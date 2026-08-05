H-1B, L-1 వీసా రెన్యువల్ ఫీజుల పెంపునకు రంగం సిద్ధం: ఐటీ ఉద్యోగులకు ట్రంప్ షాక్
అమెరికాలో హెచ్-1బీ, ఎల్-1 వీసాల పొడిగింపు దరఖాస్తులపై అదనపు రుసుము విధించేందుకు ట్రంప్ యంత్రాంగం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. ఈ నిర్ణయం అమలైతే 71 శాతానికి పైగా ఉన్న భారతీయ ఐటీ నిపుణులపై, వారిని నియమించుకునే ప్రముఖ అమెరికన్ కంపెనీలపై తీవ్ర ఆర్థిక భారం పడనుంది.
అమెరికాలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న భారతీయ ఐటీ నిపుణులకు నిరాశ కలిగించే వార్త. హెచ్-1బీ (H-1B), ఎల్-1 (L-1) వీసాల పొడిగింపు (Extension of Stay) ప్రక్రియను మరింత ఖరీదైనదిగా మార్చేందుకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం చర్యలు వేగవంతం చేసింది. అమెరికాలోని పెద్ద కంపెనీలు విదేశీ నైపుణ్య ఉద్యోగులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించే వ్యూహంలో భాగంగా ఈ అదనపు సర్ఛార్జ్ నిబంధనను విస్తరించేందుకు హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ శాఖ (DHS) ప్రతిపాదించింది.
ఫీజుల మోత ఏ స్థాయిలో ఉండబోతోంది?
ప్రతిపాదిత కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, అర్హత కలిగిన కంపెనీలు చేసే ప్రతి హెచ్-1బీ వీసా ఎక్స్టెన్షన్ దరఖాస్తుకు అదనంగా $4,000 (దాదాపు ₹3.35 లక్షలకు పైగా), ఎల్-1 వీసా ఎక్స్టెన్షన్కు $4,500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఎవరికి వర్తిస్తుంది: అమెరికాలో 50 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు ఉండి, వారిలో 50 శాతానికి పైగా హెచ్-1బీ లేదా ఎల్-1 వీసాదారులు ఉన్న కంపెనీలకే ఈ అదనపు రుసుము వర్తిస్తుంది.
ప్రస్తుత స్థితి: '9/11 రెస్పాన్స్ అండ్ బయోమెట్రిక్ ఎంట్రీ-ఎగ్జిట్ ఫీజు' పేరుతో వసూలు చేసే ఈ సర్ఛార్జ్ ప్రస్తుతం కేవలం కొత్త వీసాలు, కంపెనీ మారే (Change of Employer) దరఖాస్తులకే పరిమితమైంది. ఇప్పుడు దీనిని వీసా పొడిగింపు దరఖాస్తులకూ విస్తరించాలని యోచిస్తున్నారు.
సాధారణంగా హెచ్-1బీ వీసాను మూడేళ్ల కాలానికి మంజూరు చేస్తారు. ఆ తర్వాత మరో మూడేళ్లు పొడిగించుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. కాబట్టి, విదేశీ ప్రతిభను సుదీర్ఘకాలం ఉంచుకునే కంపెనీలపై ఈ నిర్ణయం భారీగా ఆర్థిక ప్రభావం చూపుతుంది.
భారతీయులపైనే అత్యధిక ప్రభావం
అమెరికా వీసా నిబంధనలు కఠినతరం కావడం వల్ల అత్యధికంగా ప్రభావితమయ్యేది భారతీయ సాంకేతిక నిపుణులే. యుఎస్ సీఐఎస్ (USCIS) విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం:
- 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం 3,99,402 హెచ్-1బీ పిటిషన్లు (కొత్తవి, పొడిగించినవి కలిపి) ఆమోదం పొందాయి.
- ఆమోదం పొందిన లబ్ధిదారుల్లో ఏకంగా 71 శాతం మంది భారత్లో జన్మించినవారే కావడం గమనార్హం.
ఈ అదనపు రుసుములను కంపెనీలే నేరుగా చెల్లించాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఇది పరోక్షంగా ఉద్యోగులపై ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా భారతీయులను భారీగా నియమించుకునే పెద్ద ఐటీ, కన్సల్టింగ్, అవుట్సోర్సింగ్ సంస్థలు కొత్త నియామకాలు, వీసా రెన్యువల్స్ విషయంలో వెనకడుగు వేసే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రతిపాదన దశలోనే నియమావళి
ఈ ప్రతిపాదన 2024లోనే మొదటిసారి తెరపైకి వచ్చినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఇది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ 'యునైటెడ్ ఎజెండా'లో చేరింది. ప్రభుత్వం దీనిని తుది నిబంధనగా (Final Rule) మార్చే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
అయితే, ఇప్పటివరకు ఈ నిబంధనపై తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు, అమలు తేదీని కూడా ఖరారు చేయలేదు. నేషనల్ ఫౌండేషన్ ఫర్ అమెరికన్ పాలసీ (NFAP) విశ్లేషణ ప్రకారం, ఇటీవల తనిఖీలు పెరిగినప్పటికీ హెచ్-1బీ ఆమోదాల శాతం స్థిరంగానే ఉంది. ఇది అమెరికా పరిశ్రమలకు విదేశీ నిపుణుల అవసరం ఎంత ఉందో తెలియజేస్తోంది. తుది ఆమోదం వచ్చే వరకు పాత ఫీజు నిబంధనలే అమల్లో ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More