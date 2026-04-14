NEET Admit Card : అతి త్వరలో నీట్ యూజీ 2026 అడ్మిట్ కార్డులు- ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి..
NEET UG 2026 Admit Card : నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) త్వరలోనే నీట్ యూజీ 2026 అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేయనుంది. పరీక్షా కేంద్రాల సమాచారం ఇప్పటికే అందుబాటులోకి రాగా, విద్యార్థులు తమ అడ్మిట్ కార్డులను అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఎలా పొందాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
NEET Admit Card 2026 release date : దేశవ్యాప్తంగా వైద్య విద్యలో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే అతిపెద్ద ప్రవేశ పరీక్ష నీట్ యూజీ 2026కు సర్వం సిద్ధమైంది. మే 3వ తేదీన మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ పరీక్ష జరగనుంది. అభ్యర్థులకు కేటాయించిన పరీక్షా నగరాల (ఎగ్జామ్ సిటీ స్లిప్) వివరాలను ఇప్పటికే వెల్లడించింది నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ). ఇప్పుడు విద్యార్థులందరి కళ్లు అడ్మిట్ కార్డుల విడుదలపైనే ఉన్నాయి. ఏ నిమిషంలోనైనా అధికారిక వెబ్సైట్ neet.nta.nic.inలో హాల్ టికెట్లు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
నీట్ యూజీ 2026- ఎగ్జామ్ సిటీ స్లిప్ అంటే ఏంటి?
చాలామంది విద్యార్థులు ఎగ్జామ్ సిటీ స్లిప్నే నీట్ యూజీ అడ్మిట్ కార్డుగా భావిస్తుంటారు. కానీ అది కేవలం మీకు ఏ ఊరిలో పరీక్షా కేంద్రం కేటాయించారో చెప్పే ముందస్తు సమాచారం మాత్రమే. ఏప్రిల్ 12న విడుదలైన ఈ వివరాల ఆధారంగా విద్యార్థులు తమ ప్రయాణ ఏర్పాట్లను ముందే చేసుకోవచ్చు. అయితే, పరీక్షా కేంద్రం పూర్తి చిరునామా, మీ రోల్ నంబర్ వంటి కీలక వివరాలు కేవలం అడ్మిట్ కార్డులో మాత్రమే ఉంటాయి.
అడ్మిట్ కార్డునే మీరు నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షా కేంద్రానికి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
నీట్ యూజీ 2026 అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం..
హాల్ టికెట్ విడుదలైన తర్వాత అభ్యర్థులు ఈ కింది స్టెప్స్ పాటించి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు:
స్టెప్ 1- ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ neet.nta.nic.in సందర్శించండి.
స్టెప్ 2- హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'NEET UG Admit Card 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 3- మీ అప్లికేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను ఎంటర్ చేయండి.
స్టెప్ 4- సబ్మిట్ బటన్ నొక్కగానే మీ నీట్ యూజీ 2026 అడ్మిట్ కార్డు స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
స్టెప్ 5- దీన్ని పీడీఎఫ్ రూపంలో సేవ్ చేసుకుని, తప్పనిసరిగా ప్రింటవుట్ తీసుకోవాలి.
నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షా కేంద్రంలో పాటించాల్సిన నిబంధనలు..
అడ్మిట్ కార్డు కేవలం ఒక కాగితం మాత్రమే కాదు, అది పరీక్షా హాల్లోకి మీ ఎంట్రీ పాస్. హాల్ టికెట్ లేని అభ్యర్థులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లోపలికి అనుమతించరు. అడ్మిట్ కార్డు తీసుకున్న తర్వాత అందులో మీ పేరు, ఫోటో, సంతకం సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకోవాలి. ఒకవేళ ఏవైనా తప్పులు ఉంటే వెంటనే ఎన్టీఏ అధికారులను సంప్రదించి సరిచేయించుకోవాలి. రిపోర్టింగ్ టైమ్ కంటే కనీసం గంట ముందే కేంద్రానికి చేరుకోవడం ఉత్తమం.
నీట్ యూజీ ప్రాధాన్యత..
భారతదేశంలో ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ వంటి మెడికల్ కోర్సుల్లో చేరాలంటే నీట్ పరీక్షే ఏకైక మార్గం. ఈ ఏడాది భారత్లోని 522 నగరాలతో పాటు విదేశాల్లోని 14 నగరాల్లో కూడా ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తున్నారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థులు తమ డాక్టర్ కల నిజం చేసుకోవడానికి ఈ పోటీలో తలపడుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష ఏ తేదీన జరుగుతుంది?
నీట్ యూజీ పరీక్ష మే 3, 2026న మధ్యాహ్నం 2:00 నుంచి సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు జరుగుతుంది.
2. అడ్మిట్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఏ వివరాలు కావాలి?
అభ్యర్థులు తమ అప్లికేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీని ఉపయోగించి అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
3. సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ అంటే అడ్మిట్ కార్డేనా?
కాదు. సిటీ స్లిప్ అనేది కేవలం మీకు ఏ నగరంలో పరీక్ష ఉంటుందో తెలిపే సమాచారం మాత్రమే. పరీక్షా కేంద్రం పూర్తి వివరాల కోసం అడ్మిట్ కార్డ్ తప్పనిసరి.
4. హాల్ టికెట్లో తప్పులు ఉంటే ఏం చేయాలి?
వెంటనే ఎన్టీఏ హెల్ప్ డెస్క్ లేదా అధికారిక మెయిల్ ద్వారా అధికారులను సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేయాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More