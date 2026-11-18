‘ఆటోపైలట్’ ఏఐ ఏజెంట్ తెచ్చిన మైక్రోసాఫ్ట్.. నియంత్రణ మనుషులదే
మైక్రోసాఫ్ట్ 365 సేవల్లో అంతరాయం తర్వాత కంపెనీ ‘ఆటోపైలట్’ ఏఐ ఏజెంట్ను విడుదల చేసింది. 24 గంటలూ పనిచేసే ఈ టూల్పై పూర్తి నియంత్రణ మేనేజర్ల చేతిలోనే ఉంటుందని హామీ ఇస్తూ వ్యాపార సంస్థల నమ్మకం గెలుచుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది.
సింగపూర్: కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత సేవల్లో విశ్వసనీయత పెంచుకునేందుకు టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ సరికొత్త అడుగు వేసింది. మైక్రోసాఫ్ట్ 365 బిజినెస్ యాప్స్లో ఇటీవల తలెత్తిన ప్రపంచవ్యాప్త అంతరాయంతో ఇండిగో, ఆకాశ ఎయిర్ వంటి విమానయాన సంస్థల కస్టమర్ సపోర్ట్ సేవలు స్తంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటన జరిగిన కొద్ది రోజులకే, సంస్థల రోజువారీ పనులను చక్కబెట్టే ‘ఆటోపైలట్’ (Autopilot) అనే స్వయంప్రతిపత్తి గల ఏఐ ఏజెంట్ను మైక్రోసాఫ్ట్ మంగళవారం విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ ఏఐ ఏజెంట్ పనితీరుపై పూర్తి నియంత్రణ మేనేజర్ల చేతిలోనే ఉంటుందని స్పష్టం చేస్తూ వ్యాపార సంస్థల నమ్మకాన్ని గెలుచుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఎంపిక చేసిన ‘ఎర్లీ-యాక్సెస్’ బిజినెస్ వినియోగదారులకు మాత్రమే ఈ టూల్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. నవంబర్ 13, 14 తేదీల్లో మైక్రోసాఫ్ట్ 365 యాప్స్లో తలెత్తిన భారీ సాంకేతిక లోపాన్ని సరిదిద్దిన రెండు రోజులకే కంపెనీ ఈ కొత్త టూల్ను మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. 24 గంటలూ విరామం లేకుండా పనిచేసే ఈ ఆటోపైలట్ ఏజెంట్ ఏ పనులు చేయాలి, ఎంతవరకు చేయాలి అనే పరిమితులను సంస్థలోని మేనేజర్లే ముందుగా నిర్ణయిస్తారు.
మేనేజర్ల గీత దాటని ఆటోమేషన్
"ఏఐ వ్యవస్థలో మనుషుల స్పష్టమైన పర్యవేక్షణ, నియంత్రణ ఉండటం సంస్థలు ఈ టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవడానికి ఎంతో కీలకం. మొత్తం ఆటోమేషన్ ప్రక్రియలో ఇదే పునాది" అని మైక్రోసాఫ్ట్ కోపైలట్ కార్పొరేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సెర్గీ ఫేఫర్ ‘మింట్’ పత్రికకు తెలిపారు. ఆటోపైలట్ విడుదల నేపథ్యంలో ఆయన మాట్లాడారు.
సంస్థలోని ప్రాజెక్టు మేనేజర్ స్పష్టంగా నిర్దేశించిన పరిధులకు లోబడి పనిచేసేలా ప్రతి ఆటోమేషన్ ఫీచర్ను మైక్రోసాఫ్ట్ అంతర్గతంగా రూపొందించి, పరీక్షించిందని ఫేఫర్ వివరించారు. "ముందస్తుగా స్పష్టమైన నిర్వచనాలు ఇవ్వకుండా ఏ పనినీ ఇది ప్రారంభించదు. కొనుగోలు ఆర్డర్లను (ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆర్డర్స్) ఫాలో-అప్ చేయడం వంటి వాస్తవ ప్రపంచపు పనులను కంపెనీలు సురక్షితంగా ఆటోమేట్ చేసుకునేలా మేం ఈ నియంత్రణలపై మరింత దృష్టి సారించాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సెప్టెంబర్ 25న మైక్రోసాఫ్ట్ తొలిసారిగా ఆటోపైలట్ను బహిరంగంగా ప్రదర్శించింది. తాజా విడుదలలో భాగంగా భారత్ సహా ఎంపిక చేసిన దేశాల్లోని ఎర్లీ-యాక్సెస్ ‘ఫ్రాంటియర్’ ఖాతాదారులకు దీనిని అందిస్తోంది. అయితే, ఏయే కంపెనీలకు తొలి దశలో ఈ అవకాశం దక్కిందనే వివరాలు వెంటనే వెల్లడి కాలేదు.
భారత ఐటీ రంగానికి కీలకం
తమ సంస్థకు ఏఐ వ్యాపార ఒప్పందాలు ఎంతో కీలకమని ఫేఫర్ స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసే ముందు, తమ అంతర్గత అవసరాలపై ఆటోపైలట్ను తగినంత కాలం క్షుణ్ణంగా పరీక్షించామని తెలిపారు. "ప్రపంచవ్యాప్త విధాన పరంగా చూసినా, ఏఐ ప్రక్రియలో ఎప్పుడూ మనిషి ప్రమేయం ఉండాలన్నదే మా లక్ష్యం. ఉద్యోగులు మరింత సమర్థంగా పనిచేయడానికి కంపెనీలు ఏఐ సాయం తీసుకునేలా మేం తోడ్పడుతున్నాం" అని ఫేఫర్ వెల్లడించారు.
