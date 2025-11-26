Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    గూగుల్ మీట్ సేవలకు అంతరాయం: మీటింగ్‌లలో చేరలేక యూజర్ల తిప్పలు

    భారతదేశంలో బుధవారం గూగుల్ మీట్ (Google Meet) సేవలు ఒక్కసారిగా నిలిచిపోయాయి. ఆన్‌లైన్ మీటింగ్‌లలో చేరడానికి ప్రయత్నించిన వేలాది మంది యూజర్లు ఇబ్బందులు పడ్డారు. డౌన్‌డెటెక్టర్ ప్రకారం, 1,760 మంది అంతరాయాన్ని నివేదించారు. మీటింగ్‌లలో చేరేందుకు ప్రయత్నించిన వారికి ‘502 ఎర్రర్’ సందేశం కనిపించింది.

    Published on: Nov 26, 2025 1:57 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బుధవారం రోజు ప్రముఖ ఆన్‌లైన్ వీడియో కాలింగ్, మీటింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ గూగుల్ మీట్ (Google Meet) సేవలకు భారతదేశంలో పెద్ద అంతరాయం ఏర్పడింది. చాలా మంది యూజర్లు తమ ఆన్‌లైన్ మీటింగ్‌లలో చేరలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

    గూగుల్ మీట్ సేవలకు అంతరాయం: మీటింగ్‌లలో చేరలేక యూజర్ల తిప్పలు (File Photo/HT)
    గూగుల్ మీట్ సేవలకు అంతరాయం: మీటింగ్‌లలో చేరలేక యూజర్ల తిప్పలు (File Photo/HT)

    అంతరాయాలను పర్యవేక్షించే వేదిక అయిన డౌన్‌డెటెక్టర్ (Downdetector) ప్రకారం, మధ్యాహ్నం 12:29 గంటల వరకు కనీసం 1,760 మంది భారతీయులు గూగుల్ మీట్‌లో సమస్యలను నివేదించారు. వెబ్‌సైట్ ద్వారా గూగుల్ మీట్ మీటింగ్‌లలో చేరడానికి ప్రయత్నించిన చాలా మంది యూజర్లకు ఈ సమస్య ఎదురైంది.

    యూజర్లకు కనిపించిన ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇదే!

    మీటింగ్స్‌లో చేరేందుకు ప్రయత్నించిన యూజర్లకు స్క్రీన్‌పై ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ కనిపించింది. “502. దట్ ఈజ్ ఆన్ ఎర్రర్. సర్వర్ తాత్కాలిక లోపాన్ని ఎదుర్కొంది. మీ అభ్యర్థనను పూర్తి చేయలేకపోయాము. దయచేసి 30 సెకన్లలో మళ్లీ ప్రయత్నించండి” అనే సందేశం కనిపించింది.

    సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల స్పందనలు

    గూగుల్ మీట్‌లో ఎదురైన సమస్యలపై యూజర్లు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఎక్స్' (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా తమ నిరాశ, అసంతృప్తిని పంచుకున్నారు.

    ఒక యూజర్, "నాకు పని చేయాలనే కోరిక చచ్చిపోకముందే, గూగుల్ మీట్ క్రాష్ అయ్యింది" అని చమత్కరించారు. మరొకరు, "నా సంస్థలో అందరికీ గూగుల్ మీట్ డౌన్ అయ్యింది, కానీ నాకు మాత్రం బాగానే ఉంది" అని పోస్ట్ చేశారు.

    "గూగుల్ మీట్ డౌన్ అయ్యింది!! ఈ నెలలో ప్రతి పెద్ద టెక్ కంపెనీకి ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది?" అంటూ మూడో యూజర్ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. "గూగుల్ మీట్ తెరవలేకపోతున్నాను. నాకు ఇంత స్వేచ్ఛ ఎప్పుడూ దొరకలేదు!" అని ఇంకో యూజర్ సంతోషాన్ని పంచుకున్నారు.

    మరో యూజర్ "గూగుల్ మీట్ డౌన్ అయ్యిందా? నేను మీటింగ్‌లో చేరగలిగాను, కానీ నా టీమ్ సభ్యులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు" అని పోస్ట్ చేశారు.

    అమెరికాలోనూ అంతకుముందు అంతరాయం

    ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్‌లో కూడా గూగుల్ మీట్ సేవలు అమెరికాలో ఒక ప్రధాన అంతరాయాన్ని ఎదుర్కొన్నాయి. ఆ సమయంలో ఏకంగా 15,000 కంటే ఎక్కువ మంది యూజర్లకు సేవలు నిలిచిపోయాయి. అప్పటి అంతరాయంపై డౌన్‌డెటెక్టర్.కామ్ (Downdetector.com) నివేదిక ప్రకారం.. 79% మంది కాన్ఫరెన్స్ ప్రారంభించడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. 16% మంది సర్వర్ కనెక్షన్ సమస్యలను నివేదించారు. మిగిలిన 5% మంది యాప్‌ను ఉపయోగించడంలో సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు.

    ఈ అంతరాయంపై గూగుల్ స్పందిస్తూ, "కంటెంట్ ఎడ్జ్ కాష్‌లో ఇటీవల చేసిన మార్పు" కారణంగానే ఈ సమస్య వచ్చిందని తెలిపింది. వెంటనే తమ ఇంజనీర్లు ఆ మార్పును రివర్స్ చేసి సమస్యను పరిష్కరించినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. "సమస్యను పరిష్కరించే వరకు మీరు చూపించిన సహనానికి ధన్యవాదాలు" అని గూగుల్ పేర్కొంది.

    ఇటీవలి టెక్ అంతరాయాలు

    ప్రస్తుతం గూగుల్ మీట్‌లో ఎదురైన ఈ సమస్య, వెబ్-ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంస్థ క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ (Cloudflare) లో అంతరాయం ఏర్పడిన ఒక వారం తర్వాత వచ్చింది. క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ అంతరాయం కారణంగా ఎక్స్ (X), కాన్వా (Canva), చాట్‌జీపీటీ (ChatGPT) వంటి అనేక ప్రముఖ వెబ్‌సైట్లు నిలిచిపోయాయి.

    క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ డేన్ నెక్ట్ ఈ సమస్యపై మాట్లాడుతూ, తమ నెట్‌వర్క్‌లో తలెత్తిన లోపం కారణంగా తమపై ఆధారపడిన పెద్ద మొత్తంలో ట్రాఫిక్ ప్రభావితమైందని, దీనికి తాము కస్టమర్లను నిరాశపరిచామని అంగీకరించారు.

    News/News/గూగుల్ మీట్ సేవలకు అంతరాయం: మీటింగ్‌లలో చేరలేక యూజర్ల తిప్పలు
    News/News/గూగుల్ మీట్ సేవలకు అంతరాయం: మీటింగ్‌లలో చేరలేక యూజర్ల తిప్పలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes