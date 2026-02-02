Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    హెచ్-1బీ వీసా FY 2027: రిజిస్ట్రేషన్ షెడ్యూల్ వచ్చేసింది.. ఫీజు ఇతర నిబంధనలు ఇవే

    H-1B visa registration: అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలనుకునే భారతీయ నిపుణులకు అత్యంత కీలకమైన అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి (FY 2027) సంబంధించిన హెచ్-1బీ (H-1B) వీసా రిజిస్ట్రేషన్ల షెడ్యూల్‌ను యూఎస్ సిటిజన్‌షిప్ అండ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ (USCIS) అధికారికంగా ప్రకటించింది.

    Published on: Feb 02, 2026 6:47 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఈసారి హెచ్‌1బీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో కీలక మార్పులతో పాటు, ఫీజుల విషయంలోనూ భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.

    హెచ్-1బీ వీసా FY 2027: రిజిస్ట్రేషన్ షెడ్యూల్ వచ్చేసింది.. ఫీజు ఇతర నిబంధనలు ఇవే (Unsplash)
    హెచ్-1బీ వీసా FY 2027: రిజిస్ట్రేషన్ షెడ్యూల్ వచ్చేసింది.. ఫీజు ఇతర నిబంధనలు ఇవే (Unsplash)

    హెచ్-1బీ వీసా FY 2027: రిజిస్ట్రేషన్ షెడ్యూల్

    అమెరికా కంపెనీలు తమ విదేశీ ఉద్యోగుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే ఈ ప్రక్రియ మార్చి మొదటి వారంలో ప్రారంభం కానుంది.

    • రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం: మార్చి 4, 2026 (మధ్యాహ్నం 12 గంటలు, ఈస్టర్న్ టైమ్)
    • చివరి తేదీ: మార్చి 19, 2026 (మధ్యాహ్నం 12 గంటలు, ఈస్టర్న్ టైమ్)
    • ఎంపికైన వారి జాబితా (Selection List): మార్చి 31, 2026 నాటికి ప్రకటిస్తారు.

    రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు, ప్రక్రియ

    ప్రతి రిజిస్ట్రేషన్ కోసం కంపెనీలు $215 (సుమారు 18,000) ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ అంతా ఆన్‌లైన్‌లోనే జరుగుతుంది. కంపెనీలు తప్పనిసరిగా 'యూఎస్‌సీఐఎస్ ఆర్గనైజేషనల్ అకౌంట్' కలిగి ఉండాలి.

    మార్చి 4 నుంచి మార్చి 19 లోపు మాత్రమే అభ్యర్థుల సమాచారాన్ని సమర్పించి ఫీజు చెల్లించే అవకాశం ఉంటుంది. లాటరీలో (Selection) ఎంపికైన వారు మాత్రమే తదుపరి పిటిషన్ ఫైల్ చేయడానికి అర్హులు.

    కొత్తగా $1,00,000 అదనపు ఫీజు?

    ఈ ఏడాది నిబంధనల్లో ఒక భారీ మార్పు కనిపిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 19, 2025న జారీ చేసిన ఆదేశాల ప్రకారం.. కొన్ని కేటగిరీల హై-స్కిల్డ్ పొజిషన్ల కోసం ఎంపికైన అభ్యర్థుల పిటిషన్ దాఖలు చేసే ముందు, యజమానులు $1,00,000 (సుమారు 83 లక్షలు) అదనపు రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుందని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. దీనిపై పూర్తిస్థాయి స్పష్టత దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మొదలయ్యే లోపు వెలువడనుంది.

    ముఖ్య గమనికలు

    • అడ్వాన్స్‌డ్ డిగ్రీ మినహాయింపు: అమెరికాలో మాస్టర్స్ చేసిన వారికి ప్రత్యేక కోటా యథావిధిగా వర్తిస్తుంది.
    • వెయిటెడ్ సెలక్షన్: ఒకవేళ దరఖాస్తులు పరిమితి కంటే ఎక్కువగా వస్తే, USCIS ఈసారి ప్రత్యేకమైన 'వెయిటెడ్ సెలక్షన్' పద్ధతిని అమలు చేసే అవకాశం ఉంది.
    • ఎంపికైన వారికే అవకాశం: మార్చి 31న వచ్చే నోటిఫికేషన్లలో ఎవరి పేర్లు అయితే ఉంటాయో, వారి యజమానులు మాత్రమే పూర్తిస్థాయి హెచ్-1బీ పిటిషన్లు దాఖలు చేయగలరు.
    recommendedIcon
    News/News/హెచ్-1బీ వీసా FY 2027: రిజిస్ట్రేషన్ షెడ్యూల్ వచ్చేసింది.. ఫీజు ఇతర నిబంధనలు ఇవే
    News/News/హెచ్-1బీ వీసా FY 2027: రిజిస్ట్రేషన్ షెడ్యూల్ వచ్చేసింది.. ఫీజు ఇతర నిబంధనలు ఇవే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes