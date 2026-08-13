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    ఏప్రిల్ నుంచి 45% పెరిగిన హెచ్‌ఏఎల్ షేర్లు.. ఇప్పుడు కొనొచ్చా?

    డిఫెన్స్ రంగంలో ఆర్డర్లు పుంజుకోవడంతో హిందూస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (HAL) షేర్లు రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్తున్నాయి. ఏప్రిల్ నుంచి ఇప్పటివరకు 45 శాతం లాభపడిన ఈ డిఫెన్స్ పిఎస్‌యు స్టాక్‌పై ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థల తాజా విశ్లేషణ, టార్గెట్ ధరల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Aug 13, 2026, 20:33:23 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    దేశీయ రక్షణ రంగంలో ఆర్డర్ల ప్రవాహం పెరగడం, విదేశీ ఎగుమతులకు ఊపు రావడం, రక్షణ బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెరగడంతో హిందూస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (HAL) షేర్లలో మళ్లీ బుల్లిష్ ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది. ఏప్రిల్ నెల నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ డిఫెన్స్ స్టాక్ ఏకంగా 45 శాతం ర్యాలీ చేసి రూ. 4,945 స్థాయికి చేరుకుంది. గతంలో నమోదైన ఆల్-టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయి రూ. 5,675 కి చేరువవుతుండటంతో 2026 సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు ఈ స్టాక్ 13 శాతం మేర రాబడిని అందించింది. ఈ తరుణంలో స్టాక్ ఇంకా లాభాలను అందిస్తుందా లేదా అనే అంశంపై మార్కెట్ విశ్లేషకులు స్పష్టత ఇచ్చారు.

    డిఫెన్స్ రంగంలో ఆర్డర్లు పుంజుకోవడంతో హిందూస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (HAL) షేర్లు రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్తున్నాయి
    డిఫెన్స్ రంగంలో ఆర్డర్లు పుంజుకోవడంతో హిందూస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (HAL) షేర్లు రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్తున్నాయి

    జూన్ త్రైమాసికంలో అదిరిపోయే ఫలితాలు

    ఇటీవల విడుదల చేసిన జూన్ త్రైమాసిక (క్యూ1) ఆర్థిక ఫలితాలు విశ్లేషకుల అంచనాలను మించాయి. ముడి సరుకుల ధరలు పెరిగినప్పటికీ, కంపెనీ తన మార్జిన్లను మెరుగుపరుచుకోగలిగింది. సమీక్షా త్రైమాసికంలో హెచ్‌ఏఎల్ కాన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన 14.9 శాతం పెరిగి రూ. 1,589.68 కోట్లకు చేరింది. ఇతర ఆదాయం 20.5 శాతం పెరగడం కూడా లాభాల వృద్ధికి దోహదపడింది.

    కంపెనీ ఆపరేషనల్ రెవెన్యూ 14.4 శాతం పెరిగి రూ. 5,515.17 కోట్లుగా నమోదైంది. యాజమాన్యం ఎఫ్‌వై27 (FY27) కి నిర్దేశించుకున్న 10-12 శాతం ఆదాయ వృద్ధి లక్ష్యం కంటే ఇది మెరుగ్గా ఉండటం గమనార్హం. ఎబిటా (EBITDA) 19 శాతం వృద్ధితో రూ. 1,538 కోట్లకు చేరగా, ఈబిట్డా మార్జిన్ 106 బేసిస్ పాయింట్లు మెరుగుపడి 27.9 శాతానికి పెరిగింది. ముడిసరుకుల వ్యయం 24.5 శాతం పెరిగినప్పటికీ, ఉద్యోగుల ఖర్చులు కేవలం 10.3 శాతం మాత్రమే పెరగడం, ఇతర వ్యయాలు 4.7 శాతం తగ్గడంతో కంపెనీ నిర్వహణ లాభదాయకత స్థిరంగా నిలిచింది.

    బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణ.. టార్గెట్ ధర ఎంత?

    జూన్ త్రైమాసిక ఫలితాల అనంతరం ప్రముఖ దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు హెచ్‌ఏఎల్ షేరుపై సానుకూల ధోరణిని వ్యక్తం చేశాయి.

