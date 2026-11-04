పోక్సో, రేప్ కేసుల విచారణకు మరో 850 ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు: కేబినెట్ నిర్ణయం
మహిళలు, పిల్లలపై జరుగుతున్న అత్యాచార కేసులను వేగంగా విచారించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్రత్యేక కోర్టుల సేవలను 2031 మార్చి వరకు పొడిగిస్తూ కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ కోర్టుల సంఖ్యను 779 నుంచి 850కి పెంచుతూ రూ.3,788.04 కోట్లతో కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది.
మహిళలు, పిల్లలపై జరుగుతున్న అమానుష నేరాలు, లైంగిక దాడుల కేసుల్లో బాధితులకు త్వరితగతిన న్యాయం అందించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్రత్యేక కోర్టుల (FTSC) సంఖ్యను పెంచడంతో పాటు ఈ పథకాన్ని మరో ఐదేళ్ల పాటు, అంటే 2031 మార్చి వరకు పొడిగించేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కేబినెట్ సమావేశ వివరాలను కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఢిల్లీలో మీడియాకు వెల్లడించారు.
"మహిళలు, పిల్లలపై అన్యాయాలు, అక్రమాలకు పాల్పడే వారిని కఠినంగా శిక్షించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది" అని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ స్పష్టం చేశారు. నేరాలను అరికట్టేందుకు ఉన్న చట్టాలను పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేయడంలోనూ, కొత్త చట్టాలను రూపొందించడంలోనూ ఈ నిర్ణయం ప్రధాన భాగమని ఆయన వివరించారు.
850కి పెరగనున్న ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు
తాజా నిర్ణయంతో ప్రస్తుతం ఉన్న ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్రత్యేక కోర్టుల సంఖ్య 779 నుంచి 850కి పెరుగుతుంది. ఈ ఐదేళ్ల పొడిగింపు కోసం రూ.3,788.04 కోట్ల నిధులను కేటాయించారు.
కేంద్ర వాటా: నిర్భయ ఫండ్ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.2,353.15 కోట్లు వెచ్చిస్తుంది.
రాష్ట్రాల వాటా: రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కలిపి రూ.1,434.89 కోట్ల నిధులను సమకూరుస్తాయి.
ఈ కోర్టుల పనితీరును మెరుగుపరిచేందుకు ప్రతి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో ఒక ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి (జ్యుడీషియల్ ఆఫీసర్), ఒక స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్, ఆరుగురు సహాయక సిబ్బందిని నియమిస్తారు. కేంద్ర న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ పథక అమలును పర్యవేక్షిస్తుంది. కేసులు ఎక్కువగా పెండింగ్లో ఉన్న జిల్లాలను గుర్తించి అక్కడ కొత్త కోర్టులను ఏర్పాటు చేస్తారు.
4 లక్షలకు పైగా కేసుల పరిష్కారం
సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాల మేరకు 2019 అక్టోబరు 2న ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల కేంద్ర పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం ఇది 29 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో అమలవుతోంది. ఈ కోర్టులు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు లైంగిక దాడులు, 2012 పోక్సో చట్టం (POCSO Act) కింద నమోదైన 4.02 లక్షలకు పైగా కేసులను విజయవంతంగా పరిష్కరించాయి.
బాధితులకు అనుకూలమైన వాతావరణం
కేవలం కేసుల విచారణ వేగవంతం చేయడమే కాకుండా, బాధితులు ధైర్యంగా సాక్ష్యం చెప్పేందుకు వీలుగా ఈ కోర్టుల్లో ప్రత్యేక వసతులు కల్పిస్తున్నారు. 'వల్నరబుల్ విట్నెస్ డిపోజిషన్ సెంటర్లు', చిన్న పిల్లలకు అనుకూలమైన కోర్టు వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తున్నారు. దీనివల్ల బాధిత పిల్లలు, మహిళలు ఎలాంటి భయాందోళనలు లేకుండా, ఆత్మగౌరవంతో సాక్ష్యాలు నమోదు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది.
ఆన్లైన్ డాష్బోర్డ్, సమీక్షా సమావేశాలు, హైకోర్టులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో నిరంతర సంప్రదింపుల ద్వారా ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల పనితీరును కేంద్ర న్యాయ శాఖ ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More