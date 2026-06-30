భారీగా పతనమైన పసిడి ధరలు: ఎంసీఎక్స్లో రూ.1,40,500 సమీపంలోకి బంగారం
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ఒడిదొడుకులు, డాలర్ బలపడటంతో దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా క్షీణించాయి. మంగళవారం ఉదయం ట్రేడింగ్లో ఎంసీఎక్స్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,40,500 సమీపానికి పడిపోగా, వెండి కూడా భారీగా తగ్గింది.
పసిడి ప్రేమికులకు ఊరట లభించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి వచ్చిన బలహీన సంకేతాలు, యూఎస్ డాలర్ పుంజుకోవడంతో దేశీయ కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX)లో మంగళవారం ఉదయం బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. జూన్ 30 మంగళవారం ఉదయం 9:10 గంటల ప్రాంతంలో ఎంసీఎక్స్ ఆగస్టు గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 1.28 శాతం క్షీణించి, 10 గ్రాములకు రూ.1,40,574 వద్ద ట్రేడవుతోంది. దీంతో ధర దాదాపు రూ.1,40,500 సమీపానికి చేరింది. అదే సమయంలో ఎంసీఎక్స్ సెప్టెంబర్ సిల్వర్ కాంట్రాక్టులు సైతం 1.04 శాతం నష్టపోయి కేజీ రూ.2,20,322 పలుకుతోంది.
డాలర్ జోరు.. ఫెడ్ రేట్ల సెగ
పసిడి ధరలు ఇంత వేగంగా పతనమవడానికి ప్రధాన కారణం డాలర్ ఇండెక్స్ పెరగడమేనని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం ఇంకా అదుపులోకి రాకపోవడంతో, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఈ ఏడాది మరో మూడు సార్లు వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉందనే అంచనాలు మార్కెట్లో బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ ఊహాగానాల నడుమ డాలర్ ఇండెక్స్ 101 మార్కును దాటి పైకి దూసుకెళ్లింది. వరుసగా రెండో నెలలోనూ డాలర్ లాభాల బాటలో పయనిస్తుండటంతో, ఇతర దేశాల కరెన్సీల కొనుగోలుదారులకు బంగారం మరింత ప్రియంగా మారింది.
సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణానికి వ్యతిరేకంగా బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. అయితే అధిక వడ్డీ రేట్లు ఉన్న వాతావరణంలో బంగారంపై ఎలాంటి వడ్డీ (yield) రాదు కాబట్టి, పెట్టుబడిదారులు దీని వైపు మొగ్గు చూపరు. ఫలితంగా పసిడిపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
2008 తర్వాత అతిపెద్ద నెలవారీ పతనం
"జూన్ నెలలో పసిడి ధరలు దాదాపు 13 శాతం మేర క్షీణించి, 2008 అక్టోబర్ తర్వాత అతిపెద్ద నెలవారీ పతనాన్ని చవిచూడబోతున్నాయి" అని రాయిటర్స్ వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ప్రస్తుతం ఔన్సుకు 3,956.92 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. దీంతో వరుసగా నాలుగో నెలలోనూ బంగారం పతనం కొనసాగినట్లయింది.
మరోవైపు, పసిడి రికార్డుల్లో 2024 తర్వాత నమోదైన తొలి త్రైమాసిక (Quarterly) పతనం ఇదే. 2013 జూన్ త్రైమాసికం తర్వాత చోటుచేసుకున్న అతిపెద్ద త్రైమాసిక క్షీణతగా ఇది నిలిచింది.
ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు, డాలర్ పరుగును గమనిస్తే బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి మరికొంత కాలం కొనసాగేలా కనిపిస్తోంది. అయితే ఈ తాత్కాలిక పతనం సామాన్య కొనుగోలుదారులకు కొద్దిగా ఊరటనిచ్చే అంశమే అయినప్పటికీ, పెట్టుబడిదారులు మాత్రం గ్లోబల్ మార్కెట్ కదలికలను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. మారుతున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో ధరల్లో మరిన్ని అప్డేట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More