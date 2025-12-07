రూ. 2.79 లక్షల ధరకు హార్లీ డేవిడ్సన్ X440 T లాంచ్..
హార్లీ డేవిడ్సన్ ఎక్స్440 టీ ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యింది. ఈ బైక్ ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 2.79 లక్షలు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్ ఫీచర్స్ సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
దిగ్గజ బైక్ తయారీ సంస్థ హార్లీ డేవిడ్సన్ తన కొత్త మోడల్ ‘ఎక్స్440 టీ’ని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ఎక్స్షోరూమ్ ధర రూ. 2.79 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఈ స్టైలిష్ బైక్కి సంబంధించిన బుకింగ్లు ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. డెలివరీలు మాత్రం జనవరి 2026 నుంచి మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. హీరో మోటోకార్ప్- హార్లీ డేవిడ్సన్ రెండు సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించిన భాగస్వామ్యం నుంచి వచ్చిన రెండొవ మోడల్ ఇది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న ఎక్స్440 మోడల్ను పోలి ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఎక్స్440 టీలో కొన్ని కొత్త కాస్మెటిక్ మార్పులు చేశారు.
హార్లీ డేవిడ్సన్ ఎక్స్440 టీలో ఉన్న కాస్మెటిక్ మార్పులు ఏంటి?
ఎక్స్440 టీలో ప్రధాన మార్పులు బైక్ వెనుక భాగంలో కనిపిస్తాయి!
పొడవైన టెయిల్ కౌల్: సీటుతో కలిసిపోయి ఉన్న పొడవైన టెయిల్ కౌల్ని అమర్చారు.
పొడవైన సీటు:ఈ బైక్కి కొత్తగా అమర్చిన సీటు కూడా మునుపటి కంటే పొడవుగా ఉంది. దీనివల్ల వెనుక కూర్చునే వ్యక్తికి ఎక్కువ స్థలం లభించి, మరింత సౌకర్యంగా ప్రయాణించవచ్చు. మొత్తంమీద బైక్ వెనుక మూడవ భాగం ఇప్పుడు ఎక్స్440 కంటే చాలా మెరుగ్గా కనిపిస్తుంది.
బార్-ఎండ్ మిర్రర్లు: పాత స్టాండర్డ్ మిర్రర్ల స్థానంలో ఇప్పుడు బార్-ఎండ్ మిర్రర్లను అమర్చారు.
కొత్త రంగులు: అదనంగా, నాలుగు కొత్త రంగులను అందిస్తున్నారు: అవి వివిడ్ బ్లాక్, పెర్ల్ వైట్, పెర్ల్ బ్లూ, పెర్ల్ రెడ్.
కొత్త గ్రాఫిక్స్: ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, సైడ్ ప్యానెల్స్పై కొత్త గ్రాఫిక్స్ చూడొచ్చు.
ఎగ్జాస్ట్: ఎగ్జాస్ట్ యూనిట్ పాత ఎక్స్440లో ఉన్నదే అయినప్పటికీ, దీనికి కొత్తగా హీట్ షీల్డ్ను జోడించారు.
హార్లీ డేవిడ్సన్ ఎక్స్440 టీ స్పెసిఫికేషన్లు..
మెకానికల్గా (ఇంజిన్ పరంగా) ఎక్స్440 టీలో ఎలాంటి మార్పులు లేవు.
ఇంజిన్: ఇందులో 440 సీసీ, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-ఆయిల్ కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉంటుంది.
పవర్, టార్క్: ఈ ఇంజిన్ 27 బీహెచ్పీ పవర్ని, 38 ఎన్ఎమ్ పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
గేర్బాక్స్: ఇది 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది.
ఎక్స్440 టీలో హార్డ్వేర్, బ్రేకింగ్ సిస్టమ్..
బైక్ హార్డ్వేర్ పరంగా కూడా మెరుగ్గా ఉంది!
టైర్లు: ఈ ఎక్స్440 టీలో ఎంఆర్ఎఫ్ జాపర్ హైక్ ట్యూబ్లెస్ టైర్లను ఉపయోగించారు. ముందు టైర్ 100/90–18, వెనుక టైర్ 140/70–17 పరిమాణంలో ఉన్నాయి.
వీల్స్: ముందు 18-ఇంచ్, వెనుక 17-ఇంచ్ డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్తో ఈ టైర్లు ఉంటాయి.
సస్పెన్షన్: ముందు భాగంలో 130 ఎంఎం ట్రావెల్తో కేవైబీ 43 ఎంఎం అప్సైడ్-డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్లు సస్పెన్షన్ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తాయి. వెనుక భాగంలో, గ్యాస్-ఛార్జ్డ్ ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్లు 7-దశల ప్రీలోడ్ అడ్జెస్టెబులిటీ అమర్చారు.
బ్రేకింగ్: ముందు 320 ఎంఎం డిస్క్, వెనుక 240 ఎంఎం డిస్క్తో కూడిన బ్రేకింగ్ హార్డ్వేర్ ఉంది. ఇది రెండు చివర్లలో మెరుగైన బ్రేకింగ్ పవర్ని అందిస్తుంది.
ఎక్స్440 టీలో ఉన్న ఫీచర్లు ఏమిటి?
ఈ మోటార్సైకిల్లో అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి:
లైటింగ్: మొత్తం లైటింగ్ సిస్టమ్ పూర్తిగా ఎల్ఈడీతో ఉంటుంది. ఇందులో సిగ్నేచర్ డీఆర్ఎల్తో మల్టీ-ప్రొజెక్టర్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్, ఎల్ఈడీ ఇండికేటర్లు, ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్ ఉన్నాయి. దేశీయ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఆటో హెడ్ల్యాంప్ వెలిగే సదుపాయం కూడా ఉంది.
ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్: బైక్లో ప్రధాన ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్గా పనిచేసే 3.5-అంగుళాల టీఎఫ్టీ కలర్ డిస్ప్లే అమర్చారు.
డిస్ప్లే సమాచారం: ఈ స్క్రీన్ మైలేజ్, రేంజ్, గేర్ పొజిషన్, స్పీడోమీటర్, టర్న్ ఇండికేటర్లు, హై-బీమ్ స్టేటస్, ఏబీఎస్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ అలర్ట్లు, సైడ్-స్టాండ్ హెచ్చరిక, సర్వీస్ రిమైండర్లు, తక్కువ ఇంధన హెచ్చరిక, ఇంజిన్ హెచ్చరిక వంటి ముఖ్య సమాచారాన్ని చూపుతుంది.
కనెక్టివిటీ: బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీని స్టాండర్డ్గా అందిస్తున్నారు. దీని ద్వారా మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ కంట్రోల్స్, హ్యాండ్స్-ఫ్రీ ఫోన్ కాల్ మేనేజ్మెంట్ను నేరుగా టీఎఫ్టీ స్క్రీన్ నుంచే నిర్వహించవచ్చు.
ఛార్జింగ్ పోర్ట్: డివైస్ ఛార్జింగ్ కోసం 2ఏ క్విక్ ఛార్జ్ 3.0 యూఎస్బీ పోర్ట్ను కూడా అందించారు.