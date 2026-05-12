గ్రో (Groww) షేర్లకు 'బ్లాక్' సెగ: ₹4,750 కోట్ల వాటాల విక్రయం.. భారీగా పతనమైన ధర
ఇన్వెస్ట్మెంట్ దిగ్గజం 'గ్రో' మాతృసంస్థ షేర్ విలువ మంగళవారం మార్కెట్లో 7 శాతం మేర పతనమైంది. ఐపీఓ లాక్-ఇన్ గడువు ముగియడంతో పాత ఇన్వెస్టర్లు తమ వాటాలను విక్రయించడమే దీనికి ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు చేరువైన 'గ్రో' (Groww) ప్లాట్ఫారమ్ మాతృసంస్థ బిలియన్ బ్రెయిన్స్ గ్యారేజ్ వెంచర్స్ షేర్లు మంగళవారం భారీ కుదుపునకు లోనయ్యాయి. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE)లో ఈ షేరు విలువ ఏకంగా 6.82 శాతం పతనమై ₹180.33 వద్ద స్థిరపడింది. ఒకే రోజు ఇంత భారీ స్థాయిలో షేరు ధర తగ్గడం ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన కలిగించినప్పటికీ, దీని వెనుక ఉన్న కారణాలు కేవలం మార్కెట్ సమీకరణాలేనని స్పష్టమవుతోంది.
పతనానికి అసలు కారణమేంటి?
సోమవారం ₹193.52 వద్ద ముగిసిన ఈ షేరు, మంగళవారం ఉదయం ₹184 వద్ద బలహీనంగా ప్రారంభమైంది. ప్రధానంగా ₹4,750 కోట్ల విలువైన భారీ 'బ్లాక్ డీల్' వార్తలు బయటకు రావడంతో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగింది. సాధారణంగా పెద్ద ఇన్వెస్టర్లు ఒకేసారి తమ వాటాలను విక్రయించినప్పుడు ఇలాంటి ఒడిదుడుకులు సహజం.
సీఎన్బీసీ-టీవీ18 నివేదిక ప్రకారం.. గ్రో సంస్థలో తొలి నుంచి పెట్టుబడులు పెట్టిన పీక్ XV (Peak XV), వై కాంబినేటర్ (Y Combinator), రిబ్బిట్ క్యాపిటల్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు తమ వాటాలను వదిలించుకోవడానికి సిద్ధమయ్యాయి. ఈ సంస్థలకు ఉన్న 'లాక్-ఇన్ పీరియడ్' (షేర్లు అమ్మకూడదనే నిబంధన గడువు) ముగియడంతో, వారు లాభాలను స్వీకరించే దిశగా అడుగులు వేశారు.
భారీ డిస్కౌంట్తో అమ్మకాలు
ఈ బ్లాక్ డీల్లో భాగంగా షేరు ధరను ₹177 గా నిర్ణయించారు. ఇది సోమవారం నాటి ముగింపు ధర కంటే దాదాపు 8.5 శాతం తక్కువ. ఇంత భారీ డిస్కౌంట్కు షేర్లు అందుబాటులోకి రావడంతో, మార్కెట్ ధర కూడా దానికి అనుగుణంగా కిందకు పడిపోయింది. ఈ లావాదేవీ ద్వారా కంపెనీలోని సుమారు 4.3 శాతం ఈక్విటీ చేతులు మారినట్లు తెలుస్తోంది. సెల్లర్ల జాబితాలో సెక్వోయా క్యాపిటల్ గ్లోబల్ గ్రోత్ ఫండ్ వంటి పెద్ద పేర్లు ఉండటం గమనార్హం.
ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన విషయం
షేరు ధర పడిపోయినప్పటికీ, ఈ విక్రయ ప్రక్రియలో ఒక కీలక నిబంధన ఉంది. ఈ డీల్లో పాల్గొన్న ఇన్వెస్టర్లు రాబోయే 90 రోజుల వరకు తమ మిగిలిన వాటాలను విక్రయించకూడదనే 'లాక్-అప్ క్లాజ్'పై సంతకం చేశారు. అంటే, కనీసం మూడు నెలల వరకు మళ్లీ ఇలాంటి భారీ అమ్మకాలు ఉండకపోవచ్చు.
ముఖ్యంగా కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చే స్టార్టప్ కంపెనీల విషయంలో లాక్-ఇన్ పీరియడ్ ముగిసిన తర్వాత ఇలాంటి పరిణామాలు సర్వసాధారణం. అయితే, సంస్థ ప్రాథమిక సూత్రాలు (Fundamentals) బలంగా ఉన్నాయా లేదా అనే అంశాన్ని గమనించిన తర్వాతే ఇన్వెస్టర్లు నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. గ్రో (Groww) షేర్ ధర ఎందుకు తగ్గింది?
కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెట్టిన పాత ఇన్వెస్టర్లు (Peak XV, Y Combinator మొదలైనవారు) ₹4,750 కోట్ల విలువైన వాటాలను విక్రయించడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ఐపీఓ లాక్-ఇన్ గడువు ముగియడంతో వారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
2. బ్లాక్ డీల్ అంటే ఏమిటి?
పెద్ద మొత్తంలో (కనీసం 5 లక్షల షేర్లు లేదా ₹5 కోట్ల విలువైనవి) షేర్ల లావాదేవీలు ఒకేసారి జరిగినప్పుడు దానిని బ్లాక్ డీల్ అంటారు. గ్రో విషయంలో మార్కెట్ ధర కంటే 8.5 శాతం తక్కువ ధరకే ఈ డీల్ కుదిరింది.
3. లాక్-ఇన్ పీరియడ్ అంటే ఏమిటి?
ఒక కంపెనీ ఐపీఓకి వచ్చినప్పుడు లేదా ఇన్వెస్టర్లు చేరినప్పుడు, కొంతకాలం పాటు (ఉదాహరణకు ఏడాది) తమ షేర్లను అమ్మకూడదని నిబంధన ఉంటుంది. ఆ గడువు ముగిసిన వెంటనే ఇన్వెస్టర్లు షేర్లను అమ్మే అవకాశం ఉంటుంది.
4. షేరు ధర మళ్లీ పెరుగుతుందా?
వాటాల విక్రయం పూర్తయిన తర్వాత మార్కెట్ మళ్లీ స్థిరపడవచ్చు. అయితే, కంపెనీ ఆర్థిక ఫలితాలు మరియు మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది. వచ్చే 90 రోజుల వరకు మళ్లీ అమ్మకాలు ఉండవనే నిబంధన షేరుకు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.