మూడు రెట్లు వేగం, 60% తక్కువ ధర.. గూగుల్ కొత్త ఏఐ ‘జెమినీ 4 నియాన్’
గూగుల్ తన కొత్త ఏఐ మోడల్ ‘జెమినీ 4 నియాన్’ను విడుదల చేసింది. ఇది జెమినీ 4 కార్బన్ స్థాయి పనితీరును మూడు రెట్లు వేగంతో, 60 శాతం తక్కువ ఖర్చుతో అందిస్తుంది. దీని ఫీచర్లు, ధర, బెంచ్మార్క్ ర్యాంకుల పూర్తి వివరాలు సులువుగా ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) రంగంలో గూగుల్ మరో కీలక అడుగు వేసింది. తక్కువ ఖర్చుతో, అత్యంత వేగంగా పనిచేసే ‘జెమినీ 4 నియాన్’ (Gemini 4 Neon) అనే సరికొత్త ఏఐ మోడల్ను గురువారం విడుదల చేసింది. తమ అత్యంత శక్తిమంతమైన మోడల్ ‘జెమినీ 4 కార్బన్’కు సమానమైన లేదా అంతకంటే మెరుగైన పనితీరును నియాన్ అందిస్తుందని గూగుల్ ప్రకటించింది. పైగా కార్బన్తో పోలిస్తే ఇది మూడు రెట్లు వేగంగా పనిచేయడంతో పాటు 60 శాతం తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంటుందని తెలిపింది.
ప్రస్తుతం సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్లు, పరిశోధకులు, వ్యాపార సంస్థలు రోజువారీ పనుల కోసం ఏఐ టూల్స్పై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నాయి. అయితే, అత్యంత తెలివైన ఏఐ మోడళ్లను వాడాలంటే ఖర్చు ఎక్కువగా ఉండటం, సమాధానం రావడానికి సమయం పట్టడం ప్రధాన సమస్యగా మారింది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా వేగం, తక్కువ ధర, లోతైన ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని కలగలిపి గూగుల్ ఈ కొత్త మోడల్ను రూపొందించింది. సంక్లిష్టమైన కోడింగ్, పరిశోధన, నాలెడ్జ్ వర్క్ వంటి పనులను ఇది మరింత వేగంగా పూర్తి చేస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
"సంక్లిష్టమైన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీరింగ్, నాలెడ్జ్ వర్క్, సైన్స్ పనులను వేగంగా, పూర్తిస్థాయిలో చక్కబెట్టే అత్యాధునిక మేధస్సుతో జెమినీ 4 నియాన్ను తీసుకొచ్చాం. గూగుల్ ఏఐ స్టూడియోలోని జెమినీ ఏపీఐ, జెమినీ ఫర్ బిజినెస్తో పాటు గూగుల్ యాంటీగ్రావిటీ, జెమినీ యాప్లోని పెయిడ్ గూగుల్ ఏఐ ప్రో, అల్ట్రా సబ్స్క్రైబర్లకు నేటి నుంచే ఇది అందుబాటులోకి వస్తోంది" అని గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ నవంబర్ 18న ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ప్రకటించారు.
‘ఆర్గాన్’ స్థానంలో నియాన్.. జెమినీ 4 శ్రేణిలో భారీ మార్పులు
కొత్త మోడల్ రాకతో గూగుల్ తన జెమినీ 4 మోడళ్ల శ్రేణిని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేసింది. ఇప్పటివరకు జెమినీ యాప్ మెనూలో ఉన్న ‘ఆర్గాన్’ (Argon) మోడల్ స్థానంలో ఇప్పుడు ‘జెమినీ 4 నియాన్’ వచ్చి చేరింది. గూగుల్ లైనప్లో ఇది హైడ్రోజన్, కార్బన్ మోడళ్ల మధ్య వారధిగా నిలుస్తుంది. అప్డేట్ చేసిన జెమినీ యాప్ మోడల్ పికర్లో ఇప్పుడు నాలుగు ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి.
ఆటో (Auto): మనం అడిగే ప్రశ్న లేదా పని తీరును బట్టి తగిన మోడల్ను ఇదే స్వయంగా ఎంచుకుంటుంది.
జెమినీ 4 హైడ్రోజన్ (Gemini 4 Hydrogen): రోజువారీ సాధారణ పనులు, త్వరిత సమాధానాల కోసం దీనిని రూపొందించారు.
జెమినీ 4 నియాన్ (Gemini 4 Neon): లోతైన విశ్లేషణ, సంక్లిష్టమైన ఆలోచనాత్మక (రీజనింగ్) పనులను సమర్థంగా చేస్తుంది.
జెమినీ 4 కార్బన్ (Gemini 4 Carbon): అత్యంత సవాలుతో కూడిన కోడింగ్, భారీ ప్రాజెక్టుల కోసం ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు.
