విదేశీ చదువులకు లోన్ కావాలా? ఎస్బీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ వడ్డీ రేట్లు ఇవే
ఉన్నత చదువుల ఖర్చులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సరైన ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఎంచుకోవడం విద్యార్థులకు ఎంతో కీలకం. జూన్ 2026 నాటికి ఎస్బీఐ, ఐసీఐసీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ వంటి అగ్రగామి బ్యాంకుల్లో ఉన్న వడ్డీ రేట్లు, లోన్ తీసుకునేటప్పుడు గమనించాల్సిన కీలక విషయాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
దేశంలో లేదా విదేశాల్లో ఉన్నత చదువులు చదవాలనుకునే విద్యార్థులకు ఎడ్యుకేషన్ లోన్లు ఒక గొప్ప ఆర్థిక వనరుగా మారాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల చదువుకు దూరం కాకూడదనే లక్ష్యతో చాలా కుటుంబాలు బ్యాంకుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు విద్యార్థుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లతో ఈ రుణాలను అందిస్తున్నాయి.
అయితే, లోన్ తీసుకునేటప్పుడు వడ్డీ రేట్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం చాలా అవసరం. తక్కువ వడ్డీ రేటుకు లోన్ పొంది, చదువు పూర్తయిన తర్వాత ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఈఎంఐలు (EMIs) చెల్లించడమే ప్రతి ఒక్కరి ప్రాధాన్యత కావాలి. జూన్ 2026 నాటికి దేశంలోని అగ్రగామి బ్యాంకులు అందిస్తున్న వడ్డీ రేట్ల వివరాలను ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.
బ్యాంకుల వారీగా వడ్డీ రేట్ల పరిశీలన (జూన్ 2026)
ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన ఎస్బీఐ అత్యంత తక్కువ వడ్డీ రేట్లను అందిస్తుండగా, ప్రైవేట్ రంగానికి చెందిన ఐసీఐసీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకులు వేగవంతమైన లోన్ ప్రాసెసింగ్తో పోటీ పడుతున్నాయి. జూన్ 8, 2026 నాటి బ్యాంక్ వెబ్సైట్ల సమాచారం ప్రకారం, విదేశీ చదువుల కోసం రూ. 7.5 లక్షల కంటే ఎక్కువ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
|బ్యాంకు పేరు
|అంచనా వడ్డీ రేటు (ఏడాదికి)
|స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)
|6.90% నుండి 9.90%
|బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (BoB)
|6.85% నుండి 12.45%
|ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (ICICI Bank)
|8.50% నుండి 13.00%
|హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank)
|9.50% నుండి 13.00%
గమనిక: ఈ వడ్డీ రేట్లు కేవలం సూచికలు మాత్రమే. దరఖాస్తుదారుడి ప్రొఫైల్, లోన్ మొత్తం, కాలపరిమితి ఆధారంగా ఇవి మారే అవకాశం ఉంది.
లోన్ తీసుకునే ముందు గమనించాల్సిన 5 అంశాలు
ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసే ముందు కేవలం వడ్డీ రేట్లనే కాకుండా ఇతర నిబంధనలను కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్న కొన్ని కీలక విషయాలు ఇవే..
వడ్డీ రేట్లను నిశితంగా పోల్చడం: వడ్డీ రేట్లలో వచ్చే చిన్న మార్పు కూడా మీరు భవిష్యత్తులో తిరిగి చెల్లించే మొత్తంపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. అందువల్ల వివిధ బ్యాంకుల రేట్లను జాగ్రత్తగా పోల్చి చూడాలి.
మారటోరియం కాలం, చెల్లింపు నిబంధనలు: చదువు పూర్తయిన తర్వాత ఉద్యోగం వెతుక్కునేందుకు బ్యాంకులు కొంత సమయం (మారటోరియం పీరియడ్) ఇస్తాయి. ఈ గడువు ఏ బ్యాంకులో ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, ఇతర దాగి ఉన్న రుసుములు: లోన్ తీసుకునేటప్పుడు వడ్డీతో పాటు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, డాక్యుమెంటేషన్ ఛార్జీలు, ముందస్తు చెల్లింపు (Prepayment) రుసుములు ఎలా ఉన్నాయో ముందే అడిగి తెలుసుకోవాలి.
కొలేటరల్ (హామీ) అవసరాలు: కొన్ని రకాల లోన్లకు ఇల్లు, స్థలం లేదా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వంటి వాటిని హామీగా (Collateral) పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా రూ. 7.5 లక్షల లోపు రుణాలకు హామీ అవసరం లేకపోయినా, అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తానికి బ్యాంకులు సెక్యూరిటీని అడుగుతాయి. ఈ నిబంధనలను స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి.
భవిష్యత్తులో తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం: లోన్ దరఖాస్తు సమర్పించే ముందే, చదువు ముగిశాక వచ్చే ఆదాయాన్ని అంచనా వేసుకోవాలి. నెలవారీ ఈఎంఐల భారం కుటుంబంపై పడకుండా ఉండేలా ముందే ఒక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవడం మంచిది.
"సరైన ప్రణాళికతో తీసుకునే విద్యారుణం భవిష్యత్తుకు పెట్టుబడిగా మారుతుంది, అదే అవగాహన లేకుండా తీసుకుంటే అది భారం అవుతుంది" అని బ్యాంకింగ్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు వేర్వేరు బ్యాంకుల నిబంధనలను, తమ క్రెడిట్ స్కోర్ను సరిచూసుకుని సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More