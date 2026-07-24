నీట్-యుజి సీబీటీ విధానంపై కేంద్రం నిర్ణయమేంటి?: సుప్రీంకోర్టు
నీట్-యుజి (NEET-UG) పరీక్షలను కంప్యూటర్ ఆధారిత పద్ధతిలో (CBT) నిర్వహించడం, డేటా భద్రతను కాపాడటంపై స్పష్టమైన ప్రణాళికను తెలియజేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. తాత్కాలిక ఏర్పాట్లతో సరిపెట్టకుండా, శాశ్వత వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టం చేసింది.
నీట్-యుజి (NEET-UG) పరీక్షల నిర్వహణలో శాశ్వత సంస్కరణలు తీసుకురావడంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ప్రశ్నాపత్రాలను సురక్షితంగా చేరవేసేందుకు వైమానిక దళాన్ని ఉపయోగించడం వంటి అత్యవసర చర్యలు తాత్కాలిక ఊరట మాత్రమే ఇస్తాయని, ఇవి శాశ్వత పరిహారం కాజాలవని స్పష్టం చేసింది. పరీక్షా విధానంలో పారదర్శకత, డేటా భద్రత కోసం కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) విధానాన్ని తీసుకురావడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తన స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని నివేదించాలని ఆదేశించింది. జస్టిస్ పి.ఎస్. నరసింహ, జస్టిస్ ఆలోక్ అరధేలతో కూడిన ధర్మాసనం శుక్రవారం ఈ విచారణ చేపట్టింది.
తాత్కాలిక చర్యలతో ప్రయోజనం లేదు
దేశంలో అత్యంత కీలకమైన వైద్య విద్య ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహణలో అడ్-హాక్ విధానాలకు స్వస్తి పలకాల్సిన సమయం వచ్చిందని అత్యున్నత న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది.
"మనం ఈ పరిస్థితిని ఇలాగే కొనసాగనివ్వలేం. వ్యవస్థాగతమైన మార్పులపైనే మనం ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాలి. ఏళ్ల తరబడి తాత్కాలిక ఏర్పాట్లతో ముందుకు వెళ్లడమే ఇన్ని సమస్యలకు కారణమైంది" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.
ఈ ఏడాది రీ-నీట్ (Re-NEET) సమయంలో ప్రశ్నాపత్రాల రవాణాకు వైమానిక దళాన్ని ఉపయోగించిన విషయాన్ని కోర్టు గుర్తుచేసింది. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో సీబీటీ పద్ధతికి మారితే భౌతిక ప్రపత్రాల రవాణా ఉండదని, అయితే అప్పుడు డేటా భద్రత అత్యంత కీలకమని స్పష్టం చేసింది. డిజిటల్ డేటా భద్రంగా లేకపోతే అక్కడ కూడా పేపర్ లీక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని, దానిపై ప్రభుత్వ ప్రణాళిక ఏమిటో చెప్పాలని ప్రశ్నించింది.
10 అడుగులు ముందే ఉంటాం: ప్రభుత్వం
ప్రభుత్వం తరఫున హాజరైన సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా వాదనలు వినిపిస్తూ, ఈ అంశాన్ని అత్యున్నత స్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తున్నామని కోర్టుకు తెలిపారు.
"విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం మరో పది అడుగులు ముందుకే వేస్తోంది. నిపుణుల కమిటీ సిఫార్సు చేసిన దానికంటే మెరుగైన సంస్కరణలు తెచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం" అని తుషార్ మెహతా వివరించారు.
2024 నీట్ పేపర్ లీకేజీ అనంతరం పరీక్షల నిర్వహణలో సంస్కరణల కోసం ఇస్రో మాజీ ఛైర్మన్ కె.రాధాకృష్ణన్ నేతృత్వంలో ఏడుగురు సభ్యుల ఉన్నత స్థాయి నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ కమిటీ సమర్పించిన నివేదికలోని అంశాలను అమలు చేయడంపై ప్రభుత్వం పూర్తి వివరాలు కోర్టు ముందు ఉంచాల్సి ఉంది.
విచారణ ఆగస్టు 3కి వాయిదా
నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) స్థానంలో జవాబుదారీతనం ఉన్న చట్టబద్ధమైన స్వతంత్ర సంస్థను (NEIC) ఏర్పాటు చేయాలని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా మెడికల్ అసోసియేషన్ (FAIMA), యునైటెడ్ డాక్టర్స్ ఫ్రంట్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై కోర్టు ఈ విచారణ జరిపింది. పిటిషనర్ల తరఫున హాజరైన న్యాయవాది తన్వి దూబే కూడా సీబీటీ విధానంతో పాటు డిజిటల్ లాకింగ్ సిస్టమ్ తేవాలని ప్రతిపాదించారు.
పరీక్షకు ముందు, పరీక్ష సమయంలో, పరీక్ష ముగిసిన తర్వాత తీసుకోవాల్సిన భద్రతా చర్యలన్నింటినీ పూర్తిస్థాయిలో వ్యవస్థాగతం చేస్తామని కోర్టు తెలిపింది. రాధాకృష్ణన్ కమిటీ సిఫార్సుల అమలుపై సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశిస్తూ, తదుపరి విచారణను ఆగస్టు 3వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More