దీనితో పాటు పెయిడ్ సబ్స్క్రైబర్ల కోసం ఆటో ఆప్షన్ కింద ‘ఫ్లాష్-లైట్ 3.5’ (Flash-Lite 3.5) అనే కొత్త వెర్షన్ను గూగుల్ విడుదల చేసింది. మరోవైపు, పాత మోడల్ అయిన ‘జెమినీ 3.1 ప్రో’ను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
ఒకేసారి భారీ సమాచార విశ్లేషణ.. 4 ఆలోచనా స్థాయిలు
సామాన్యులకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే, ఏఐ ఒకేసారి ఎంత సమాచారాన్ని గుర్తుంచుకుని విశ్లేషించగలదో కొలిచే ప్రమాణాన్ని ‘కాంటెక్స్ట్ విండో’ అంటారు. జెమినీ 4 నియాన్ ఏకంగా 10 లక్షల (1 మిలియన్) టోకెన్ల కాంటెక్స్ట్ విండోను కలిగి ఉంది. అంటే వందల పేజీల పుస్తకాలు, భారీ డేటాను ఒకేసారి ఇచ్చి ప్రశ్నలు అడగొచ్చు. స్ప్రెడ్షీట్లు, పీడీఎఫ్ ఫైళ్లు, చిత్రాలు, చార్టులు, ఆడియో, వీడియో ఫైళ్లన్నింటినీ ఒకేసారి పరిశీలించి, వాటిలోని సమాచారాన్ని ఇది సులువుగా వెలికితీయగలదు.
అంతేకాక, పని కఠినత్వాన్ని బట్టి ఏఐ ఎంత లోతుగా ఆలోచించాలో ఎంచుకునేలా ఇందులో 4 స్థాయిల థింకింగ్ (ఆలోచనా) ఫీచర్ ఇచ్చారు. అవి: లో (తక్కువ), మీడియం (మధ్యస్థం), హై (అధికం), ఎక్స్ట్రా హై (అత్యధికం). ప్రాథమిక పరీక్షల్లో నాణ్యత పరంగా నియాన్ మోడల్ కార్బన్తో సమానంగా లేదా అంతకంటే మెరుగ్గా రాణించిందని గూగుల్ తెలిపింది.
బెంచ్మార్క్ పరీక్షల్లో అగ్రస్థానం
ఏఐ మోడళ్ల సామర్థ్యాన్ని కొలిచే అంతర్జాతీయ బెంచ్మార్క్ పరీక్షల్లో జెమినీ 4 నియాన్ అద్భుతమైన ర్యాంకులు సాధించింది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇండెక్స్: ఎక్స్ట్రా హై థింకింగ్ స్థాయిలో 61 స్కోరుతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది.
వాల్స్ ఇండెక్స్ (VALS Index): 70.9 శాతం స్కోరుతో రెండో ర్యాంక్ సాధించింది.
ఏజెంట్ అరీనా ఇండెక్స్: 4,200కు పైగా వాస్తవ ఏజెంట్ సెషన్లలో 1,336 పాయింట్లు సాధించి రెండో స్థానం దక్కించుకుంది.
నెంబర్ 1 ర్యాంకులు: లీగల్ రీసెర్చ్ బెంచ్, ట్యాక్స్ ఏజెంట్ బెంచ్, జాపియర్ ఆటోమేషన్ బెంచ్ విభాగాల్లో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది.
కోడింగ్ సామర్థ్యం: ఆర్టిఫిషియల్ అనాలిసిస్ కోడింగ్ ఏజెంట్ ఇండెక్స్లో 58.6 శాతం, టెర్మినల్-బెంచ్ 4.1లో 65.2 శాతం స్కోరు సాధించింది.
ధర, లభ్యత వివరాలు ఇవే..
డెవలపర్లు, సంస్థలకు అందుబాటులో ఉండేలా గూగుల్ దీని ధరలను నిర్ణయించింది. ప్రతి 10 లక్షల (1 మిలియన్) ఇన్పుట్ టోకెన్లకు 3 డాలర్లు, ప్రతి 10 లక్షల అవుట్పుట్ టోకెన్లకు 15 డాలర్లుగా ధర ఖరారు చేసింది. ఒకవేళ గతంలో వాడిన సమాచారాన్నే (క్యాష్డ్ ఇన్పుట్ టోకెన్లు) తిరిగి ఉపయోగిస్తే, 95 శాతం భారీ తగ్గింపుతో 10 లక్షల టోకెన్లకు కేవలం 0.15 డాలర్లు మాత్రమే వసూలు చేస్తుంది.
గూగుల్ ఏఐ ప్రో, గూగుల్ ఏఐ అల్ట్రా, గూగుల్ ప్లస్ సబ్స్క్రైబర్లు గూగుల్ జెమినీ యాప్ ద్వారా నియాన్ను వినియోగించుకోవచ్చు. డెవలపర్లకు గూగుల్ ఏఐ స్టూడియోలోని జెమినీ ఏపీఐ ద్వారా, కార్పొరేట్ సంస్థలకు జెమినీ ఫర్ బిజినెస్ ద్వారా ఇది అందుబాటులో ఉంది. వీటితో పాటు, సైబర్ భద్రతా నిపుణుల కోసం రాబోయే రోజుల్లో ‘ఫెయిర్విండ్ ప్రోగ్రామ్’ (Fairwind Program) కింద ప్రత్యేకంగా ‘జెమినీ 4 నియాన్ ఫర్ సైబర్’ వెర్షన్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు గూగుల్ వెల్లడించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More