భారత టెక్ సేవల రంగానికి ఈ పరిణామం ప్రత్యక్షంగా ముడిపడి ఉంది. దేశంలోని అగ్రశ్రేణి నాలుగు టెక్ సేవల కంపెనీల్లో మూడు సంస్థలు తమ వద్ద ఉన్న మైక్రోసాఫ్ట్ కోపైలట్ లైసెన్స్ల సంఖ్యను ఉమ్మడిగా రెట్టింపు చేసుకున్నాయని జూన్ 3న ‘మింట్’ ఒక కథనంలో వెల్లడించింది. సంస్థల్లో ఏఐ వినియోగం భారీగా పెరుగుతుందన్న అంచనాలతోనే ఐటీ కంపెనీలు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. క్లయింట్ల కోసం భారత ఐటీ సేవల సంస్థలు నిర్వహించే రోజువారీ పనుల పరిధిలోకి ఆటోపైలట్ నేరుగా వస్తుందని టెక్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
పెట్టుబడులకు ప్రతిఫలం దక్కేనా? క్లౌడ్ పోరులో ఎవరు ముందు?
గత నాలుగేళ్లుగా ఏఐపై పెడుతున్న భారీ పెట్టుబడులకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుందా అనే సందేహాలు ఇన్వెస్టర్లలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ ఆందోళనలు యూఎస్ దిగ్గజ టెక్ కంపెనీల షేర్ల విలువపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపాయి. ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా బడా టెక్ కంపెనీలు ప్రత్యేక పనులను స్వయంగా చక్కబెట్టే సాఫ్ట్వేర్లైన ‘ఏఐ ఏజెంట్ల’ను తెరపైకి తెచ్చాయి. అయితే, డేటా భద్రత, బలహీనమైన రక్షణ వ్యవస్థలు, ఇచ్చిన ఆదేశాలను దాటి ఏజెంట్లు వ్యవహరిస్తాయేమోనన్న భయాలతో వ్యాపార సంస్థలు వీటిని స్వీకరించడంలో వేగం చూపడం లేదు.
మైక్రోసాఫ్ట్ ఆటోపైలట్ వంటి ఏఐ ఏజెంట్ల రూపకల్పన, నిర్వహణ అంతా భారీ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫారాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం క్లౌడ్ మార్కెట్లో కంపెనీల మధ్య పోటీ తీవ్రంగా మారింది. జులై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్, ఏఐ విభాగమైన ‘అజూర్’ (Azure) 33.17 బిలియన్ డాలర్ల (ప్రస్తుత మారకం విలువ ప్రకారం దాదాపు ₹3.10 లక్షల కోట్లు) త్రైమాసిక నిర్వాహక ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది. ఏడాది క్రితంతో పోలిస్తే ఇది 48 శాతం అధికం. తనకంటే పెద్ద ప్రత్యర్థి అయిన అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ (ఏడబ్ల్యూఎస్) వృద్ధి రేటును అజూర్ అధిగమించింది.
మరోవైపు, ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద క్లౌడ్ సేవల సంస్థ గూగుల్ క్లౌడ్ 103 శాతం భారీ వృద్ధితో 30.71 బిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు ₹2.87 లక్షల కోట్లు) ఆదాయాన్ని ఆర్జించి, మైక్రోసాఫ్ట్తో ఉన్న అంతరాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకుంది.
నిపుణుల విశ్లేషణ ఏమిటంటే..
సంస్థల అంతర్గత నిబంధనలకు లోబడి పనిచేసే ఆటోమేషన్ సాధనంగా ఆటోపైలట్ నిలుస్తుందని మైక్రోసాఫ్ట్ గట్టిగా నమ్ముతోందని రీసెర్చ్ సంస్థ గార్ట్నర్ (Gartner) ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ సీనియర్ డైరెక్టర్ అనలిస్ట్ అనుశ్రీ వర్మ అభిప్రాయపడ్డారు.
"భారీ సంస్థలు గూగుల్ను విశ్వసించడానికి ప్రధాన కారణం ఏఐలో వారికి ఉన్న పటిష్ఠమైన నిబంధనల అమలు (కంప్లయన్స్) వ్యవస్థ. దీనివల్లే గూగుల్ క్లౌడ్ వినియోగదారుల సంఖ్య పెరిగింది. వీలైనంత వరకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో పనులను ఆటోమేట్ చేసే టూల్లో మనుషుల నియంత్రణకు పెద్దపీట వేయడం ద్వారా ఏఐ వాడకం సురక్షితమేనని, డేటా లీకేజీలు లేదా వ్యవస్థల ఉల్లంఘనలు జరగవని వ్యాపార సంస్థలకు నమ్మకం కలిగించేందుకు మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రయత్నిస్తోంది" అని అనుశ్రీ వర్మ విశ్లేషించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More