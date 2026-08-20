విద్యార్థులకు గూగుల్ బంపర్ ఆఫర్: ఉచిత AI సబ్స్క్రిప్షన్లు, నీట్, జేఈఈ ప్రిపరేషన్ టూల్స్
కాలేజీ విద్యార్థుల కోసం గూగుల్ సరికొత్త ఆఫర్లను ప్రకటించింది. నీట్, జేఈఈ, జీఆర్ఈ వంటి పోటీ పరీక్షల శిక్షణ కోసం ప్రత్యేక AI టూల్స్తో పాటు, ఉచితంగా AI సబ్స్క్రిప్షన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
విద్యా రంగానికి ఉద్దేశించి ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ కీలక ప్రకటన చేసింది. నీట్ (NEET), జేఈఈ (JEE), జీఆర్ఈ (GRE) వంటి అత్యంత పోటీతో కూడిన ప్రవేశ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థుల కోసం ప్రత్యేక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) టూల్స్ను విస్తరించినట్లు ఆల్ఫాబెట్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (CEO) సుందర్ పిచాయ్ వెల్లడించారు. దీనికి అదనంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 140కి పైగా దేశాల్లోని కళాశాల విద్యార్థులకు ఉచితంగా 'గూగుల్ AI సబ్స్క్రిప్షన్లు' అందించనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
ఈ నూతన లెర్నింగ్ ఫీచర్ల సాయంతో విద్యార్థులు ఇళ్ల వద్ద నుంచే గూగుల్ సెర్చ్, జెమిని, యూట్యూబ్ తదితర డిజిటల్ వేదికల ద్వారా వ్యక్తిగత శిక్షణ పొందే అవకాశం లభిస్తుంది.
"గూగుల్ సెర్చ్ ద్వారా ఏ ఏ పరీక్షలకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవచ్చు?" అని సుందర్ పిచాయ్ సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్' లో ప్రశ్నిస్తూ, ఎస్ఏటీ, ఏసీటీ, ఏపీ, ఈఎన్ఈఎమ్, జీఆర్ఈ, జేఈఈ, ఎల్ఎస్ఏటీ, ఎంసీఏటీ, నీట్ లాంటి అన్ని ప్రధాన పోటీ పరీక్షలకు గూగుల్ వేదికగా ఉచిత శిక్షణ సేవలు అందుతాయని స్పష్టం చేశారు.
భారతీయ విద్యార్థులకు లభించే ప్రయోజనాలు
గ్లోబల్ ఆఫర్లో భాగంగా అమెరికాలోని విద్యార్థులకు 'గూగుల్ AI ప్రో' (5 టీబీ స్టోరేజ్) అందించనుండగా, భారత్తో పాటు మిగిలిన 140 దేశాల్లోని కాలేజీ విద్యార్థులకు 'గూగుల్ AI ప్లస్' సబ్స్క్రిప్షన్ను 12 నెలల పాటు ఉచితంగా ఇస్తున్నారు.
భారతీయ విద్యార్థులు ఈ అవకాశంతో జెమిని ఆమ్ని (Gemini Omni) ని ఉపయోగించుకోవడంతో పాటు, 2 రెట్లు అదనపు వినియోగ పరిమితులు, 400 జీబీ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ పొందుతారు. ప్రకటనల అంతరాయం లేని యూట్యూబ్, మ్యూజిక్ స్ట్రీమింగ్ కోరుకునే వారి కోసం 'గూగుల్ AI ప్రో', 'యూట్యూబ్ ప్రీమియం' బండిల్పై ఏకంగా 70 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
జెమినిలో 'స్టూడెంట్ హబ్'
విద్యార్థులు తమ చదువును సులభంగా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి జెమిని యాప్లో 'స్టూడెంట్ హబ్' ను పరిచయం చేశారు. ఇందులో నోట్బుక్స్, ఫ్లాష్కార్డ్స్, గ్రాఫ్స్, ఇంటరాక్టివ్ విజువలైజేషన్లను సొంతంగా రూపొందించుకోవచ్చు.
ముఖ్యంగా కొత్తగా అందుబాటులోకి తెచ్చిన 'జెమిని డీప్ రీసెర్చ్' ఫీచర్ ద్వారా విద్యార్థుల సామర్థ్యాన్ని, అవగాహన లోపాలను గుర్తించి, వాటికి తగిన ప్రాక్టీస్ క్విజ్లను అందిస్తారు. దీనివల్ల ప్రతి విద్యార్థి తమ బలహీనతలను అధిగమిస్తూ సొంతంగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.
డిజిటల్ క్లాస్రూమ్లలో స్మార్ట్ మార్పులు
గూగుల్ సెర్చ్లో ఏఐ సాంకేతికతను జోడించడం వల్ల కష్టమైన అంశాలను బొమ్మలు, విజువల్స్ రూపంలో వేగంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. గూగుల్ లెన్స్ సాయంతో ప్రయోగాత్మక అంశాలను అడుగుల వారీగా నేర్చుకునే వీలుంది.
మరోవైపు ఉపాధ్యాయుల కోసం 'గూగుల్ క్లాస్రూమ్' లో కొత్త సాధనాలను చేర్చారు. దీనివల్ల టీచర్లు ప్రతి విద్యార్థి ప్రగతిని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ, వారికి తగిన బోధనా విధానాన్ని రూపొందించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More