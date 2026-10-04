2006 నాటి కేసు: సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశం
2006 నాటి కేఎస్టీపీ రోడ్డు ప్రాజెక్టు అవినీతి ఆరోపణల కేసులో భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్పై సమగ్ర విజిలెన్స్ విచారణకు కేరళ ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ప్రాజెక్ట్ నిర్వహించిన మలేషియా ఇంజినీర్ ఆత్మహత్య లేఖలో ఆయన పేరు ప్రస్తావనకు రావడంతో కేరళ హోం శాఖ ఈ చర్యలు చేపట్టింది.
భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్కు ఊహించని చట్టపరమైన చిక్కులు ఎదురయ్యాయి. 2006లో ఆయన కేరళ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ (పీడబ్ల్యూడీ) కార్యదర్శిగా వ్యవహరించిన సమయంలో జరిగిన కేఎస్టీపీ రోడ్డు నిర్మాణ ప్రాజెక్టు అవినీతి ఆరోపణలపై విజిలెన్స్, యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో (వీఏసీబీ) విచారణకు కేరళ ప్రభుత్వం జారీ చేసింది.
మలేషియా ఇంజినీర్ ఆత్మహత్య - లేఖలో పేరు
కాంగ్రెస్ నాయకుడు మలయంకీళ్ వేణుగోపాల్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈ విచారణకు ఆదేశించినట్లు కేరళ హోం మంత్రి రమేష్ చెన్నితల వెల్లడించారు. 2006లో కేరళ స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ (కేఎస్టీపీ) కింద చేపట్టిన ఎమ్సీ రోడ్డు విస్తరణ పనులను 'పాటి-బెల్' (PATI-BEL) కన్సార్షియం దక్కించుకుంది. ఆ సమయంలో జ్ఞానేశ్ కుమార్ పీడబ్ల్యూడీ కార్యదర్శిగా ప్రాజెక్ట్ పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు చూశారు. అయితే భూసేకరణ జాప్యం, బిల్లుల చెల్లింపులో ఎదురైన తీవ్ర ఆలస్యం వల్ల ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా ఉన్న మలేషియా సివిల్ ఇంజినీర్ లీ సీ బీన్ సబ్కాంట్రాక్టర్ల నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడికి గురయ్యారు. తదనంతరం ఆయన కౌలాలంపూర్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.
"లీ సీ బీన్ రాసిన రెండు ఆత్మహత్య లేఖల్లో ఒకదానిలో జ్ఞానేశ్ కుమార్ పేరును స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు" అని హోం మంత్రి రమేష్ చెన్నితల తెలిపారు. ప్రాజెక్ట్ బిల్లుల మంజూరు కోసం అధికారులు తీవ్రంగా వేధించారని వేణుగోపాల్ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
రెండు దశాబ్దాల నాటి కేసు
2006లో అప్పటి వీఎస్ అచ్యుతానందన్ నేతృత్వంలోని ఎల్డీఎఫ్ ప్రభుత్వం ఈ వ్యవహారంపై ప్రాథమిక విచారణ ప్రారంభించి, జ్ఞానేశ్ కుమార్ను పీడబ్ల్యూడీ నుంచి బదిలీ చేసింది. ఆ తర్వాత ఆయన కేంద్ర సర్వీసులకు డెప్యూటేషన్పై ఢిల్లీ వెళ్లడంతో ఆ విచారణ మధ్యలోనే నిలిచిపోయింది. తాజాగా ముఖ్యమంత్రి వీడీ సతీశన్తో చర్చించి, న్యాయ నిపుణుల సలహా తీసుకున్న తర్వాతే పాత విచారణను పునఃప్రారంభించాలని నిర్ణయించామని హోం శాఖ స్పష్టం చేసింది.
"2006 నాటి విజిలెన్స్ కేసు ఫైళ్లను పరిశీలించి అసలు నిజాలను వెలికితీయాలి" అని సీపీఐ(ఎమ్) నేత, మాజీ ఆర్థిక మంత్రి టీఎమ్ థామస్ ఐజాక్ ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించారు.
రాజకీయ వివాదాలు - నిరసనలు
ప్రస్తుతం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో జ్ఞానేశ్ కుమార్ ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని ప్రతిపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ)తో సహా పలు రాజకీయ పక్షాలు ఆయన రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసనలు తెలుపుతున్న తరుణంలో ఈ రెండు దశాబ్దాల నాటి కేసు బయటకు రావడం తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More