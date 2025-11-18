మల్టీబ్యాగర్గా గ్రో?: ఐపీఓ ధరతో పోలిస్తే 90% పైగా లాభం
Groww share price: స్టాక్ బ్రోకింగ్ వేదిక గ్రో మాతృసంస్థ బిల్లియన్బ్రెయిన్స్ గ్యారేజ్ వెంచర్స్ షేర్లు దూకుడుగా ట్రేడవుతున్నాయి. ఐపీఓ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి ఇప్పటికే 94% రిటర్న్స్ దక్కాయి. లిస్టింగ్ అయిన ఐదే రోజుల్లోనే షేరు ధర 193.91కి చేరింది.
స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఉపయోగపడే ప్రముఖ బ్రోకింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'గ్రో' (Groww), ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఐపీఓ (IPO) ధరతో పోలిస్తే ఈ స్టాక్ ఏకంగా 90% పైగా లాభపడింది. లిస్టింగ్ అయిన కేవలం కొద్ది రోజులకే గ్రో స్టాక్ దూసుకుపోవడం విశేషం.
ఐపీఓ పెట్టుబడిదారులకు కాసుల వర్షం
గ్రో షేర్లు బుధవారం నాడు లిస్ట్ అయ్యాయి. లిస్టింగ్ రోజునే ఇవి ఐపీఓ ధరపై సుమారు 31% లాభంతో ముగిశాయి. అయితే, అక్కడి నుంచి గ్రో స్టాక్ ర్యాలీ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. గత వారం లిస్టింగ్ అయినప్పటి నుంచి వరుసగా ఐదో రోజు కూడా ఈ షేరు విలువ పెరిగింది. నేడు (మంగళవారం) కూడా ఏకంగా 11% పెరిగి రూ. 193.91కి చేరుకుంది.
ఈ లాభాలు ఇదే విధంగా కొనసాగితే, గ్రో త్వరలోనే 'మల్టీబ్యాగర్' స్టాక్గా మారే అవకాశం ఉంది. ఐపీఓలో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి ఇప్పటికే దాదాపు 94% రిటర్న్ దక్కడం విశేషం.
లక్ష కోట్ల మైలురాయి దాటిన గ్రో (Groww) మార్కెట్ క్యాప్
సోమవారం, నవంబర్ 17న జరిగిన ట్రేడింగ్లో గ్రో షేరు విలువ ఏకంగా 20% పెరిగింది. ఈ పెరుగుదల కారణంగా గ్రో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (M-Cap) ₹1 లక్ష కోట్ల మార్కును దాటింది.
ఈ ఘనత సాధించడం ద్వారా గ్రో, దలాల్ స్ట్రీట్లో లిస్ట్ అయిన సుమారు 5,000 కంపెనీలలో.. 100 కంపెనీల ఎలైట్ గ్రూప్లో చేరింది.
మరింత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, గ్రో (Groww) ఇప్పుడు ఏంజెల్ వన్ (Angel One), నువామా వెల్త్ (Nuvama Wealth), జేఎం ఫైనాన్షియల్ (JM Financial), చాయిస్ ఇంటర్నేషనల్ (Choice International), ఐఐఎఫ్ఎల్ క్యాపిటల్ (IIFL Capital), 5పైసా (5Paisa), ఆనంద్ రాఠీ (Anand Rathi), డీఏఎం క్యాపిటల్ (DAM Capital) వంటి ఎనిమిది ప్రముఖ స్టాక్ బ్రోకింగ్ సంస్థల మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కంటే ఎక్కువ విలువైన సంస్థగా అవతరించింది.
ఈ స్టాక్ ర్యాలీ కారణంగా గ్రో సీఈఓ లలిత్ కేశ్రే (Lalit Keshre) హోల్డింగ్స్ విలువ $1 బిలియన్ దాటి, ఆయన కొత్త బిలియనీర్గా మారారు.
