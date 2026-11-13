Google Gemini Apple CarPlay : యాపిల్ కార్ప్లేలోకి గూగుల్ జెమినీ.. డ్రైవింగ్లోనూ ఇక ఏఐ అసిస్టెంట్!
ఐఫోన్ వినియోగదారులకు గూగుల్ శుభవార్త అందించింది. తమ ఏఐ అసిస్టెంట్ 'జెమినీ'ని యాపిల్ కార్ప్లేలోకి తీసుకొచ్చింది. ఇకపై డ్రైవింగ్ చేస్తూనే వాయిస్ కమాండ్స్తో మెయిల్స్ సమ్మరీ తెలుసుకోవడం, మీటింగ్ షెడ్యూల్ చూసుకోవడం, దారిలో రెస్టారెంట్లు వెతకడం సులభం కానుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
ఐఫోన్ వాడే కారు యజమానులకు టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ సరికొత్త ఎక్స్పీరియెన్స్ని పరిచయం చేసింది. ఇప్పటివరకు ఆండ్రాయిడ్ ఆటో వినియోగదారులకు మాత్రమే పరిమితమైన ‘గూగుల్ జెమినీ’ ఏఐ అసిస్టెంట్, ఇప్పుడు యాపిల్ కార్ప్లే వేదికపైకి అడుగుపెట్టింది. దీనివల్ల ఐఫోన్ యూజర్లు కారులోని ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్ ద్వారా నేరుగా జెమినీతో సంభాషించే అవకాశం లభించింది. గూగుల్ తన అధికారిక బ్లాగ్ పోస్ట్ ద్వారా ఈ వివరాలను వెల్లడించింది.
హైదరాబాద్లోని ఐటీ కారిడార్ ట్రాఫిక్లో ప్రయాణించే ఉద్యోగుల నుంచి విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల్లోని వ్యాపారవేత్తల వరకు నేడు చాలామంది కారు డ్రైవింగ్ సమయంలో యాపిల్ కార్ప్లే వినియోగిస్తున్నారు. రద్దీ రోడ్లపై కారు నడుపుతూ ఫోన్ చూడటం ప్రమాదకరం. అలాంటి సమయంలో చేతులతో పనిలేకుండా, కేవలం మాటలతోనే క్లిష్టమైన పనులను చక్కబెట్టేందుకు జెమినీ ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. యాపిల్ కార్ప్లే డిస్ప్లేపై జెమినీ ఒక ప్రత్యేక యాప్గా కనిపిస్తుంది.
జెమినీ లైవ్తో సహజమైన సంభాషణ, మీటింగ్స్కు రెడీ!
యాపిల్ కార్ప్లే వెర్షన్లో గూగుల్ తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ‘జెమినీ లైవ్’ వాయిస్ ఫీచర్ను అందిస్తోంది. సాధారణ వాయిస్ అసిస్టెంట్లలా కాకుండా, మనం మనుషులతో మాట్లాడినంత సహజంగా జెమినీ లైవ్తో సంభాషించవచ్చు. జెమినీ సమాధానం చెబుతున్నప్పుడే మధ్యలో ఆపి అదనపు ప్రశ్నలు అడగవచ్చు, లేదా సంభాషణను వేరే అంశం వైపు మళ్లించవచ్చు.
ఆఫీసుకు వెళ్లే దారిలో ముఖ్యమైన ప్రజెంటేషన్ల కోసం రిహార్సల్స్ చేసుకోవడానికి, క్లయింట్ మీటింగ్స్కు సిద్ధమవడానికి, కొత్త విషయాలపై చర్చించడానికి డ్రైవర్లు దీనిని చక్కగా వినియోగించుకోవచ్చు. ఐఫోన్లో అప్పటికే ప్రారంభించిన పాత చాట్లను కారులో కొనసాగించవచ్చు. కారులో జెమినీతో జరిపిన సంభాషణలన్నీ ఐఫోన్లోని జెమినీ యాప్తో ఆటోమేటిక్గా సింక్ అవుతాయి. ప్రయాణం ముగిసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్లాక కూడా ఆ వివరాలను ఫోన్లో మళ్లీ చూసుకునే వీలుంటుంది.
మెయిల్స్ సమ్మరీ, క్యాలెండర్ అప్డేట్స్ చిటికెలో..
కారు నడుపుతున్నప్పుడు ఇన్బాక్స్లోకి వచ్చే వందలాది మెయిల్స్ చదవడం అసాధ్యం. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా జెమినీ యాప్ నేరుగా గూగుల్ క్యాలెండర్, జీమెయిల్ ఖాతాలతో అనుసంధానమవుతుంది. డ్రైవర్లు తమ తదుపరి అపాయింట్మెంట్లు, మీటింగ్ షెడ్యూల్స్ గురించి జెమినీని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. చదవని మెయిల్స్ లేదా సుదీర్ఘమైన ఈమెయిల్ సంభాషణల సారాంశాన్ని క్లుప్తంగా వివరించమని కోరవచ్చు.
వచ్చిన మెయిల్స్కు ఎలాంటి సమాధానం ఇస్తే బాగుంటుందో జెమినీతో చర్చించి సమాధానాలను సిద్ధం చేసుకోవచ్చు. అయితే భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా, జెమినీ అసిస్టెంట్ యూజర్ల తరఫున నేరుగా ఈమెయిల్స్ పంపదు. కేవలం సమాచారాన్ని విశ్లేషించి వినియోగదారులకు సహాయపడుతుంది.
ప్రయాణ మార్గంలో రెస్టారెంట్లు, ప్రదేశాల సమాచారం
సుదూర ప్రయాణాలు చేసేవారికి నావిగేషన్ సంబంధిత సందేహాలను తీర్చడంలోనూ జెమినీ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మనం వెళ్తున్న మార్గంలో లేదా గమ్యస్థానానికి సమీపంలో ఉన్న మంచి రెస్టారెంట్లు, ఆహార కేంద్రాల గురించి అడిగితే తక్షణమే సూచనలు ఇస్తుంది. దారిలో తారసపడే కొత్త ప్రదేశాల విశేషాలను కూడా డ్రైవింగ్కు ఆటంకం కలగకుండా తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పటికే ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, గూగుల్ బిల్ట్-ఇన్ కార్లలో ఉన్న ఈ సదుపాయం, ఇప్పుడు యాపిల్ ప్లాట్ఫామ్పైనా అందుబాటులోకి రావడంతో ఐఫోన్ ప్రియులకు పెద్ద ఊరట లభించింది.
కారులో జెమినీని ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి? ఎవరికి అందుబాటులో ఉంది?
జెమినీ లైవ్ సపోర్ట్ చేసే అన్ని భాషల్లో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఐఫోన్ వినియోగదారులకు ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీని కోసం యాపిల్ కార్ప్లేలో విడిగా ఎలాంటి కొత్త యాప్ డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఐఫోన్లో గూగుల్ జెమినీ యాప్ తాజా వెర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి. యాప్కు మైక్రోఫోన్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం తప్పనిసరి.
కారులో మొదటిసారి జెమినీని ఉపయోగించే ముందు, యూజర్లు తమ ఐఫోన్లో కనీసం ఒక్కసారైనా జెమినీ లైవ్ ఫీచర్ను ఓపెన్ చేసి ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఫోన్ను కార్ప్లే సపోర్ట్ చేసే కారుకు కనెక్ట్ చేస్తే, డ్యాష్బోర్డ్ డిస్ప్లేపై జెమినీ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది. దానిని ట్యాప్ చేసి ప్రయాణంలో ఏఐ అసిస్టెంట్ సేవలను నిరభ్యంతరంగా పొందవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More