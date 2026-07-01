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    బంగారం ధర: జూన్‌లో 12 శాతం డౌన్.. 2008 తర్వాత ఇదే భారీ క్షీణత

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు కుప్పకూలుతున్నాయి. కీలకమైన 4,000 డాలర్ల మార్కు కంటే దిగువకు చేరిన పసిడి, జూన్ నెలలో ఏకంగా 12 శాతం నష్టపోయింది. 2008 తర్వాత బంగారం ఈ స్థాయిలో పడిపోవడం ఇదే మొదటిసారి.

    Published on: Jul 01, 2026 5:23 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి పరుగుకు బ్రేకులు పడ్డాయి. వరుసగా మూడో సెషన్‌లోనూ బంగారం ధరలు క్షీణతను నమోదు చేశాయి. అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల దిగుబడి (Yields) పెరగడం, డాలర్ ఇండెక్స్ బలోపేతం కావడం, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే అంచనాలు ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీశాయి. దీనివల్ల సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మొగ్గు చూపడం తగ్గించారు.

    బంగారం ధర: జూన్‌లో 12 శాతం డౌన్.. 2008 తర్వాత ఇదే భారీ క్షీణత
    బంగారం ధర: జూన్‌లో 12 శాతం డౌన్.. 2008 తర్వాత ఇదే భారీ క్షీణత

    జూన్ నెలలో బంగారం ధర ఏకంగా 12 శాతం మేర క్షీణించింది. పసిడి చరిత్రలో వరుసగా నాలుగు నెలల పాటు పతనం కావడం ఇదే మొదటిసారి. అంతకుముందు అక్టోబర్ 2008లో అత్యధికంగా 18.5 శాతం నెలవారీ పతనాన్ని బంగారం చవిచూసింది. అంతేకాకుండా, 2024 తర్వాత పసిడికి ఇదే మొదటి త్రైమాసిక నష్టం. ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ఇంధన ధరలు భారీగా పెరిగి ద్రవ్యోల్బణ భయాలు ఎక్కువయ్యాయి. ఫలితంగా వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతాయనే అంచనాలతో వడ్డీ లేని పెట్టుబడి సాధనమైన బంగారంపై ఒత్తిడి పెరిగింది. గత మూడు నెలల్లో బంగారం దాదాపు 20 శాతం క్షీణించగా, గత ఆరు నెలల్లో 8 శాతానికి పైగా పడిపోయింది. అయితే, గత ఏడాది కాలంతో పోలిస్తే ఇప్పటికీ 20 శాతం పైనే ట్రేడవుతుండటం గమనార్హం.

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నేటి పసిడి ధరలు

    నేటి ట్రేడింగ్‌లో స్పాట్ గోల్డ్ (Spot Gold) ధర 0.8 శాతం తగ్గి ఔన్స్‌కు 3,974.75 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. అంతకుముందు సెషన్‌లో ఇది గత నవంబర్ తర్వాత అత్యంత కనిష్ట స్థాయి అయిన 3,942.99 డాలర్లను తాకింది. అలాగే, ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 1.3 శాతం క్షీణించి 3,987.70 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.

    మరోవైపు అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల దిగుబడి 4 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 4.465 శాతానికి చేరింది. ఇది యూరో జోన్ బాండ్ల దిగుబడి కంటే ఎక్కువ. గ్లోబల్ మార్కెట్లో యూఎస్ డాలర్ ఇతర దేశాల కరెన్సీలపై బలపడటం కూడా బంగారానికి ప్రతికూలంగా మారింది. ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ కీలక ప్రసంగం కోసం ట్రేడర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ నాటికి ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం 67 శాతం వరకు ఉందని సీఎంఈ ఫెడ్‌వాచ్ టూల్ (CME FedWatch Tool) స్పష్టం చేస్తోంది.

    బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?

    అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల దిగుబడి పెరగడం వల్ల బంగారం, వెండి ధరలు గత ఏడు నెలల కనిష్ట స్థాయిల వద్ద ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. అలాగే అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు సఫలం కాకపోవడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణ భయాలు పెరిగాయి. దోహా చేరుకున్న అమెరికా ఉన్నతాధికారులు ఇరాన్‌తో ఉన్నత స్థాయి చర్చలు జరపడం లేదని కతార్ ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు. చర్చలకు ఇరాన్ దూరంగా ఉండటంతో ముడిచమురు ధరలు పెరిగాయి. ఈ పరిణామాలన్నీ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు ఆస్కారం ఇస్తున్నాయి. ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు జూన్ ఎన్‌ఎఫ్‌పీ (Non-farm payrolls), ఏడీపీ ఉపాధి నివేదికల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

    భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోంది? నిపుణుల విశ్లేషణ

    బంగారం ధరల్లో భారీ నెలవారీ, త్రైమాసిక పతనం నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో మార్కెట్ ఎలా ఉంటుందనే దానిపై మార్కెట్ విశ్లేషకులు తమ అంచనాలను పంచుకున్నారు.

    టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్రకారం, మిశ్రమ స్థూల ఆర్థిక సంకేతాల (Macroeconomic signals) మధ్య స్వల్పకాలంలో బంగారం ధరలు ఒకే పరిధిలో (Consolidate) కొనసాగవచ్చు.

    "వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలు, బలమైన డాలర్, బాండ్ల దిగుబడి కారణంగా పసిడిపై ఒత్తిడి కొనసాగుతుంది. అమెరికా-ఇరాన్ వివాదం వల్ల స్వల్పకాలంలో ధరల్లో ఐదు శాతం వరకు హెచ్చుతగ్గులు (Volatility) ఉండవచ్చు. అయితే భారతీయ ఇన్వెస్టర్లకు రూపాయి విలువ క్షీణించడం కొంతవరకు కలిసి వస్తుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌తో పోలిస్తే దేశీయంగా ధరలు స్థిరంగా ఉంటాయి. అయితే మధ్య కాలం నుంచి దీర్ఘకాలానికి బంగారంపై బుల్లిష్ (సానుకూల) ధోరణి ఉంది కాబట్టి, ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేయడం మంచిది" అని టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ విశ్లేషించింది.

    ఆగ్మౌంట్ (Augmont) రీసెర్చ్ హెడ్ రేనిషా చైనానీ సాంకేతిక విశ్లేషణను వివరిస్తూ.. "బంగారం కీలకమైన 4,000 డాలర్ల మద్దతు ధరను కోల్పోయి 3,960 డాలర్ల వైపు పడిపోయింది. ఈ పతనం ఇలాగే కొనసాగితే ధర 3,600 డాలర్ల స్థాయికి కూడా చేరవచ్చు. అయితే మార్కెట్ ప్రస్తుతం ఓవర్‌సోల్డ్ (Oversold) పొజిషన్‌లో ఉన్నందున, ఇక్కడి నుంచి కాస్త కోలుకుని మళ్లీ 4,100 డాలర్ల నుంచి 4,165 డాలర్ల వరకు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది" అని పేర్కొన్నారు.

    స్వల్పకాలంలో అమెరికా వడ్డీ రేట్లు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల మార్కెట్ ఒడిదొడుకులకు లోనైనప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో బంగారం ప్రాథమిక సూచీలు బలంగానే ఉన్నాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/బంగారం ధర: జూన్‌లో 12 శాతం డౌన్.. 2008 తర్వాత ఇదే భారీ క్షీణత
    Home/News/బంగారం ధర: జూన్‌లో 12 శాతం డౌన్.. 2008 తర్వాత ఇదే భారీ క్షీణత
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