుతం మరిన్ని సబ్జెక్టులు, ఇతర దేశాల పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ టెస్టులను జోడించే పనిలో ఉన్నాము," అని పేర్కొన్నారు.
పూర్తి స్థాయి పరీక్షా అనుభవం..
ఈ మాక్ టెస్టులు కేవలం కొన్ని ప్రశ్నలకే పరిమితం కాకుండా, అసలైన నీట్ పరీక్ష ఎలా ఉంటుందో అదే తరహాలో రూపొందించారు.
ఇంటరాక్టివ్ లెర్నింగ్: ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తూనే, ఏఐ ద్వారా సందేహాలను నివృత్తి చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
సులభమైన ఇంటర్ఫేస్: గూగుల్ షేర్ చేసిన డెమో వీడియో ప్రకారం, ఈ యాప్ వాడకం అత్యంత సులభంగా ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు సైతం దీనిని సులువుగా వినియోగించుకోవచ్చు.
ఉచిత యాక్సెస్: కోచింగ్ సెంటర్లలో వేల రూపాయలు వెచ్చించి మాక్ టెస్టులు రాయలేని పేద విద్యార్థులకు ఇది ఒక గొప్ప వరం లాంటిది.
విద్యా రంగంలో ఏఐ విప్లవం..
భారతీయ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించడమే లక్ష్యంగా గూగుల్ తన ఏఐ టెక్నాలజీని విద్యా రంగంలో ప్రవేశపెడుతోంది. నీట్ వంటి పోటీ పరీక్షల్లో సమయ పాలన (టైమ్ మేనేజ్మెంట్), ప్రశ్నల సరళిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. గూగుల్ జెమినీ అందించే ఈ ఫుల్ లెంగ్త్ టెస్టులు విద్యార్థులలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ప్రస్తుతం నీట్ పరీక్షకు కేవలం కొన్ని వారాల సమయం మాత్రమే ఉండటంతో, ఈ చివరి నిమిషం ప్రిపరేషన్ విద్యార్థులకు ఎంతో కీలకం కానుంది.
నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష మే 3న, ఆదివారం జరగనుంది. నీట్ యూజీ అడ్మిట్ కార్డులు ఈ నెలాఖరులో విడుదలకానున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. జెమినీ యాప్లో నీట్ మాక్ టెస్ట్ ఎలా ప్రారంభించాలి?
మీ స్మార్ట్ఫోన్లో గూగుల్ జెమినీ యాప్ ఓపెన్ చేసి, "I want to take a NEET mock test" అని టైప్ చేయాలి లేదా వాయిస్ కమాండ్ ద్వారా అడగాలి.
2. ఈ ప్రాక్టీస్ టెస్టులకు ఏమైనా ఫీజు చెల్లించాలా?
లేదు, గూగుల్ ఈ సేవలను విద్యార్థులందరికీ పూర్తిగా ఉచితంగా (No Cost) అందిస్తోంది.
3. ఇందులో ఎన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి?
ఇవి 'ఫుల్ లెంగ్త్' టెస్టులు కాబట్టి, అసలైన నీట్ యూజీ పరీక్షా విధానంలో ఎన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయో, అదే నిడివితో పూర్తిస్థాయి అనుభవాన్ని ఇస్తాయి.
