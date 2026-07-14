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    Google Pixel 11: గూగుల్ పిక్సెల్ 11 సిరీస్.. ఆగస్టు 12 లాంచ్‌కు ముందే లీకైన సంచలన ఫీచర్లు

    'మేడ్ బై గూగుల్' (Made by Google) ఈవెంట్‌ను ఆగస్టు 12న నిర్వహించనున్నట్లు గూగుల్ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఈ ఈవెంట్‌లో అందరి కళ్లు 'గూగుల్ పిక్సెల్ 11' సిరీస్‌పైనే ఉన్నాయి. అధికారికంగా గూగుల్ ఎలాంటి వివరాలు వెల్లడించకపోయినప్పటికీ, ఈ ఫోన్‌కు సంబంధించిన కీలక ఫీచర్లు ఇంటర్నెట్‌లో హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి.

    Published on: Jul 14, 2026, 15:53:05 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    గూగుల్ తన తదుపరి 'మేడ్ బై గూగుల్' (Made by Google) ఈవెంట్‌ను ఆగస్టు 12న నిర్వహించనున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఈ ఈవెంట్‌లో అందరి కళ్లు 'గూగుల్ పిక్సెల్ 11' (Google Pixel 11) సిరీస్‌పైనే ఉన్నాయి. అధికారికంగా గూగుల్ ఎలాంటి వివరాలు వెల్లడించకపోయినప్పటికీ, విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా ఈ ఫోన్‌కు సంబంధించిన కీలక ఫీచర్లు ఇంటర్నెట్‌లో హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి.

    గూగుల్ పిక్సెల్ 11 సిరీస్.. ఆగస్టు 12 లాంచ్‌కు ముందే లీకైన సంచలన ఫీచర్లు
    గూగుల్ పిక్సెల్ 11 సిరీస్.. ఆగస్టు 12 లాంచ్‌కు ముందే లీకైన సంచలన ఫీచర్లు

    అత్యాధునిక టెన్సర్ G6 ప్రాసెసర్, సరికొత్త AI ఫీచర్లు, అప్‌గ్రేడెడ్ కెమెరాతో రాబోతున్న పిక్సెల్ 11 సిరీస్ విశేషాలు ఇవే:

    రాబోతున్న 4 కొత్త మోడళ్లు

    గూగుల్ ఈసారి ఒకే వేదికపై నాలుగు సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది. అవి:

    1. గూగుల్ పిక్సెల్ 11 (Google Pixel 11)
    2. పిక్సెల్ 11 ప్రో (Pixel 11 Pro)
    3. పిక్సెల్ 11 ప్రో ఎక్స్ఎల్ (Pixel 11 Pro XL)
    4. పిక్సెల్ 11 ప్రో ఫోల్డ్ (Pixel 11 Pro Fold)

    ఆగస్టు 12న వీటిని ప్రకటించిన వెంటనే ప్రీ-బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.

    టెన్సర్ G6 చిప్‌సెట్.. ఆండ్రాయిడ్ 17 హవా

    ఈ సిరీస్‌లో అత్యంత ముఖ్యమైన అప్‌గ్రేడ్ టెన్సర్ G6 (Tensor G6) ప్రాసెసర్.

    2nm టెక్నాలజీ: ఈ సరికొత్త చిప్ 2nm ప్రాసెస్ ఆధారంగా తయారవుతోంది. దీనివల్ల ఫోన్ వేగం పెరగడమే కాకుండా బ్యాటరీ వినియోగం చాలా వరకు తగ్గుతుంది.

    ఆండ్రాయిడ్ 17 (Android 17): పిక్సెల్ 11 సిరీస్ అవుట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో రానుంది.

