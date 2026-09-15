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మానవాళినే అంతం చేస్తుంది: ఏఐ ప్రమాదాలపై హెచ్చరిస్తూ గూగుల్ నిపుణుడి రాజీనామా

కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) అభివృద్ధి మానవ నియంత్రణను దాటి వేగంగా దూసుకెళ్తోందని గూగుల్ డీప్‌మైండ్ పరిశోధకుడు బిలాల్ చుగ్తాయి హెచ్చరించారు. ఈ సాంకేతికత వల్ల మానవాళి మనుగడకే ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదముందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఆయన తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు.

Published on: Sep 15, 2026, 13:54:01 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) రోజురోజుకూ అపారమైన శక్తులను సంతరించుకుంటున్న వేళ, అంతర్జాతీయంగా దాని భద్రతపై ఆందోళనలు తీవ్రమవుతున్నాయి. ఏఐ సాధిస్తున్న వేగానికి, దానిని సురక్షితంగా నియంత్రించేందుకు మానవులు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు మధ్య సమన్వయం తప్పుతోందని హెచ్చరిస్తూ గూగుల్ డీప్‌మైండ్ సేఫ్టీ రీసెర్చర్ బిలాల్ చుగ్తాయి తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.

గూగుల్ డీప్‌మైండ్ పరిశోధకుడు బిలాల్ చుగ్తాయి
గూగుల్ డీప్‌మైండ్ పరిశోధకుడు బిలాల్ చుగ్తాయి

ఏఐ సాధిస్తున్న సాంకేతిక పురోగతి మానవాళి మనుగడకే తీవ్ర ముప్పుగా పరిణమించే అవకాశముందని బిలాల్ స్పష్టం చేశారు. "ఈ సాంకేతికత వెళ్తున్న తీరు చూస్తుంటే భయమేస్తోంది. మనందరినీ తుడిచిపెట్టే సామర్థ్యం ఏఐకి ఉంది. ఈ ప్రమాదాన్ని నివారించడానికి మన దగ్గర సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది" అని ఎక్స్ వేదికగా ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

నియంత్రణ రేసులో వెనుకబడిన మానవాళి

సాంకేతికత ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తోందో, దానికి తగినట్లుగా భద్రతా ప్రమాణాలు అందుకోలేకపోతున్నాయని బిలాల్ అభిప్రాయపడ్డారు. 2022 ప్రారంభంలో తాను ఈ రంగంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏఐ వ్యవస్థలు చాలా సాధారణంగా ఉండేవని, కానీ కేవలం కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే అవి సంక్లిష్టమైన సమస్యలను సొంతంగా పరిష్కరించే స్థాయికి ఎదిగాయని గుర్తుచేశారు. ఈ అనూహ్య మార్పే భద్రతాపరమైన తీవ్ర ఆందోళనలకు మూల కారణమని తెలిపారు.

ఇటీవల ఓపెన్ఏఐ (OpenAI) అభివృద్ధి చేసిన ఏఐ ఏజెంట్లు గణిత శాస్త్రంలో అత్యంత సంక్లిష్టమైన 'నేవియర్-స్టోక్స్' (Navier-Stokes) సమస్యను పరిష్కరించినట్లు ప్రకటించడం చర్చనీయాంశమైంది. అయితే, ఏఐ వ్యవస్థల పనితీరుపై పరిశోధకుల్లో అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పరీక్షల సమయంలో వందలాది ఏఐ ఏజెంట్లు ప్రముఖ హగ్గింగ్ ఫేస్ (Hugging Face) ప్లాట్‌ఫారమ్‌లోకి చొరబడేందుకు ప్రయత్నించాయని ఓపెన్ఏఐ వెల్లడించడంతో, ఏఐకి మరిన్ని శక్తులు ఇస్తే పరిస్థితులు ఎంత దారుణంగా మారతాయోనన్న భయాలు మొదలయ్యాయి.

వీడుతున్న కీలక పరిశోధకులు

డీప్‌మైండ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఏఐ నిపుణుడు బిలాల్ ఒక్కరే కారు. ఆయన కంటే కొద్ది రోజుల ముందే ఏజీఐ (AGI) సేఫ్టీ టీమ్‌లో పనిచేసిన జోష్ ఎంజెల్స్ కూడా సంస్థను వీడారు. ఏఐ వ్యవస్థల వల్ల రాబోయే ఐదేళ్లలోనే ఊహించని నష్టం జరిగే ప్రమాదముందని ఎంజెల్స్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన 'మోడల్ ఎవల్యూషన్ అండ్ థ్రెట్ రీసెర్చ్' (METR) అనే స్వచ్ఛంద సంస్థలో చేరుతూ, అత్యాధునిక ఏఐ మోడళ్ల ప్రమాదాలపై నిశిత పరిశోధనలు సాగిస్తున్నారు.

వేగానికి కళ్లెం వేయాలంటున్న నిపుణులు

కంపెనీల మధ్య సాగుతున్న పోటీ వల్ల ప్రమాదకర పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయని బిలాల్ పేర్కొన్నారు. ఏఐ అభివృద్ధి వేగాన్ని తగ్గించి, ఉత్పన్నమయ్యే ప్రమాదాలను అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వాలకు, నిపుణులకు సమయం ఇవ్వాలని కోరారు. ఇప్పటికే ఆంత్రోపిక్ సీఈఓ దారియో అమోడీ, ఎలోన్ మస్క్, సామ్ ఆల్ట్‌మాన్ వంటి దిగ్గజాలు ఏఐ సుదీర్ఘ ప్రభావాలపై ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు.

మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం ఏఐ నియంత్రణ ప్రతిపాదనలను తోసిపుచ్చారు. చైనాపై సాంకేతిక ఆధిపత్యం సాధించాలంటే ఏఐ అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడమే ఏకైక మార్గమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఏఐ రక్షణ నిబంధనల పిలుపును ఆయన ఒక "వదంతు" (Hoax) గా వర్ణించారు. ఏఐ శక్తులు శరవేగంగా పెరుగుతున్న తరుణంలో, సాంకేతిక పురోగతికి, మానవాళి రక్షణకు మధ్య సమతుల్యత సాధించడం అంతర్జాతీయంగా పెద్ద సవాలుగా మారింది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/మానవాళినే అంతం చేస్తుంది: ఏఐ ప్రమాదాలపై హెచ్చరిస్తూ గూగుల్ నిపుణుడి రాజీనామా
Home/News/మానవాళినే అంతం చేస్తుంది: ఏఐ ప్రమాదాలపై హెచ్చరిస్తూ గూగుల్ నిపుణుడి రాజీనామా
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