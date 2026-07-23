నీట్ పేపర్ లీక్స్ వివాదం: రాహుల్ నేతృత్వంలో విపక్ష ఎంపీల భారీ ర్యాలీ
నీట్ పేపర్ లీక్లు, విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల పరిణామంపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆందోళన బాట పట్టిన విద్యార్థులకు మద్దతుగా లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఆధ్వర్యంలో 'ఇండియా' కూటమి ఎంపీలు గాంధీ స్మృతి వరకు భారీ ప్రదర్శన నిర్వహించారు.
న్యూఢిల్లీ: నీట్ పేపర్ లీకేజీలు, పరీక్షల నిర్వహణలో అక్రమాల కారణంగా మనస్తాపంతో ప్రాణాలు కోల్పోయిన విద్యార్థులకు నివాళులర్పించేందుకు, నిరసన తెలుపుతున్న యువతకు అండగా నిలిచేందుకు 'ఇండియా' కూటమి నేతలు వీధిపోరాటానికి దిగారు. గురువారం రోజున ఢిల్లీలోని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ నివాసంలో అత్యవసరంగా సమావేశమైన విపక్ష ఎంపీలు, అక్కడి నుంచి గాంధీ స్మృతి (తీస్ జనవరి మార్గ్) వైపు భారీ ప్రదర్శనగా తరలివెళ్లారు.
హైడ్రామా మధ్య పోలీసుల అడ్డంకులు
ఈ ప్రదర్శనను నిరోధించేందుకు పోలీసులు తీవ్రస్థాయిలో యత్నించారు. రాహుల్ గాంధీ నివాసమున్న సునెహ్రీ బాగ్ రోడ్డులో కాంగ్రెస్, యూత్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను అడ్డుకునేందుకు భారీగా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. మొదట వీటిని దాటుకుని ముందుకు సాగిన ఎంపీలను, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా నివాస ప్రాంత సమీపంలో పోలీసులు మళ్లీ నిలిపివేశారు.
ఆ ప్రాంతంలో బిఎన్ఎస్ (BNS) సెక్షన్ 163 అమల్లో ఉందంటూ ఐదుగురి కంటే ఎక్కువ మంది గుమిగూడేందుకు అనుమతి లేదని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. విపక్ష నేతల తీవ్ర నిరసన అనంతరం బారికేడ్లను తొలగించిన అధికారులు, ఎంపీలను బస్సు ద్వారా తీస్ జనవరి మార్గ్లోని గాంధీ స్మృతికి వెళ్లేందుకు అనుమతించారు.
విద్యార్థులు రోడ్లపై ఉంటే మేమూ రోడ్లపైకే వస్తాం: రాహుల్ గాంధీ
అంతకుముందు విపక్ష ఎంపీలందరినీ ఇండియా గేట్ వద్దకు తీసుకెళ్లాలని భావించినప్పటికీ పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. దీంతో తీస్ జనవరి మార్గ్కు తరలుతున్న సమయంలో ఒక బస్సును అడ్డంగా పెట్టి ఎంపీల కదలికలను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.
ఈ పరిణామాలపై రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా స్పందించారు. బస్సులో ఉన్న సమయంలో చిత్రీకరించిన ఒక వీడియో సందేశాన్ని ఆయన ‘ఎక్స్’ వేదికగా పంచుకున్నారు.
"న్యాయం కోసం, బాధ్యులపై చర్యల కోసం శాంతియుతంగా పోరాడుతున్న విద్యార్థులపై దాడులు చేసి గాయపరిచారు. దేశంలోని విద్యార్థులు ఒంటరిగా లేరు, ప్రతిపక్షాలన్నీ వారికి పూర్తి స్థాయిలో అండగా ఉన్నాయి" అని రాహుల్ గాంధీ స్పష్టం చేశారు.
"మమ్మల్ని నిరోధించేందుకు బస్సులు, బారికేడ్లు అడ్డుపెట్టి ప్రభుత్వం పెద్ద నాటకమాడుతోంది. విద్యార్థుల పోరాటం చూసి కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా భయపడుతోంది. విద్యార్థులు రోడ్లపై ఉన్నప్పుడు, వారి తరఫున ప్రజాప్రతినిధులమైన మేమూ రోడ్డుపైకే రాక తప్పదు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వీధిపోరాటం నుండి పార్లమెంట్ వరకు..
ఈ ర్యాలీకి ముందు రాహుల్ గాంధీ నివాసంలో విపక్ష ఎంపీలు కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. నీట్ లీకేజీలు, విద్యార్థులపై పోలీసుల దౌర్జన్యం అంశాలను వీధుల నుంచే కాకుండా పార్లమెంటులోనూ తీవ్రస్థాయిలో లేవనెత్తాలని నిర్ణయించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, ప్రధాన కార్యదర్శులు జైరామ్ రమేష్, కేసీ వేణుగోపాల్, సీనియర్ నేతలు పి.చిదంబరం, ప్రమోద్ తివారీ, కే సురేష్, కుమారీ సెల్జా, ప్రణీతి షిండే పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు ఆర్జేడీ ఎంపీలు సంజయ్ యాదవ్, సుధాకర్ సింగ్, మీసా భారతి, సీపీఎం నుంచి జాన్ బ్రిట్టాస్, ఆర్ఎస్పీ నేత ఎన్కే ప్రేమచంద్రన్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు మహువా మోయిత్రా, సౌగతా రాయ్ సహా 'ఇండియా' కూటమి ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More