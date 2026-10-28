బంగారం ధరలకు మళ్లీ హుషారు: హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయానికి ముందు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు $4,000 దాటి స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. దేశీయంగా హైదరాబాద్, ముంబై సహా ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల పసిడితో పాటు వెండి ధరల సమగ్ర వివరాలు ఇవే.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బులియన్ ధరలు మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ (యూఎస్ ఫెడ్) విధాన సమీక్ష నిర్ణయం వెలువడనున్న నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పసిడి వ్యాపారం ఊపందుకుంది. అంతర్జాతీయంగా ఔన్సు బంగారం ధర 4,000 డాలర్ల మార్కును దాటి స్థిరంగా సాగుతోంది. ఈ ప్రభావంతో భారతీయ మార్కెట్లలోనూ పసిడి, వెండి ధరలు గరిష్ఠ స్థాయిలో ట్రేడవుతున్నాయి. హైదరాబాద్, ముంబై, ఢిల్లీ తదితర ప్రధాన నగరాల్లో అక్టోబర్ 28న పసిడి, వెండి ధరలు కొత్త రికార్డుల దిశగా పయనిస్తున్నాయి.
అంతర్జాతీయ కారణాలు: 'ఫెడ్' నిర్ణయంపైనే కన్ను
బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, సింగపూర్ మార్కెట్లో బుధవారం ఉదయం స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.1 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $4,063.80కి చేరింది. యూఎస్ ఫెడ్ తన కీలక ఎఫ్ఓఎమ్సీ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా కొనసాగిస్తుందనే అంచనాలు పెరగడంతో ముందస్తు కొనుగోళ్లు జోరందుకున్నాయి. గడిచిన సెషన్లో లభించిన 1.1 శాతం లాభాలను బంగారం పదిలపరుచుకుంది.
క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గడం, మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితులపై చర్చలు, చైనాలో గృహ వినియోగదారుల కొనుగోళ్లు పెరగడం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) స్టాక్స్పై మదుపరులు మళ్లీ ఆసక్తి చూపడం వంటి అంశాలు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారానికి బలమైన మద్దతునిచ్చాయి. ఇతర విలువైన లోహాల్లో వెండి ఔన్సుకు $54.41 వద్ద స్వల్ప మార్పుతో స్థిరంగా ఉండగా, ప్లాటినం స్వల్పంగా తగ్గింది, పల్లాడియం ధర కొద్దిగా పుంజుకుంది.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
"సమీప కాలంలో పసిడి ధరలు కొద్దిపాటి స్థిరీకరణకు లోనయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, విక్రయాల ఒత్తిడి తగ్గిన వెంటనే బలమైన డిమాండ్ పసిడికి రక్షణగా నిలుస్తుంది. బంగారం ధరలు మరింత నిలకడైన ఊపును అందుకోవాలంటే చమురు ధరలు తగ్గడం, ద్రవ్యోల్బణం సడలడం, డాలర్ విలువతో పాటు బాండ్ ఈల్డ్స్ తగ్గడం చాలా అవసరం" అని ఎవర్సీస్-చైనీస్ బ్యాంకింగ్ కార్పొరేషన్ వ్యూహకర్త క్రిస్టోఫర్ వాంగ్ విశ్లేషించారు.
దేశీయ మార్కెట్లలో పసిడి, వెండి ధోరణి
అంతర్జాతీయ పసిడి శైలికి అనుగుణంగానే భారతీయ నగరాల్లోనూ అక్టోబర్ 28న ధరలు నమోదయ్యాయి. 18 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్లు, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరలతో పాటు 999 ఫైన్ వెండి రేట్లు ప్రధాన నగరాల వారీగా ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్లో ధరలు
భాగ్యనగరంలో అంతర్జాతీయ, జాతీయ ధోరణులకు అనుగుణంగానే పసిడి ధరలు పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,120 పెరిగి రూ.1,44,020కి చేరింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,32,018 వద్ద, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,08,015 వద్ద నమోదయ్యాయి. కేజీ 999 ఫైన్ వెండి ధర రూ.1,96,390 వద్ద లభ్యమవుతోంది.
ముంబై
దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,44,230గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,32,211 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,08,173గా నమోదైంది. కేజీ వెండి ధర రూ.1,96,690 వద్ద స్థిరపడింది.
ఢిల్లీ
జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,43,980గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,31,982 వద్ద కొనసాగుతోంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,07,985గా నమోదైంది. ఇక్కడ కేజీ వెండి ధర రూ.1,96,350 వద్ద ఉంది.
బెంగళూరు
ఐటీ నగరమైన బెంగళూరులో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,44,340గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,32,312 వద్ద ఉంది. 18 క్యారెట్ల రేటు రూ.1,08,255గా నమోదైంది. కేజీ వెండి ధర రూ.1,96,840గా ట్రేడవుతోంది.
చెన్నై
తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,44,210గా నమోదైంది. 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,32,193 వద్ద ఉండగా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,08,158గా ఉంది. కేజీ వెండి ధర రూ.1,96,650 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
కోల్కతా
కోల్కతాలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,43,610గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,31,643గా ఉంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,07,708 వద్ద నడుస్తోంది. కేజీ వెండి ధర రూ.1,95,820గా నమోదైంది.
అహ్మదాబాద్
గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,43,960 వద్ద, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,31,963 వద్ద సాగుతున్నాయి. 18 క్యారెట్ల ధర రూ.1,07,970గా ఉంది. కేజీ వెండి ధర రూ.1,95,800 వద్ద కొనసాగుతోంది.
అంతర్జాతీయంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకునే వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయంపైనే రాబోయే రోజుల్లో పసిడి, వెండి ధరల భవిష్యత్తు గమనం ఆధారపడి ఉంటుందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే అందించడమైనది. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ధృవీకృత ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More