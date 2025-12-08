హార్లీ డేవిడ్సన్ X440 వర్సెస్ X440 టీ- రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏంటి?
హార్లీ డేవిడ్సన్ ఎక్స్440 వర్సెస్ ఎక్స్440 టీ.. ఈ రెండు బైక్స్ మధ్య తేడాలు ఏంటి? వీటి ధరలు ఏంటి? ఎక్స్440తో పోల్చితే ఇటీవలే లాంచ్ అయిన ఎక్స్440 టీలో ఫీచర్స్ ఏంటి? వివరంగా ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
హార్లీ డేవిడ్సన్ సంస్థ భారత మార్కెట్లో తన 440 సీసీ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరిస్తూ.. కొత్తగా ఎక్స్440 టీ మోడల్ను విడుదల చేసింది. పైపైన చూస్తే ఈ ఎక్స్440 టీ, ఎక్స్440 ఒకేలా అనిపించినప్పటికీ, ఈ రెండు బైక్స్ మధ్య అనేక తేడాలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
హార్లీ డేవిడ్సన్ ఎక్స్440 వర్సెస్ ఎక్స్440 టీ: కొత్త ఫీచర్లు..
ఎక్స్440 టీ మోడల్లో కంపెనీ ఫీచర్ల సెట్లో మార్పులు చేసింది.
రైడ్-బై-వైర్: ఈ కొత్త బైక్లో రైడ్-బై-వైర్ టెక్నాలజీని జోడించారు. దీని సహాయంతో కంపెనీ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఫీచర్ను అందించగలిగింది.
ట్రాక్షన్ కంట్రోల్: ఇది స్విచ్చెబుల్. అంటే, రైడర్లు తమకు అవసరమైనప్పుడు దాన్ని ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఫీచర్ ముఖ్యంగా రేర్ వీల్ స్లిప్ అవుతున్నప్పుడు గుర్తించి, పవర్ను తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల రైడర్ నియంత్రణ కోల్పోకుండా ఉంటాడు.
రైడింగ్ మోడ్లు: ఇందులో ‘రోడ్’, ‘రైన్’ అనే రెండు రైడింగ్ మోడ్లు ఉన్నాయి.
రైన్ మోడ్: ఈ మోడ్లో థ్రాటిల్ రెస్పాన్స్ నెమ్మదిస్తుంది. దీనివల్ల టార్క్ సరళమైన పద్ధతిలో రేర్ వీల్కి అందుతుంది, ముఖ్యంగా తక్కువ గ్రిప్ ఉన్న రోడ్లపై ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
స్విచ్చెబుల్ ఏబీఎస్: హార్లీ డేవిడ్సన్ స్విచ్చెబుల్ యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబీఎస్) ను కూడా జోడించింది. దీని ద్వారా రైడర్లు రేర్ వీల్పై ఉన్న ఏబీఎస్ని డిసేబుల్ చేయవచ్చు.
హార్లీ డేవిడ్సన్ ఎక్స్440 వర్సెస్ ఎక్స్440 టీ: కాస్మెటిక్ మార్పులు..
కొత్త ఎక్స్440 టీ బైక్ అదనపు కాస్మెటిక్ మార్పులతో మరింత ప్రీమియంగా కనిపిస్తుందియ.
మిర్రర్స్: పాత తరహా రేర్వ్యూ మిర్రర్లకు బదులుగా, బార్-ఎండ్ మిర్రర్లను అమర్చారు. ఇవి చూడటానికి బాగుండటమే కాకుండా, పనితీరులో కూడా మెరుగ్గా ఉన్నాయి.
ఎగ్జాస్ట్ షీల్డ్: ఎగ్జాస్ట్పై కొత్తగా అమర్చిన షీల్డ్, ఎక్స్440తో పోలిస్తే దీనికి మరింత ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది.
ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్: ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ను కూడా కంపెనీ రీడిజైన్ చేశారు. దీనిపై 3డీ చిహ్నం స్థానంలో కొత్తగా డెకాల్స్ను ఉపయోగించారు.
రేర్ సెక్షన్: మోటార్సైకిల్ వెనుక భాగాన్ని పూర్తిగా మార్చారు.
వెనుక సబ్-ఫ్రేమ్ను కొత్తగా డిజైన్ చేశారు. దాన్ని కవర్ చేయడానికి కొత్త ప్యానెళ్లను ఉపయోగించారు.
వెనుక టెయిల్ లైట్ ఇప్పుడు రేర్ ఫెండర్లో కలిసిపోయింది.
ఈ మార్పులు బైక్కి క్లీనర్ లుక్ను ఇస్తున్నాయి. ఇది పెద్ద హార్లీ మోడళ్ల నుంచి ప్రేరణ పొందినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.
హార్లీ డేవిడ్సన్ ఎక్స్440 వర్సెస్ ఎక్స్440 టీ: ధరలో తేడా..
ఎక్స్440 ధర: ప్రస్తుతం ఎక్స్440 మోడల్ ధరలు రూ. 2.35 లక్షల నుంచి రూ. 2.55 లక్షల మధ్య ఉన్నాయి (ఎక్స్-షోరూమ్).
ఎక్స్440 టీ ధర: కొత్తగా వచ్చిన ఎక్స్440 టీ మోడల్ ధర రూ. 2.80 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).