స్థిరత్వంపై అనుమానాలు: నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
గ్రో స్టాక్ దూసుకుపోతున్నప్పటికీ, ప్రస్తుత ర్యాలీ సంస్థ యొక్క ఫండమెంటల్స్కు మించి పరుగులు తీస్తోందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
బోనాంజాకు చెందిన సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ నితిన్ జైన్ మాట్లాడుతూ, గ్రో (Groww) యొక్క పీ/ఈ (P/E) మల్టిపుల్ ఐపీఓ సమయంలో 33–37x గా అంచనా వేశారు. ఇది మోతీలాల్ ఓస్వాల్ (Motilal Oswal), ఏంజెల్ వన్ (Angel One) వంటి established సంస్థల కంటే చాలా ఎక్కువ. ప్రస్తుతం, గ్రో 61x వద్ద ట్రేడవుతోంది. దీని పీర్ గ్రూప్ అయిన మోతీలాల్ ఓస్వాల్ (29x), ఏంజెల్ వన్ (33x), నువామా వెల్త్ (26x), ఐఐఎఫ్ఎల్ వెల్త్ (IIFL Wealth) అన్నీ గ్రో ప్రస్తుత వాల్యుయేషన్ కంటే తక్కువ పీ/ఈ వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.
"వాల్యుయేషన్ పరంగా చూస్తే, డిజిటల్ స్కేల్, భవిష్యత్తులో ప్రొడక్ట్ విస్తరణ హామీల కారణంగా గ్రో చాలా ఇతర లిస్టెడ్ సంస్థల కంటే ముందుంది. వాల్యూ-ఓరియెంటెడ్ ఇన్వెస్టర్లు ప్రస్తుత స్థాయిల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అయితే, దీర్ఘకాలిక అంచనాలు నెరవేరుతాయని నమ్మే గ్రోత్-ఫోకస్డ్ ఇన్వెస్టర్లు ఈ ప్రీమియంను సమర్థించుకోవచ్చు" అని ఆయన అన్నారు.
INVAsset PMS రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ యష్ చౌహాన్ అభిప్రాయం ప్రకారం, గ్రో లిస్టింగ్, భారతదేశంలో రిటైల్ పెట్టుబడుల పెరుగుదల పై బలమైన విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు క్రియాశీలక ఎన్ఎస్ఈ (NSE) ఖాతాదారుల్లో సుమారు 26% వాటాను కలిగి ఉంది. కేవలం బ్రోకింగ్ కాకుండా, వెల్త్, కమోడిటీస్, మార్జిన్-ట్రేడింగ్ సేవలను అందించే దిశగా గ్రో విస్తరిస్తోంది.
"అయినప్పటికీ, ప్రస్తుత వాల్యుయేషన్స్లో భవిష్యత్ వృద్ధి చాలావరకు ఇమిడి ఉంది. కాబట్టి, గ్రో తన వైవిధ్యాన్ని, స్కేల్ను రుజువు చేసుకోవాలి. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు, గ్రో ఆకర్షణీయమైన స్ట్రక్చరల్ ప్లే గా మిగిలిపోతుంది. అయితే, కొత్తగా వచ్చే ఇన్వెస్టర్లు భావోద్వేగం ఆధారంగా కాకుండా, గ్రో అమలు పై ఆధారపడి మరింత లాభం వస్తుందో లేదో అంచనా వేయాలి" అని చౌహాన్ తెలిపారు.
త్వరలో ఫలితాలు
2016లో స్థాపించిన గ్రో జూన్ 2025 నాటికి 12.6 మిలియన్లకు పైగా క్రియాశీలక ఖాతాదారులు, 26 శాతానికి పైగా మార్కెట్ వాటాతో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద స్టాక్ బ్రోకర్గా అవతరించింది.
ఈ వారం శుక్రవారం, నవంబర్ 21న గ్రో తన రెండవ త్రైమాసిక ఫలితాలను ప్రకటించనుంది. ఈ ఫలితాలు సంస్థ ఫండమెంటల్స్పై మరింత స్పష్టతను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇందులో వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు నిపుణులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి, హిందుస్తాన్ టైమ్స్వి కావు. మార్కెట్ పరిస్థితులు వేగంగా మారవచ్చు. కాబట్టి, పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ధృవీకరించబడిన నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు సలహా ఇస్తున్నాము.)
News/News/మల్టీబ్యాగర్గా గ్రో?: ఐపీఓ ధరతో పోలిస్తే 90% పైగా లాభం
News/News/మల్టీబ్యాగర్గా గ్రో?: ఐపీఓ ధరతో పోలిస్తే 90% పైగా లాభం