    జెమిని AI ఫీచర్లు: గూగుల్ తన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ 'జెమిని' (Gemini AI) ఆధారంగా పనిచేసే సరికొత్త రైటింగ్ టూల్స్, వాయిస్ అసిస్టెన్స్, ఫొటో ఎడిటింగ్ ఫీచర్లను ఇందులో జోడించనుంది. ఏఐ ఆధారిత వీడియో ఎడిటింగ్ ఫీచర్లు కూడా ఇందులో హైలైట్‌గా నిలవనున్నాయి.

    కెమెరా అప్‌గ్రేడ్స్ & డిజైన్ మార్పులు

    పిక్సెల్ ఫోన్లు కెమెరా క్వాలిటీకి పెట్టింది పేరు. పిక్సెల్ 11 సిరీస్‌లో హార్డ్‌వేర్ పరంగా పెద్దగా మార్పులు లేకపోయినా, సాఫ్ట్‌వేర్, ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ పరంగా భారీ మార్పులు ఉండనున్నాయి.

    మెరుగైన నైట్ మోడ్: తక్కువ వెలుతురులో (Low light) అద్భుతమైన ఫొటోలు, వీడియోలు తీసేలా గూగుల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్‌ను మెరుగుపరిచింది.

    సిగ్నేచర్ లుక్: పాత మోడళ్ల తరహాలోనే వెనుక వైపు హారిజాంటల్ కెమెరా బార్ ఉండనుంది. అయితే స్క్రీన్ బెజెల్స్ (Bezels) మరింత సన్నగా మారి, మరింత ప్రీమియం లుక్‌ను ఇవ్వనున్నాయి.

    పిక్సెల్ గ్లో (Pixel Glow): నోటిఫికేషన్లు వచ్చినప్పుడు డిస్‌ప్లేపై కొత్తగా వెలిగేలా 'పిక్సెల్ గ్లో' అనే వినూత్న ఫీచర్‌ను గూగుల్ పరిచయం చేయనున్నట్లు లీక్స్ ద్వారా తెలుస్తోంది.

    256GB బేస్ స్టోరేజ్.. పెరగనున్న ధరలు

    వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని గూగుల్ ఈసారి కనీస (Base) స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ను 128GB నుండి 256GB కి పెంచే అవకాశం ఉంది. ఎక్కువ ఫొటోలు, వీడియోలు తీసేవారికి, భారీ AI అప్లికేషన్లు వాడేవారికి ఇది గొప్ప శుభవార్త.

    టెన్సర్ G6 ఎఫిషియన్సీ కారణంగా బ్యాటరీ లైఫ్ మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రో మోడళ్లలో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా మెరుగుపరచనున్నారు. మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం, ఈసారి పిక్సెల్ 11 సిరీస్ ధరలు గత మోడళ్ల కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    పిక్సెల్ 11 సిరీస్ అంచనా స్పెసిఫికేషన్లు:

    ఫీచర్లీకైన వివరాలు / స్పెసిఫికేషన్లు
    లాంచ్ తేదీఆగస్టు 12, 2026
    ప్రాసెసర్గూగుల్ టెన్సర్ G6 (2nm)
    OSఆండ్రాయిడ్ 17 (Android 17)
    బేస్ స్టోరేజ్256 GB
    AI సపోర్ట్గూగుల్ జెమిని AI (Gemini AI)
    కొత్త ఫీచర్పిక్సెల్ గ్లో (Pixel Glow)

    గమనిక: ఇవన్నీ ఇంటర్నెట్‌లో లీకైన సమాచారం ఆధారంగా సేకరించిన వివరాలు మాత్రమే. ఆగస్టు 12న గూగుల్ అధికారికంగా లాంచ్ చేసిన తర్వాతే పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు వెల్లడవుతాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/Google Pixel 11: గూగుల్ పిక్సెల్ 11 సిరీస్.. ఆగస్టు 12 లాంచ్‌కు ముందే లీకైన సంచలన ఫీచర్లు
    Home/News/Google Pixel 11: గూగుల్ పిక్సెల్ 11 సిరీస్.. ఆగస్టు 12 లాంచ్‌కు ముందే లీకైన సంచలన ఫీచర్లు
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