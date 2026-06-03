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    గూగుల్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్: ఏఐ వాయిస్ క్లోనింగ్ స్కామ్‌లకు ఇక చెక్

    ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాయంతో మీ బంధువులు, స్నేహితుల గొంతులను అనుకరిస్తూ (Voice Cloning) సైబర్ నేరగాళ్లు చేసే ఫోన్ కాల్ మోసాలను అడ్డుకునేందుకు గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో 'ఫేక్ కాల్ డిటెక్షన్' (Fake Call Detection) అనే వినూత్న సెక్యూరిటీ ఫీచర్‌ను పరిచయం చేసింది.

    Published on: Jun 03, 2026 2:32 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో సైబర్ నేరగాళ్లు రోజురోజుకూ సరికొత్త పద్ధతుల్లో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాంకేతికతను వాడుకుని, మనకు తెలిసిన వారిలాగే గొంతు మార్చి (AI Voice-Cloning) డబ్బులు గుంజడం లేదా సున్నితమైన సమాచారాన్ని దొంగిలించడం లాంటి స్కామ్స్ ఎక్కువయ్యాయి. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన ఫేక్ కాల్స్ నుండి ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులను రక్షించడానికి టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ (Google) రంగంలోకి దిగింది. ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ల కోసం 'ఫేక్ కాల్ డిటెక్షన్' (Fake Call Detection) అనే పటిష్టమైన భద్రతా ఫీచర్‌ను లాంచ్ చేసింది.

    గూగుల్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్: ఏఐ వాయిస్ క్లోనింగ్ స్కామ్‌లకు ఇక చెక్
    గూగుల్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్: ఏఐ వాయిస్ క్లోనింగ్ స్కామ్‌లకు ఇక చెక్

    ఈ ఫీచర్ సహాయంతో, మన కాంటాక్ట్ లిస్ట్‌లో సేవ్ ఉన్న నంబర్ల నుండి వచ్చే ఏఐ ఆధారిత డీప్‌ఫేక్ వాయిస్ కాల్స్, నంబర్ స్పూఫింగ్ (నంబర్ మార్చి కాల్ చేయడం) మోసాలను ఆండ్రాయిడ్ సిస్టమ్ ముందే పసిగట్టి యూజర్లను హెచ్చరిస్తుంది.

    గూగుల్ ఈ ఫీచర్‌ను ఎందుకు తీసుకువచ్చింది?

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫోన్, ఆన్‌లైన్ మోసాలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయని గూగుల్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఏడాది ఇంటర్‌పోల్ (INTERPOL) విడుదల చేసిన గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ త్రెట్ అసెస్‌మెంట్ నివేదిక ప్రకారం.. ఇతరులలా నటించి చేసే (Impersonation fraud) మోసాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 400 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా నష్టం వాటిల్లింది. అమెరికాకు చెందిన ఫెడరల్ ట్రేడ్ కమిషన్ (FTC) నివేదికల ప్రకారం కేవలం 2024లోనే ఇటువంటి స్కామ్స్ వల్ల 2.95 బిలియన్ డాలర్ల నష్టం జరగ్గా, ఆ సంఖ్య ఇప్పుడు మరింత పెరిగింది. సాధారణంగా కాలర్ ఐడీ (Caller ID) చూసి అవతలి వ్యక్తి ఎవరో నమ్ముతాం, కానీ స్కామర్లు ఇప్పుడు కాలర్ ఐడీని కూడా హ్యాక్ చేసి మోసాలకు పాల్పడుతున్నందున గూగుల్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

    నేరగాళ్లు ఎలా మోసం చేస్తున్నారు?

    తెలియని నంబర్ల నుండి వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ ఎత్తడానికి జనాలు నిరాకరిస్తుండటంతో స్కామర్లు తమ వ్యూహాన్ని మార్చారు. వారు ముఖ్యంగా రెండు పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నారు.

    నంబర్ స్పూఫింగ్ (Number Spoofing): ఇంటర్నెట్ ఆధారిత సాఫ్ట్‌వేర్లను ఉపయోగించి, మన ఫోన్ స్క్రీన్ పై మనకు తెలిసిన వారి నంబర్ లేదా పేరు కనిపించేలా మారుస్తారు.

    ఏఐ డీప్‌ఫేక్ (AI Deepfake): బాధితులకు నమ్మకం కలిగించడానికి వారి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు లేదా ఆఫీస్ బాస్ గొంతును ఏఐ టూల్స్ ద్వారా నూటికి నూరు శాతం దించుతారు.

    గూగుల్ 'డిజిటల్ హ్యాండ్‌షేక్' ఎలా పనిచేస్తుంది?

    ఈ కొత్త ఫీచర్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో "డిజిటల్ హ్యాండ్‌షేక్" (Digital Handshake) లాగా పనిచేస్తుంది. దీని కోసం యూజర్లు ఎలాంటి సెట్టింగ్స్ ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది బై-డిఫాల్ట్‌గా ఆన్‌లోనే ఉంటుంది.

    మీకు తెలిసిన వ్యక్తి నుండి ఫోన్ కాల్ వచ్చినప్పుడు, అవతలి వ్యక్తి, మీరు.. ఇద్దరూ 'గూగుల్ డయలర్' (Google Dialer App) వాడుతుంటే.. వారి పరికరం నుండి మీ ఫోన్‌కు రియల్ టైమ్‌లో ఒక నిశ్శబ్ద నిర్ధారణ సిగ్నల్ (Silent confirmation signal) అందుతుంది. దీని ద్వారా ఆ కాల్ నిజమైన నంబర్ నుండే వస్తోందని సిస్టమ్ గుర్తిస్తుంది.

    ఒకవేళ ఎవరైనా స్కామర్ మీ స్నేహితుడి నంబర్‌ను స్పూఫ్ చేసి కాల్ చేస్తే, ఆ వెరిఫికేషన్ సిగ్నల్ మీ ఫోన్‌కు అందదు.

    వెంటనే గూగుల్ సిస్టమ్ మీ స్నేహితుడి అసలైన ఫోన్‌ను బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో చెక్ చేస్తుంది. ఆ ఫోన్ నుండి ఎలాంటి కాల్ కాలేదని నిర్ధారణ కాగానే, మీ ఆండ్రాయిడ్ స్క్రీన్‌పై "కాల్‌ను వెంటనే కట్ చేయండి" అని హెచ్చరిస్తూ ఒక సందేశం ప్రత్యక్షమవుతుంది.

    మీ ఫోన్‌కు ఈ ఫీచర్ ఎప్పుడు వస్తుంది?

    గూగుల్ ఈ ఫీచర్‌ను గ్లోబల్ వ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తోంది. ఆండ్రాయిడ్ 12 (Android 12) మరియు ఆపై వెర్షన్స్ ఉన్న అన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్లకు ఈ నెలలోనే ఈ అప్‌డేట్ అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ రోలౌట్ మొదట గూగుల్ పిక్సెల్ (Pixel) ఫోన్లలో ప్రారంభమై, ఆ తర్వాత మిగిలిన బ్రాండ్ల ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్‌కు విస్తరించనుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. గూగుల్ ఫేక్ కాల్ డిటెక్షన్ ఫీచర్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో వచ్చే ఏఐ వాయిస్ క్లోనింగ్ (గొంతు మార్చి చేసే కాల్స్), నంబర్ స్పూఫింగ్ మోసాలను గుర్తించి, యూజర్లను ముందే హెచ్చరించే సరికొత్త భద్రతా ఫీచర్.

    2. ఈ ఫీచర్‌ను ఎలా ఆన్ చేసుకోవాలి? ఈ ఫీచర్ కోసం ఎలాంటి ప్రత్యేక సెట్టింగ్స్ అవసరం లేదు. ఇది ఆండ్రాయిడ్ సిస్టమ్‌లోనే బై-డిఫాల్ట్ (Default) గా బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది.

    3. ఏ ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్లలో ఈ ఫీచర్ లభిస్తుంది? ఆండ్రాయిడ్ 12 మరియు ఆపై నూతన వెర్షన్స్ కలిగిన స్మార్ట్‌ఫోన్లన్నింటికీ ఈ అప్‌డేట్ లభిస్తుంది.

    4. ఏ ఫోన్లలో ఈ ఫీచర్ మొదట అందుబాటులోకి రానుంది? గూగుల్ ఈ అప్‌డేట్‌ను ముందుగా తన సొంత బ్రాండ్ అయిన పిక్సెల్ (Pixel) డివైజెస్ లో ప్రవేశపెడుతోంది, ఆ తర్వాత ఇతర కంపెనీల ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లకు రానుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/గూగుల్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్: ఏఐ వాయిస్ క్లోనింగ్ స్కామ్‌లకు ఇక చెక్
    Home/News/గూగుల్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్: ఏఐ వాయిస్ క్లోనింగ్ స్కామ్‌లకు ఇక చెక్
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