Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    హార్లీ డేవిడ్​సన్​ X440 వర్సెస్​ X440 టీ- రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏంటి?

    హార్లీ డేవిడ్​సన్​ ఎక్స్​440 వర్సెస్​ ఎక్స్​440 టీ.. ఈ రెండు బైక్స్​ మధ్య తేడాలు ఏంటి? వీటి ధరలు ఏంటి? ఎక్స్​440తో పోల్చితే ఇటీవలే లాంచ్​ అయిన ఎక్స్​440 టీలో ఫీచర్స్​ ఏంటి? వివరంగా ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 08, 2025 11:24 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    హార్లీ డేవిడ్‌సన్ సంస్థ భారత మార్కెట్‌లో తన 440 సీసీ పోర్ట్‌ఫోలియోను విస్తరిస్తూ.. కొత్తగా ఎక్స్​440 టీ మోడల్‌ను విడుదల చేసింది. పైపైన చూస్తే ఈ ఎక్స్​440 టీ, ఎక్స్​440 ఒకేలా అనిపించినప్పటికీ, ఈ రెండు బైక్స్​ మధ్య అనేక తేడాలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    హార్లీ డేవిడ్​సన్​ X440 వర్సెస్​ X440 టీ..
    హార్లీ డేవిడ్​సన్​ X440 వర్సెస్​ X440 టీ..

    హార్లీ డేవిడ్‌సన్ ఎక్స్​440 వర్సెస్ ఎక్స్​440 టీ: కొత్త ఫీచర్లు..

    ఎక్స్​440 టీ మోడల్‌లో కంపెనీ ఫీచర్ల సెట్‌లో మార్పులు చేసింది.

    రైడ్-బై-వైర్: ఈ కొత్త బైక్​లో రైడ్-బై-వైర్ టెక్నాలజీని జోడించారు. దీని సహాయంతో కంపెనీ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఫీచర్‌ను అందించగలిగింది.

    ట్రాక్షన్ కంట్రోల్: ఇది స్విచ్చెబుల్​. అంటే, రైడర్లు తమకు అవసరమైనప్పుడు దాన్ని ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఫీచర్ ముఖ్యంగా రేర్​ వీల్​ స్లిప్ అవుతున్నప్పుడు గుర్తించి, పవర్‌ను తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల రైడర్ నియంత్రణ కోల్పోకుండా ఉంటాడు.

    రైడింగ్ మోడ్‌లు: ఇందులో ‘రోడ్’, ‘రైన్’ అనే రెండు రైడింగ్ మోడ్‌లు ఉన్నాయి.

    రైన్ మోడ్: ఈ మోడ్‌లో థ్రాటిల్ రెస్పాన్స్​ నెమ్మదిస్తుంది. దీనివల్ల టార్క్ సరళమైన పద్ధతిలో రేర్​ వీల్​కి అందుతుంది, ముఖ్యంగా తక్కువ గ్రిప్​ ఉన్న రోడ్లపై ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

    స్విచ్చెబుల్​ ఏబీఎస్: హార్లీ డేవిడ్‌సన్ స్విచ్చెబుల్​ యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబీఎస్​) ను కూడా జోడించింది. దీని ద్వారా రైడర్లు రేర్​ వీల్​పై ఉన్న ఏబీఎస్​ని డిసేబుల్​ చేయవచ్చు.

    హార్లీ డేవిడ్‌సన్ ఎక్స్​440 వర్సెస్ ఎక్స్​440 టీ: కాస్మెటిక్ మార్పులు..

    కొత్త ఎక్స్​440 టీ బైక్​ అదనపు కాస్మెటిక్ మార్పులతో మరింత ప్రీమియంగా కనిపిస్తుందియ.

    మిర్రర్స్: పాత తరహా రేర్‌వ్యూ మిర్రర్‌లకు బదులుగా, బార్-ఎండ్ మిర్రర్‌లను అమర్చారు. ఇవి చూడటానికి బాగుండటమే కాకుండా, పనితీరులో కూడా మెరుగ్గా ఉన్నాయి.

    ఎగ్జాస్ట్ షీల్డ్: ఎగ్జాస్ట్​పై కొత్తగా అమర్చిన షీల్డ్, ఎక్స్​440తో పోలిస్తే దీనికి మరింత ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది.

    ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్: ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్‌ను కూడా కంపెనీ రీడిజైన్​ చేశారు. దీనిపై 3డీ చిహ్నం స్థానంలో కొత్తగా డెకాల్స్​ను ఉపయోగించారు.

    రేర్​ సెక్షన్​: మోటార్‌సైకిల్ వెనుక భాగాన్ని పూర్తిగా మార్చారు.

    వెనుక సబ్-ఫ్రేమ్‌ను కొత్తగా డిజైన్ చేశారు. దాన్ని కవర్ చేయడానికి కొత్త ప్యానెళ్లను ఉపయోగించారు.

    వెనుక టెయిల్ లైట్ ఇప్పుడు రేర్ ఫెండర్‌లో కలిసిపోయింది.

    ఈ మార్పులు బైక్​కి క్లీనర్ లుక్‌ను ఇస్తున్నాయి. ఇది పెద్ద హార్లీ మోడళ్ల నుంచి ప్రేరణ పొందినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.

    హార్లీ డేవిడ్‌సన్ ఎక్స్​440 వర్సెస్ ఎక్స్​440 టీ: ధరలో తేడా..

    ఎక్స్​440 ధర: ప్రస్తుతం ఎక్స్​440 మోడల్ ధరలు రూ. 2.35 లక్షల నుంచి రూ. 2.55 లక్షల మధ్య ఉన్నాయి (ఎక్స్-షోరూమ్).

    ఎక్స్​440 టీ ధర: కొత్తగా వచ్చిన ఎక్స్​440 టీ మోడల్ ధర రూ. 2.80 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

    News/News/హార్లీ డేవిడ్​సన్​ X440 వర్సెస్​ X440 టీ- రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏంటి?
    News/News/హార్లీ డేవిడ్​సన్​ X440 వర్సెస్​ X440 టీ- రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏంటి?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes