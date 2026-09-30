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హెచ్ఏఎల్ షేరు జోరు: రూ.6,800 టార్గెట్‌తో జెఫ్రీస్ ‘బై’ రేటింగ్

తేజస్ మార్క్-1ఏ యుద్ధ విమానాల సరఫరా త్వరలోనే ప్రారంభం కానుండటంతో డిఫెన్స్ పిఎస్‌యు దిగ్గజం హెచ్ఏఎల్ (HAL) షేరుకు మళ్లీ డిమాండ్ పెరిగింది. గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జెఫ్రీస్ ఈ స్టాక్‌కు 'బై' రేటింగ్ ఇస్తూ, రాబోయే రోజుల్లో ఈ షేరులో 43 శాతం వరకు లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.

Published on: Sep 30, 2026, 14:11:54 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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భారత రక్షణ రంగానికి చెందిన ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (హెచ్ఏఎల్) షేర్లు స్టాక్ మార్కెట్‌లో మళ్లీ పరుగులు తీస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జెఫ్రీస్ ఈ మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్‌పై బలమైన విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది. ఈ కంపెనీ షేరుకు 'బై' (Buy) రేటింగ్ ఇస్తూ రూ.6,800 టార్గెట్ ప్రైస్‌ను ఖరారు చేసింది. ప్రస్తుత ట్రేడింగ్ ధరతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 43 శాతం లాభాలను అందించగలదని విశ్లేషించింది.

హెచ్ఏఎల్ షేరు జోరు: రూ.6,800 టార్గెట్‌తో జెఫ్రీస్ ‘బై’ రేటింగ్ (AFP)
హెచ్ఏఎల్ షేరు జోరు: రూ.6,800 టార్గెట్‌తో జెఫ్రీస్ ‘బై’ రేటింగ్ (AFP)

గత ఐదేళ్ల కాలంలో హెచ్ఏఎల్ షేరు రూ.699 నుంచి ఏకంగా రూ.4,670 స్థాయికి చేరి, ఇన్వెస్టర్లకు దాదాపు 600 శాతం భారీ రాబడిని అందించింది. బుధవారం ఉదయం మార్కెట్లు మందకొడిగా ప్రారంభమైనప్పటికీ హెచ్ఏఎల్ షేరు రూ.4,695 వద్ద గరిష్ఠ స్థాయిని తాకి దాదాపు 3 శాతం లాభాన్ని నమోదు చేసింది.

తేజస్ మార్క్-1ఏ డెలివరీలే ప్రధాన చోదక శక్తి

కంపెనీ నిర్మిస్తున్న తేజస్ మార్క్-1ఏ యుద్ధ విమానాల సరఫరా వేగవంతం కానుండటమే ఈ రీ-రేటింగ్‌కు ప్రధాన కారణమని జెఫ్రీస్ పేర్కొంది. సెప్టెంబర్ 18, 2026 నాటికి తేజస్ మార్క్-1 ట్రైనర్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ కాంట్రాక్ట్‌ను హెచ్ఏఎల్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుత సంవత్సరంలోనే తేజస్ మార్క్-1ఏ విమానాల డెలివరీలు ప్రారంభమవుతాయని సంస్థ సీఎండీ రవి కోట ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

ప్రస్తుతం 24 ఎయిర్‌ఫ్రేమ్‌లు సిద్ధంగా ఉండగా, అమెరికాకు చెందిన జీఈ (GE) సంస్థ నుంచి 10 ఇంజన్లు అందాయి. వాటిని అమర్చడంతో విమానాల పరీక్షలు కూడా పూర్తయ్యాయి. జెఫ్రీస్ ఈ ఏడాది 5 విమానాల డెలివరీని మాత్రమే అంచనా వేయగా, కంపెనీ యాజమాన్యం ఏకంగా 10 విమానాలను అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉందనే నమ్మకాన్ని కనబరిచింది. 2024 నుంచి ఎదురైన జాప్యం వల్ల హెచ్ఏఎల్ షేరు వ్యాల్యుయేషన్ కొంత తగ్గినప్పటికీ, భారత వైమానిక దళం (ఐఏఎఫ్) కనీసం ఒక విమానాన్ని స్వీకరించినా ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకం పెరిగి షేరు ధర గణనీయంగా పుంజుకుంటుందని జెఫ్రీస్ స్పష్టం చేసింది.

ఆర్డర్ బుక్‌లో తేజస్ మార్క్-1ఏ వాటా 43 శాతం

హెచ్ఏఎల్ మొత్తం ఆర్డర్ బుక్‌లో తేజస్ మార్క్-1ఏ విమానాల వాటానే 43 శాతంగా ఉంది. అందువల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ సమయానికి పూర్తి కావడం కంపెనీ ఆర్థిక ప్రగతికి అత్యంత కీలకం.

జెఫ్రీస్ నివేదిక ప్రకారం, ఈ రూ.6,800 టార్గెట్ ప్రైస్ అనేది సెప్టెంబర్ 2028 అంచనా ఆదాయంపై 35 రెట్ల ఈఆర్నింగ్స్ (PE) మల్టిపుల్‌కు సమానం. ఇది గతంలో నమోదైన గరిష్ఠ మల్టిపుల్ కంటే 33 శాతం తక్కువ. అలాగే మరొక రక్షణ రంగ దిగ్గజం భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ (బీఈఎల్ - టార్గెట్ రూ.386) మల్టిపుల్ కంటే 13 శాతం డిస్కౌంట్‌లో ఉంది. రాబోయే నాలుగేళ్లలో కంపెనీ లాభాలు 1.8 రెట్లు పెరిగే అవకాశం ఉండటం, 22 శాతానికి పైగా ఈక్విటీ రాబడి (ROE), అప్పులు లేని బ్యాలెన్స్ షీట్ వంటి అంశాలు కంపెనీకి సానుకూలంగా ఉన్నాయి.

ప్రధాన రిస్క్ అంశాలు

కంపెనీ వృద్ధి పథంలో ఉన్నప్పటికీ రెండు ప్రధాన రిస్క్ అంశాలను జెఫ్రీస్ ప్రస్తావించింది.

  • యుద్ధ విమానాల తయారీ, డెలివరీ ప్రక్రియలో ఏవైనా జాప్యాలు జరగడం.
  • రక్షణ రంగంలో స్వదేశీకరణ (Indigenisation) ప్రాధాన్యం తగ్గడం.
  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/హెచ్ఏఎల్ షేరు జోరు: రూ.6,800 టార్గెట్‌తో జెఫ్రీస్ ‘బై’ రేటింగ్
Home/News/హెచ్ఏఎల్ షేరు జోరు: రూ.6,800 టార్గెట్‌తో జెఫ్రీస్ ‘బై’ రేటింగ్
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