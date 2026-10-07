జీఎస్టీ డేటా షేరింగ్, మందులపై పన్ను ఊరట.. గురువారం జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక భేటీ
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అధ్యక్షతన గురువారం 57వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం జరగనుంది. గణాంకాల శాఖతో జీఎస్టీ డేటా పంచుకోవడం, ఏడు అరుదైన వ్యాధుల మందులపై ఐజీఎస్టీ మినహాయింపు ఇవ్వడం వంటి కీలక అంశాలపై ఈ భేటీలో చర్చించనున్నారు.
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నేతృత్వంలో గురువారం 57వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం జరగనుంది. ఈ భేటీలో అనేక కీలక ప్రతిపాదనలపై చర్చించనున్నారు. వ్యాపార లావాదేవీలు, దేశ ఆర్థిక పురోగతిని మరింత స్పష్టంగా అంచనా వేసేందుకు వీలుగా జీఎస్టీ డేటాను కేంద్ర గణాంకాల, కార్యక్రమాల అమలు మంత్రిత్వ శాఖకు (MoSPI) అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కౌన్సిల్ ఆమోదం తెలిపే అవకాశముంది.
ఇప్పటివరకు కేవలం పన్ను వసూళ్లు, పరిపాలనకే పరిమితమైన జీఎస్టీ వివరాలను ఇకపై దేశ ఆర్థిక గణాంకాల రూపకల్పనకు ప్రధాన వనరుగా మార్చనున్నారు. వ్యాపారాల పరిమాణం, ప్రాంతం, కార్యకలాపాలను ఎప్పటికప్పుడు నమోదు చేసే 'స్టాటిస్టికల్ బిజినెస్ రిజిస్టర్' తయారీతో పాటు హోల్సేల్, రిటైల్ మార్జిన్లను లెక్కించేందుకు ఈ సమాచారం ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నారు.
శాఖల మధ్య సమాచార మార్పిడికి కొత్త మార్గదర్శకాలు
గణాంకాల శాఖ జీఎస్టీఆర్-3బీ (GSTR-3B), జీఎస్టీఆర్-9 (GSTR-9) రిటర్న్ దరఖాస్తుల సమగ్ర వివరాలను కోరింది. ఇతర ప్రభుత్వ శాఖలకు కూడా ఏపీఐ (API) ద్వారా జీఎస్టీ సమాచారాన్ని సురక్షితంగా అందించేందుకు నిర్దిష్ట నియమావళిని రూపకల్పన చేయనున్నారు.
"తదుపరి తరం జీఎస్టీ సంస్కరణలు వినియోగదారులకే కాకుండా వ్యాపారులకు కూడా సులభతర వాణిజ్యాన్ని అందించేలా ఉండాలి" అని ఈవై (EY) ఇండియా పన్ను విభాగాధిపతి సమీర్ గుప్తా అభిప్రాయపడ్డారు.
7 అరుదైన వ్యాధుల మందులపై పన్ను మినహాయింపు
బాధితులకు ఎంతో ఉపశమనం కలిగించేలా మరో కీలక నిర్ణయానికి జీఎస్టీ కౌన్సిల్ శ్రీకారం చుట్టనుంది. ఏడు అరుదైన జన్యు సంబంధిత వ్యాధుల చికిత్సకు విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే మందులు, ప్రత్యేక ఆహార పదార్థాలపై సమీకృత వస్తు సేవల పన్ను (IGST) మినహాయింపు ఇచ్చే ప్రతిపాదన పరిశీలనలో ఉంది.
కాంజెనిటల్ హైపర్ఇన్సులినిమిక్ హైపోగ్లైసీమియా, సిస్టినోసిస్, ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ డెఫిషియెన్సీ సహా ఏడు అరుదైన వ్యాధులకు వాడే మందులపై ప్రస్తుతం 18 శాతం వరకు ఐజీఎస్టీ అమలవుతోంది. ఇప్పటికే కేంద్ర బడ్జెట్లో వీటిపై ప్రాథమిక కస్టమ్స్ సుంకాన్ని రద్దు చేయగా, ఇప్పుడు ఐజీఎస్టీని కూడా తొలగిస్తే బాధితులకు వైద్య ఖర్చులు తగ్గుతాయి.
ఎగుమతిదారులకు వేగంగా రీఫండ్లు
వ్యాపార ప్రోత్సాహకాల్లో భాగంగా ఎగుమతిదారులకు తుది రీఫండ్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని కౌన్సిల్ భావిస్తోంది. దరఖాస్తు చేసుకున్న 10 రోజుల్లోగా రిస్క్ అసెస్మెంట్ పూర్తి చేసి, అర్హులైన క్లెయిమ్లలో 90 శాతం సొమ్మును 7 నుంచి 10 రోజుల్లోనే ప్రాథమికంగా విడుదల చేసే నిబంధనను పరిశీలిస్తున్నారు. మిగిలిన మొత్తాన్ని తనిఖీల అనంతరం చెల్లిస్తారు.
అలాగే గతేడాది చేపట్టిన జీఎస్టీ రేట్ల హేతుబద్ధీకరణ ఫలితాలు వినియోగదారులకు ఏమేరకు అందాయో కూడా కౌన్సిల్ సమీక్షించనుంది. వివాదాల త్వరిత పరిష్కారానికి పన్ను చెల్లింపుదారులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొస్తే దాన్ని జరిమానాగా కాకుండా చార్జీగా పరిగణించాలని టాక్స్ కనెక్ట్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ పార్టనర్ వివేక్ జలాన్ సూచించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More