    "కంపెనీ ఆర్థిక ఫలితాలు మా అంచనాలను మించి నమోదయ్యాయి. జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ (GE) సప్లై చైన్ సమస్యలు సర్దుమణుగుతుండటంతో ఎఫ్‌వై28 (FY28) నుంచి తేజస్ విమానాల సరఫరా ఊపందుకుంటుంది. వీటితో పాటు ప్రచండ్ హెలికాప్టర్లు, హెచ్‌టీటీ-40, ఎస్‌యూ-30 విమానాల నిర్మాణం కంపెనీ ఆదాయ వృద్ధికి మద్దతుగా నిలుస్తుంది" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ పేర్కొంది.

    మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఈ షేరుకు 'బై' (Buy) రేటింగ్‌ను కొనసాగిస్తూ రూ. 5,800 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది.

    ఆనంద్ రాఠీ సంస్థ కూడా రూ. 5,800 టార్గెట్‌తో 'బై' రేటింగ్‌ను ఇచ్చింది. ఏప్రిల్ నుంచి షేరు 42 శాతం పెరిగినప్పటికీ, ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర రూ. 4,960 వద్ద ఎఫ్‌వై27 ఈపీఎస్ అంచనాల ప్రకారం 35.9x పిఇ మల్టిపుల్ వద్ద ట్రేడ్ అవుతోందని, ఇంకా 9.5 శాతం మేర లాభపడే అవకాశం ఉందని విశ్లేషించింది.

    మరోవైపు, జేఎమ్ ఫైనాన్షియల్ సంస్థ హెచ్‌ఏఎల్ స్టాక్‌కు 'యాడ్' (Add) రేటింగ్ ఇస్తూ రూ. 4,770 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది. ఎఫ్‌వై28 ఈపీఎస్ రూ. 164 ఆధారంగా 29x పిఇ వ్యాల్యుయేషన్ కట్టారు. ఇన్ క్రెడ్ ఈక్విటీస్ (InCred Equities) మాత్రం 'హోల్డ్' (Hold) రేటింగ్ ఇచ్చింది. వచ్చే 3-4 ఏళ్లలో కంపెనీ చేపడుతున్న రూ. 15,000 కోట్ల క్యాపెక్స్ (Capex) ప్రణాళిక వర్కింగ్ క్యాపిటల్‌పై ప్రభావం చూపవచ్చని అభిప్రాయపడింది.

    రూ. 2.54 లక్షల కోట్ల భారీ ఆర్డర్ బుక్

    హెచ్‌ఏఎల్ కంపెనీ ఎఫ్‌వై26 చివరినాటికి ఏకంగా రూ. 2.54 లక్షల కోట్ల భారీ ఆర్డర్ బుక్‌ను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా, ఎఫ్‌వై27-28E కాలంలో రిపేర్, ఓవర్ హాల్, నిర్వహణ (ROH) కాంట్రాక్టులతో కలిపి మరో రూ. 90,000 కోట్ల విలువైన కొత్త ఆర్డర్లు వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

    కంపెనీ భవిష్యత్ ప్రాజెక్టుల పురోగతి కూడా ఆశాజనకంగా ఉంది. హెచ్‌టీటీ-40 (HTT-40) విమానాల సరఫరా ఎఫ్‌వై27లో ప్రారంభమై ఎఫ్‌వై30 నాటికి పూర్తి కానుంది. మిగిలిన 15 AL-31FP ఇంజన్లు, ఆర్మీకి సంబంధించి 10 ఏఎల్ హెచ్ (ALH) హెలికాప్టర్లను ఎఫ్‌వై27 లో అందించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. అలాగే, 12 సుఖోయ్ సూ-30 ఎంకేఐ (Su-30MKI) విమానాల్లో ఒకదానిని ఎఫ్‌వై28లో, మిగిలిన 11 విమానాలను ఎఫ్‌వై29లో డెలివరీ చేయనున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ఏప్రిల్ నుంచి 45% పెరిగిన హెచ్‌ఏఎల్ షేర్లు.. ఇప్పుడు కొనొచ్చా?
    Home/News/ఏప్రిల్ నుంచి 45% పెరిగిన హెచ్‌ఏఎల్ షేర్లు.. ఇప్పుడు కొనొచ్చా?
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