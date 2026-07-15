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    Gold Rate today: బంగారం, వెండి ధరలు డౌన్: హైదరాబాద్, దిల్లీ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల, అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల అంచనాల నేపథ్యంలో బుధవారం (జూలై 15) దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా క్షీణించాయి. బులియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా గణాంకాల ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర 10 గ్రాములకు 820 మేర తగ్గింది.

    Published on: Jul 15, 2026, 09:53:18 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు పసిడి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. బుధవారం ఉదయం 9:10 గంటల సమయానికి దేశీయ రిటైల్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర 0.57% (రూ. 820) క్షీణించి 142,170 వద్ద ట్రేడవుతోంది. మరోవైపు, కిలో వెండి ధర కూడా 0.47% తగ్గి 222,620 వద్ద కొనసాగుతోంది.

    బంగారం, వెండి ధరలు డౌన్: హైదరాబాద్, దిల్లీ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
    బంగారం, వెండి ధరలు డౌన్: హైదరాబాద్, దిల్లీ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే

    గత సెషన్‌లో ముడిచమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు ఎక్కువయ్యాయి. దీనికి తోడు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను సుదీర్ఘకాలం పాటు ఎక్కువగా ఉంచవచ్చనే (Hawkish outlook) అంచనాల మధ్య ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తత వహిస్తున్నారు. ఇరాన్ రేవులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ నౌకాదళ దిగ్బంధాన్ని పునరుద్ధరించడం వల్ల చమురు సరఫరాపై అనిశ్చితి నెలకొంది. చర్చలకు రాకుంటే వచ్చే వారం ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలపై దాడులు చేస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరించడం మార్కెట్లో రిస్క్‌ను పెంచింది.

    చమురు ధరల ప్రభావంపై నిపుణుల విశ్లేషణ

    ముడిచమురు ధరలు పెరగడం వల్ల బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఓండా (OANDA) సీనియర్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ కెల్విన్ వాంగ్ ఈ గమనాన్ని విశ్లేషించారు.

    "హార్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే నౌకలపై ట్రంప్ దిగ్బంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. దీనివల్ల చమురు ధరలు పెరుగుతుండటంతో బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది" అని కెల్విన్ వాంగ్ పేర్కొన్నారు.

    సాధారణంగా ముడిచమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడానికి కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను ఎక్కువగా ఉంచుతాయి. వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్న వాతావరణంలో, ఎలాంటి వడ్డీ లేదా డివిడెండ్ ఇవ్వని బంగారం (Non-yielding asset) వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపరు. ఫలితంగా బంగారం తన ఆకర్షణను కోల్పోతుంది. ఫిబ్రవరి చివరలో పశ్చిమ ఆసియా యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి బంగారం ధరలు ఐదవ వంతు కంటే ఎక్కువగానే పతనమయ్యాయి.

    ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్ అప్‌డేట్

    బుధవారం ఉదయం 9:15 గంటల ప్రాంతంలో మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో ఆగస్టు గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.46% తగ్గి 10 గ్రాములకు 141,601 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అలాగే కిలో వెండి ఫ్యూచర్స్ 0.41% నష్టంతో 222,266 వద్ద కొనసాగుతోంది.

    ప్రధాన నగరాల్లో నేటి (జూలై 15) రిటైల్ ధరలు:

    హైదరాబాద్ (Hyderabad)

    • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 142,080
    • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 130,240
    • 18 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 106,560
    • 999 స్వచ్ఛమైన వెండి (1 కిలో): 222,450

    దిల్లీ (New Delhi)

    • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 141,660
    • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 129,855
    • 18 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 106,245
    • 999 స్వచ్ఛమైన వెండి (1 కిలో): 221,830

    ముంబై (Mumbai)

    • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 141,860
    • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 130,038
    • 18 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 106,395
    • 999 స్వచ్ఛమైన వెండి (1 కిలో): 222,100

    బెంగళూరు (Bengaluru)

    • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 141,970
    • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 130,139
    • 18 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 106,478
    • 999 స్వచ్ఛమైన వెండి (1 కిలో): 222,270

    చెన్నై (Chennai)

    • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 142,320
    • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 130,460
    • 18 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 106,740
    • 999 స్వచ్ఛమైన వెండి (1 కిలో): 222,860

    కోల్‌కతా (Kolkata)

    • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 141,670
    • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 129,864
    • 18 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 106,253
    • 999 స్వచ్ఛమైన వెండి (1 కిలో): 221,810
    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు డౌన్: హైదరాబాద్, దిల్లీ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
    Home/News/Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు డౌన్: హైదరాబాద్, దిల్లీ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
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