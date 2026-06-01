Gujarat Titans: అర్ధరాత్రి నడిరోడ్డు మీద గుజరాత్ టైటాన్స్ ఆటగాళ్లు.. సిరాజ్ స్టోరీ వైరల్.. అసలేం జరిగిందంటే?
Gujarat Titans: ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్లో ఓడిన గుజరాత్ టైటాన్స్ ఆటగాళ్లు అర్ధరాత్రి నడిరోడ్డు మీద వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. రోడ్డుపై సహచర ఆటగాళ్లతో కలిసి కూర్చున్న ఫొటోను సిరాజ్ తన స్టోరీలో పెట్టాడు. అసలు ఏం జరిగిందో? ఇక్కడ చూసేయండి.
Gujarat Titans: ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్ కంప్లీట్ అయింది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టీమ్ వరుసగా రెండో సారి విక్టరీ ఖాతాలో వేసుకుంది. సగర్వంగా కప్ ముద్దాడింది. గుజరాత్ టైటాన్స్ ఫైనల్లో ఓడింది. అయితే మ్యాచ్ ముగిశాక చాలా సేపటి తర్వాత గుజరాత్ టైటాన్స్ ఆటగాళ్లు నడి రోడ్డుపై కనిపించారు. ఈ ఫొటోలు వైరల్ గా మారాయి.
నడి రోడ్డుపై గుజరాత్ ఆటగాళ్లు
ఐపీఎల్ 2026లో రన్నరప్ గా నిలిచిన గుజరాత్ టైటాన్స్ ఆటగాళ్లు భారీ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత స్టేడియం నుంచి హోటల్ కు ఆటగాళ్లను తీసుకెళ్లే బస్సు రోడ్డు మీద ఆగిపోయింది. దట్టమైన పొగ అలుముకుంది. అప్పుడు ఆటగాళ్లు అందులోనే ఉన్నారు.
తప్పిన ప్రమాదం
బస్సులో దట్టమైన పొగ అలుముకున్న సమయంలో గుజరాత్ టైటాన్స్ ఆటగాళ్లు అందులోనే ఉండటంతో తీవ్ర కలకలం రేగింది. కానీ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది త్వరగా స్పందించి ఆటగాళ్లను దించేశారు. ఈ పరిణామంతో ప్లేయర్లందరూ షాక్ అయ్యారు. మరో బస్సులో హోటల్ కు చేరుకునేంత వరకూ ఆటగాళ్లు నడి రోడ్డు మీదే వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది.
సిరాజ్ స్టోరీ
గుజరాత్ టైటాన్స్ కు ఆడుతున్న హైదరాబాదీ పేసర్ సిరాజ్ ఈ మేరకు తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో పెట్టిన స్టోరీ వైరల్ గా మారింది. ఇషాంత్ శర్మతో సహా సహచర ఆటగాళ్లతో కింద కూర్చున్న ఫొటోను సిరాజ్ పంచుకున్నాడు. బ్రేక్ డౌన్ అని పేర్కొంటూ ఈ ఫొటోను స్టోరీగా పెట్టాడు. దీంతో ఈ పిక్ తెగ వైరల్ గా మారింది.
ఆర్సీబీకి కంగ్రాచ్యులేషన్స్
సిరాజ్ తన స్టోరీలో పెట్టిన మరో ఫొటో కూడా వైరల్ గా మారింది. ఐపీఎల్ 2026లో ఛాంపియన్ గా నిలిచిన ఆర్సీబీకి కంగ్రాచ్యులేషన్స్ చెప్తూ సిరాజ్ ఆ స్టోరీ పెట్టాడు. రెండేళ్ల ముందు వరకూ ఆర్సీబీ టీమ్ లోనే సిరాజ్ ఆడిన సంగతి తెలిసిందే. 2025 నుంచి అతను గుజరాత్ టైటాన్స్ కు ఆడుతున్నాడు.
డాట్ బాల్స్
ఐపీఎల్ 2026లో సిరాజ్ అదరగొట్టాడు. ఎక్కువ డాట్ బాల్స్ వేసిన బౌలర్ గా నిలిచాడు. గ్రీన్ డాట్ బాల్ అవార్డు అందుకున్నాడు. ఈ ఏడాది 17 మ్యాచ్ ల్లో సిరాజ్ 19 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ సీజన్ లో 172 డాట్ బాల్స్ వేశాడు. పవర్ ప్లేలో బ్యాటర్లను కట్టడి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. రబాడతో కలిసి ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను హడలెత్తించాడు.
