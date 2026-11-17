ఇన్స్టాగ్రామ్లో అశ్లీల, హింసాత్మక కంటెంట్కు చెక్: ఏఐ నిఘా పెంచిన మెటా
భారత్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ సిఫార్సు వ్యవస్థను మెరుగుపరిచినట్లు మెటా ప్రకటించింది. యూజర్లకు అశ్లీల, హింసాత్మక పోస్టులు కనిపించకుండా అధునాతన ఏఐ మోడళ్లతో ముందే వడపోస్తున్నామని, దీనివల్ల ఫిర్యాదులు సగానికి తగ్గాయని వెల్లడించింది.
భారతదేశంలో ఇన్స్టాగ్రామ్ వినియోగదారులకు మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించేందుకు ఆ సంస్థ మాతృసంస్థ మెటా కీలక మార్పులు చేపట్టింది. ప్లాట్ఫామ్పై అశ్లీలతను ప్రేరేపించే, హింసను ప్రతిబింబించే కంటెంట్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు కంటెంట్ రికమండేషన్ సిస్టమ్ను పూర్తిస్థాయిలో పునరుద్ధరించినట్లు మెటా వెల్లడించింది. యూజర్లకు పోస్టులను సిఫార్సు చేసే ముందే వాటిని తనిఖీ చేసి, అవాంఛనీయ సమాచారాన్ని వడపోసేందుకు అత్యంత సమర్థవంతమైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) మోడళ్లను వినియోగిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
‘భారత్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ సిఫార్సు చేసే కంటెంట్పై తాజా సమాచారం’ పేరిట మెటా సోమవారం ఫేస్బుక్లో ఒక పోస్టు పెట్టింది. గత ఏడాది కాలంగా ఈ వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దే పని జరుగుతోందని తెలిపింది.
"గత ఏడాది కాలంలో భారత్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ సిఫార్సు చేసే పోస్టుల విషయంలో డిఫాల్ట్ భద్రతా ప్రమాణాలను మరింత బలోపేతం చేశాం. అవాంఛనీయ కంటెంట్ను తగ్గించి, ప్రజలకు మెరుగైన అనుభవాన్ని ఇవ్వడమే దీని ఉద్దేశం. తమకు ఎలాంటి సిఫార్సులు కావాలో యూజర్లు చెప్పిన అభిప్రాయాల ఆధారంగానే ఈ మార్పులు చేశాం" అని మెటా తన పోస్టులో పేర్కొంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ హెచ్చరికలు.. బీబీసీ కథనం నేపథ్యం
మెటా తీసుకున్న ఈ చర్యల వెనుక కేంద్ర ప్రభుత్వ ఒత్తిడి, తీవ్ర విమర్శల నేపథ్యం ఉంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన కంటెంట్ (సీఎస్ఏఎం - CSAM) ప్రమోట్ అవుతోందన్న ఆరోపణలపై కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ (మీటీ - MeitY) జులై నెలలో మెటాకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఆ కంటెంట్ను తక్షణమే తొలగించాలని ఆదేశించడంతో పాటు మెటా గ్లోబల్ ఎగ్జిక్యూటివ్లకు సమన్లు కూడా పంపింది. మెటా ప్లాట్ఫామ్లలో ఇలాంటి కంటెంట్ను ప్రోత్సహించే సుమారు 30 ప్రత్యేక ప్రకటనలు కనిపించాయని 'బీబీసీ ఐ' (BBC Eye) పరిశోధనలో వెల్లడి కావడంతో కంటెంట్ నియంత్రణ వ్యవస్థలపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి.
అలాగే అక్టోబర్ 10న మీటీ మరోసారి మెటాకు కీలక సూచనలు పంపింది. కేవలం ఒకే రకమైన అభిప్రాయాలను కాకుండా, భిన్నమైన సమాచారాన్ని యూజర్లకు అందించేలా రికమండేషన్ సిస్టమ్ ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. గందరగోళం, హింస లేదా శాంతిభద్రతల సమస్యలకు దారితీసే పోస్టులను వేగంగా గుర్తించి నియంత్రించాలని ఆదేశించింది.
