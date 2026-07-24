రాజ్యసభలో 'వందేమాతరం' బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన కేంద్రం.. నీట్పై విపక్షాల నిరసనలు
జాతీయ గేయం 'వందేమాతరం'ను అవమానించినా లేదా దానికి ఆటంకం కలిగించినా నేరంగా పరిగణించేలా రూపొందించిన కీలక బిల్లును కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టింది. నీట్ (NEET) పేపర్ లీకేజీ అంశంపై విపక్షాలు సభలో ఆందోళనలు గుప్పిస్తున్న తరుణంలో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడం విశేషం.
జాతీయ గేయం 'వందేమాతరం'కు జాతీయ గీతంతో సమానంగా చట్టభద్రత కల్పించే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజ్యసభలో 'ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్స్ టు నేషనల్ హానర్ (అమెండ్మెంట్) బిల్లు, 2026'ను ప్రవేశపెట్టింది. నీట్-యుజి (NEET-UG) పేపర్ లీకేజీ వివాదంపై విపక్ష ఎంపీలు తీవ్రస్థాయిలో నినాదాలు చేస్తున్నప్పటికీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తరఫున హోంశాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానంద్ రాయ్ ఈ ప్రతిపాదనను సభ ముందుకు తెచ్చారు.
బిల్లులోని ప్రధానాంశాలు
ఈ నూతన ప్రతిపాదిత బిల్లు 1971 నాటి 'ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్స్ టు నేషనల్ హానర్ యాక్ట్'ను సవరిస్తుంది.
ప్రస్తుతం జాతీయ పతాకం, రాజ్యాంగం, జాతీయ గీతాన్ని (జనగణమన) అవమానించడం నేరం. ఈ నేరానికి గరిష్ఠంగా మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష విధించే నిబంధన ఉంది.
సవరణ బిల్లు ప్రకారం, ఇకపై జాతీయ గేయం 'వందేమాతరం' అలపనకు ఆటంకం కలిగించినా లేదా దానికి అవమానం కలిగించినా కూడా నేరంగా పరిగణించబడుతుంది. దీనికి కూడా గరిష్ఠంగా మూడేళ్ల జైలు శిక్ష విధించే అవకాశం ఉంటుంది.
విపక్షాల తీవ్ర అభ్యంతరం
ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టడాన్ని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకు చెందిన ఎంపీలతో పాటు 'ఇండియా' (INDIA) కూటమి ఎంపీలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. సీపీఐ ఎంపీ పి. సందోష్ కుమార్, సీపీఐ(ఎమ్) ఎంపీ జాన్ బ్రిట్టాస్ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు. తాము వందేమాతరాన్ని గౌరవిస్తామని, అయితే ఈ బిల్లు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, బంకిం చంద్ర ఛటోపాధ్యాయల మధ్య విభజన తెచ్చేలా ఉందంటూ సందోష్ కుమార్ ఆరోపించారు.
నీట్ పేపర్ లీక్ ఆందోళనల నుంచి, విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా డిమాండ్ నుంచి ప్రజల దృష్టి మళ్లించడానికే ప్రభుత్వం "దేశభక్తిని సృష్టించే" ప్రయత్నం చేస్తోందని విపక్ష నాయకులు ఆరోపించారు.
హంగామా నడుమ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన అనంతరం రాజ్యసభ సోమవారం ఉదయం 11 గంటల వరకు వాయిదా పడింది.
నీట్ అంశంపై పార్లమెంట్లో గందరగోళం
మరోవైపు లోక్సభలోనూ నీట్ యూజీ 2026 అక్రమాలపై విపక్షాలు వెల్లోకి దూసుకెళ్లి ఆందోళన చేపట్టాయి. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు మాట్లాడుతూ, నీట్ అంశంపై సమగ్ర చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని, షరతులు విధించవద్దని విపక్షాలను కోరారు. పేపర్ లీకేజీలపై కఠిన చట్టం తేనున్నట్లు ప్రధాని మోదీ ఇదివరకే హామీ ఇచ్చారని గుర్తుచేశారు. అయినప్పటికీ విపక్షాల నిరసనలు తగ్గకపోవడంతో లోక్సభ కూడా సోమవారానికి వాయిదా పడింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More