    Gujarat Titans : రోడ్డు మధ్యలో ఆగిపోయిన గుజరాత్​ టైటాన్స్​ బస్సు- ఒక్కసారిగా దట్టమైన పొగ.. ఏం జరిగింది?

    RCB vs GT : గుజరాత్​ టైటాన్స్​ టీమ్ బస్సులో ఒక్కసారిగా దట్టమైన పొగ అలుముకుంది. ఇంజన్ నుంచి లోపలికి పొగ వెళ్లడంతో, లోపల ఉన్న వారు భయపడ్డారు. అయితే వారందరు సురక్షితంగా కిందకు దిగిపోయారు. మరో బస్సులో హోటల్​కి వెళ్లారు.

    Jun 1, 2026, 07:28:29 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    అహ్మదాబాద్​ వేదికా జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్​లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు చేతిలో ఓడిపోయిన గుజరాత్ టైటాన్స్ (జీటీ) జట్టుకు ఆదివారం రాత్రి పరిస్థితులు మరింత దారుణంగా మారాయి. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం నుంచి హోటల్‌కు తిరిగి వెళుతుండగా.. ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బంది ఉన్న అధికారిక టీమ్ బస్సు మధ్యలోనే నిలిచిపోయింది. బస్సు లోపల ఒక్కసారిగా దట్టమైన పొగలు అలుముకోవడంతో ఆటగాళ్లు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. అయితే, పీటీఐ నివేదిక ప్రకారం.. ఇది పెద్ద ప్రమాదం ఏమీ కాదని, కేవలం బస్సు బ్రేక్‌డౌన్ మాత్రమేనని స్పష్టమైంది. ఆటగాళ్లంతా సురక్షితంగా రోడ్డుపైకి దిగి, మరో ప్రత్యామ్నాయ బస్సులో హోటల్‌కు చేరుకున్నారు.

    గుజరాత్ టైటాన్స్ టీమ్..
    గుజరాత్ టైటాన్స్ టీమ్..

    తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఫైనల్‌కు ముందు 24 గంటల్లో గుజరాత్ జట్టు ఎదుర్కొన్న పీడకల లాంటి ప్రయాణ కష్టాలు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి.

    బస్సు బ్రేక్‌డౌన్.. రోడ్డుపైనే ఆటగాళ్లు!

    ముందుగా ప్రచారంలోకి వచ్చినట్లు బస్సులో భారీగా మంటలు చెలరేగలేదు, కానీ సాంకేతిక లోపంతో బస్సు నిలిచిపోయింది.

    పొగలతో భయం: స్టేడియం నుంచి హోటల్‌కు వెళుతుండగా బస్సు బ్రేక్‌డౌన్ అయింది. ఆ సమయంలో ఇంజన్ నుంచి పొగలు బస్సు లోపలికి వ్యాపించడంతో ఆటగాళ్లు కాస్త భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

    సురక్షితంగా తరలింపు: భద్రతా సిబ్బంది తక్షణమే స్పందించి ఆటగాళ్లను కిందకు దించేశారు. ప్లేయర్స్ అందరూ పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉన్నారు. రోడ్డు పక్కన కొద్దిసేపు వేచి చూసిన తర్వాత, ఫ్రాంచైజీ ఏర్పాటు చేసిన మరో బస్సులో వారు హోటల్‌కు చేరుకున్నారు.

    ఐపీఎల్​ 2026 ఫైనల్‌కు ముందు పీడకల లాంటి 24 గంటలు!

    గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు ముందు ఎంత తీవ్రమైన శారీరక అలసటకు గురైందో ఈ షెడ్యూల్ చూస్తే అర్థమవుతుంది:

    విమానం ఆలస్యం: శుక్రవారం చండీగఢ్​లో జరిగిన క్వాలిఫైయర్ 2లో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌ను ఓడించిన తర్వాత గుజరాత్ జట్టు అహ్మదాబాద్ బయలుదేరాలి. కానీ ఉత్తర భారతదేశంలో వాతావరణం దారుణంగా మారడంతో చండీగఢ్‌లో ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ నిలిచిపోయాయి. దీనివల్ల వారి విమానం 3 గంటలు ఆలస్యమైంది.

    ప్రిపరేషన్‌కు సమయమే లేదు: శనివారం ఆలస్యంగా అహ్మదాబాద్ చేరుకున్న గిల్ సేనకు ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు సిద్ధమవడానికి కనీసం 24 గంటల సమయం కూడా దొరకలేదు! చివరికి ఆలస్యం కారణంగా మ్యాచ్‌కు ముందు జరిగే సాంప్రదాయ 'కెప్టెన్ల ఫోటోషూట్' కూడా వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది.

    ప్లేఆఫ్స్ ప్రయాణ మార్గం..

    లీగ్ స్టేజ్ ముగిశాక గుజరాత్ జట్టు మొదట ఆర్సీబీతో క్వాలిఫైయర్ 1 ఆడటానికి ధర్మశాల వెళ్లింది. అక్కడ ఓడిపోయాక క్వాలిఫైయర్ 2 కోసం పంజాబ్ వెళ్లింది. అక్కడ గెలిచిన వెంటనే మళ్లీ అహ్మదాబాద్ చేరుకుంది. ఇదంతా 5 రోజుల వ్యవధిలో జరిగిపోయింది. తక్కువ సమయంలో దేశంలోని వేర్వేరు మూలలకు ప్రయాణించడం ఆటగాళ్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించింది.

    ఓటమికి అలసట సాకు చెప్పం – విక్రమ్ సోలంకి

    ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో గుజరాత్ టాప్ ఆర్డర్ దారుణంగా విఫలమైంది. శుభ్‌మన్ గిల్, సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్ ముగ్గురూ 20 పరుగుల మార్కును కూడా దాటలేకపోయారు. దీనివల్ల గుజరాత్ 155 పరుగులకే పరిమితమై ఆర్సీబీ చేతిలో ఓడిపోయింది.

    అయితే, ఈ ఓటమికి ప్రయాణ అలసటను సాకుగా చూపించడానికి గుజరాత్ క్రికెట్ డైరెక్టర్ విక్రమ్ సోలంకి నిరాకరించారు.

    "తక్కువ సమయంలో ఇన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడటం, ప్రయాణాలు చేయడం కచ్చితంగా సవాలుతో కూడుకున్నదే. కానీ నేను దానిని అస్సలు సాకుగా చెప్పను. ఈరోజు ఆర్సీబీ మమ్మల్ని ఓడించింది, అది నిజం. మేము తల ఎత్తుకుని గర్వంగా నిలబడాలి. అదే సమయంలో ఆర్సీబీని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించేంత సంస్కారం మాకు ఉండాలి. 'మేము అలసిపోయాం, అందుకే ఓడిపోయాం' అని చెప్పి ఆర్సీబీ గెలుపు క్రెడిట్‌ను నేను తక్కువ చేయలేను," అని సోలంకి క్లారిటీ ఇచ్చారు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