భారత్ కోసమే ప్రత్యేక ఏఐ నిఘా
ఎవరైనా యూజర్లు ఫిర్యాదు చేసే వరకు లేదా పోస్టును దాచే వరకు వేచి చూడకుండా, కంటెంట్ను సిఫార్సు చేసే ముందే తనిఖీ చేసేలా శక్తివంతమైన ఏఐ మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టినట్లు మెటా తెలిపింది. భారతీయ యూజర్లు వద్దనుకున్న అశ్లీల, హింసాత్మక పోస్టులను పసిగట్టేందుకు ఈ వ్యవస్థలను ప్రత్యేకంగా భారత్ కోసమే రూపొందించినట్లు వివరించింది. ఈ మార్పుల వల్ల ఏడాది క్రితంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు భారత్లో రికమండెడ్ కంటెంట్పై యూజర్లు చేసే ఫిర్యాదులు దాదాపు సగానికి తగ్గాయని మెటా పేర్కొంది. అయితే ఈ గణాంకాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను గానీ, ఈ మార్పులు ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయన్న తేదీని గానీ సంస్థ వెల్లడించలేదు.
యూజర్ల చేతిలో మరిన్ని నియంత్రణ ఫీచర్లు
తమకు కనిపించే కంటెంట్ను నియంత్రించుకునేందుకు యూజర్లకు ఉన్న ప్రత్యేక ఫీచర్లను కూడా మెటా గుర్తుచేసింది.
సెన్సిటివ్ కంటెంట్ కంట్రోల్: సెర్చ్, రీల్స్, ఎక్స్ప్లోర్, సజెస్టెడ్ అకౌంట్లు, ఫీడ్ రికమండేషన్లలో సున్నితమైన సమాచారాన్ని తగ్గించుకునే వెసులుబాటు ఉంది. భారత్లో ఇప్పటికే అత్యంత అశ్లీల కంటెంట్ను సిఫార్సుల నుంచి తొలగించామని ఇన్స్టాగ్రామ్ తెలిపింది.
రాజకీయ కంటెంట్ తగ్గింపు: తాము ఫాలో అవ్వని ఖాతాల నుంచి వచ్చే రాజకీయ సంబంధిత సిఫార్సులను తగ్గించుకునే ఆప్షన్ యూజర్లకు అందుబాటులో ఉంది.
నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, హిడెన్ వర్డ్స్: నచ్చని పోస్టులపై 'నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్' (Not Interested) నొక్కడం ద్వారా అలాంటివి మళ్లీ రాకుండా చేయవచ్చు. కామెంట్లు, మెసేజ్ రిక్వెస్ట్లలో అసభ్యకరమైన పదాలు, వాక్యాలు, ఎమోజీలను ఫిల్టర్ చేసేందుకు 'హిడెన్ వర్డ్స్' ఫీచర్ ఉపయోగపడుతుంది. ఒక ఖాతాను బ్లాక్ చేస్తే, వారు కొత్త ఖాతాలు తెరిచినా మన ప్రొఫైల్ను వెతకలేరు, మెసేజ్లు పంపలేరు.
గత ఏడాది భారత్లో ప్రారంభించిన 'టీన్ అకౌంట్స్' (Teen Accounts) ద్వారా టీనేజర్లకు డిఫాల్ట్గా 13+ కంటెంట్ సెట్టింగ్ అమలవుతోందని మెటా తెలిపింది. కమ్యూనిటీ ప్రమాణాలను ఉల్లంఘించే కంటెంట్ను తొలగిస్తున్నామని, ఆయా దేశాల చట్టాలకు విరుద్ధంగా ఉన్న సమాచారాన్ని నియంత్రిస్తున్నామని పేర్కొంది. ఐటీ నిబంధనలు, 2021 ప్రకారం తాము ప్రచురిస్తున్న నెలవారీ పారదర్శకత నివేదికలు, గ్లోబల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ నివేదికలే ఇందుకు నిదర్శనమని మెటా స్పష్టం చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More