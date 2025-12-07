Edit Profile
    రూ. 2.79 లక్షల ధరకు హార్లీ డేవిడ్​సన్​ X440 T లాంచ్​..

    హార్లీ డేవిడ్‌సన్ ఎక్స్​440 టీ ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యింది. ఈ బైక్​ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 2.79 లక్షలు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​ ఫీచర్స్​ సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 07, 2025 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    దిగ్గజ బైక్ తయారీ సంస్థ హార్లీ డేవిడ్‌సన్ తన కొత్త మోడల్ ‘ఎక్స్​440 టీ’ని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ఎక్స్​షోరూమ్ ధర రూ. 2.79 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఈ స్టైలిష్​ బైక్​కి సంబంధించిన బుకింగ్‌లు ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. డెలివరీలు మాత్రం జనవరి 2026 నుంచి మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. హీరో మోటోకార్ప్- హార్లీ డేవిడ్‌సన్ రెండు సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించిన భాగస్వామ్యం నుంచి వచ్చిన రెండొవ మోడల్ ఇది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న ఎక్స్​440 మోడల్‌ను పోలి ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఎక్స్​440 టీలో కొన్ని కొత్త కాస్మెటిక్ మార్పులు చేశారు.

    హార్లీ డేవిడ్‌సన్ ఎక్స్​440 టీ
    హార్లీ డేవిడ్‌సన్ ఎక్స్​440 టీ

    హార్లీ డేవిడ్‌సన్ ఎక్స్​440 టీలో ఉన్న కాస్మెటిక్ మార్పులు ఏంటి?

    ఎక్స్​440 టీలో ప్రధాన మార్పులు బైక్ వెనుక భాగంలో కనిపిస్తాయి!

    పొడవైన టెయిల్ కౌల్: సీటుతో కలిసిపోయి ఉన్న పొడవైన టెయిల్ కౌల్​ని అమర్చారు.

    పొడవైన సీటు:ఈ బైక్​కి కొత్తగా అమర్చిన సీటు కూడా మునుపటి కంటే పొడవుగా ఉంది. దీనివల్ల వెనుక కూర్చునే వ్యక్తికి ఎక్కువ స్థలం లభించి, మరింత సౌకర్యంగా ప్రయాణించవచ్చు. మొత్తంమీద బైక్ వెనుక మూడవ భాగం ఇప్పుడు ఎక్స్​440 కంటే చాలా మెరుగ్గా కనిపిస్తుంది.

    బార్-ఎండ్ మిర్రర్లు: పాత స్టాండర్డ్ మిర్రర్‌ల స్థానంలో ఇప్పుడు బార్-ఎండ్ మిర్రర్‌లను అమర్చారు.

    కొత్త రంగులు: అదనంగా, నాలుగు కొత్త రంగులను అందిస్తున్నారు: అవి వివిడ్ బ్లాక్, పెర్ల్ వైట్, పెర్ల్ బ్లూ, పెర్ల్ రెడ్.

    కొత్త గ్రాఫిక్స్: ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, సైడ్ ప్యానెల్స్‌పై కొత్త గ్రాఫిక్స్ చూడొచ్చు.

    ఎగ్జాస్ట్: ఎగ్జాస్ట్ యూనిట్ పాత ఎక్స్​440లో ఉన్నదే అయినప్పటికీ, దీనికి కొత్తగా హీట్ షీల్డ్‌ను జోడించారు.

    హార్లీ డేవిడ్‌సన్ ఎక్స్​440 టీ స్పెసిఫికేషన్లు..

    మెకానికల్‌గా (ఇంజిన్ పరంగా) ఎక్స్​440 టీలో ఎలాంటి మార్పులు లేవు.

    ఇంజిన్: ఇందులో 440 సీసీ, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-ఆయిల్ కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉంటుంది.

    పవర్, టార్క్: ఈ ఇంజిన్ 27 బీహెచ్‌పీ పవర్​ని, 38 ఎన్ఎమ్ పీక్​ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    గేర్‌బాక్స్: ఇది 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో కనెక్ట్​ చేసి ఉంటుంది.

    ఎక్స్​440 టీలో హార్డ్‌వేర్, బ్రేకింగ్ సిస్టమ్..

    బైక్ హార్డ్‌వేర్ పరంగా కూడా మెరుగ్గా ఉంది!

    టైర్లు: ఈ ఎక్స్​440 టీలో ఎంఆర్​ఎఫ్​ జాపర్ హైక్ ట్యూబ్‌లెస్ టైర్లను ఉపయోగించారు. ముందు టైర్ 100/90–18, వెనుక టైర్ 140/70–17 పరిమాణంలో ఉన్నాయి.

    వీల్స్: ముందు 18-ఇంచ్​, వెనుక 17-ఇంచ్​ డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్‌తో ఈ టైర్లు ఉంటాయి.

    సస్పెన్షన్: ముందు భాగంలో 130 ఎంఎం ట్రావెల్‌తో కేవైబీ 43 ఎంఎం అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్‌లు సస్పెన్షన్ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తాయి. వెనుక భాగంలో, గ్యాస్-ఛార్జ్డ్ ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్‌లు 7-దశల ప్రీలోడ్ అడ్జెస్టెబులిటీ అమర్చారు.

    బ్రేకింగ్: ముందు 320 ఎంఎం డిస్క్, వెనుక 240 ఎంఎం డిస్క్‌తో కూడిన బ్రేకింగ్ హార్డ్‌వేర్ ఉంది. ఇది రెండు చివర్లలో మెరుగైన బ్రేకింగ్ పవర్​ని అందిస్తుంది.

    ఎక్స్​440 టీలో ఉన్న ఫీచర్లు ఏమిటి?

    ఈ మోటార్‌సైకిల్‌లో అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి:

    లైటింగ్: మొత్తం లైటింగ్ సిస్టమ్ పూర్తిగా ఎల్​ఈడీతో ఉంటుంది. ఇందులో సిగ్నేచర్ డీఆర్​ఎల్​తో మల్టీ-ప్రొజెక్టర్ ఎల్​ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్, ఎల్​ఈడీ ఇండికేటర్లు, ఎల్​ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్ ఉన్నాయి. దేశీయ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఆటో హెడ్‌ల్యాంప్ వెలిగే సదుపాయం కూడా ఉంది.

    ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్: బైక్‌లో ప్రధాన ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌గా పనిచేసే 3.5-అంగుళాల టీఎఫ్​టీ కలర్ డిస్‌ప్లే అమర్చారు.

    డిస్‌ప్లే సమాచారం: ఈ స్క్రీన్ మైలేజ్, రేంజ్, గేర్ పొజిషన్, స్పీడోమీటర్, టర్న్ ఇండికేటర్లు, హై-బీమ్ స్టేటస్, ఏబీఎస్​, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ అలర్ట్‌లు, సైడ్-స్టాండ్ హెచ్చరిక, సర్వీస్ రిమైండర్లు, తక్కువ ఇంధన హెచ్చరిక, ఇంజిన్ హెచ్చరిక వంటి ముఖ్య సమాచారాన్ని చూపుతుంది.

    కనెక్టివిటీ: బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీని స్టాండర్డ్‌గా అందిస్తున్నారు. దీని ద్వారా మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ కంట్రోల్స్, హ్యాండ్స్-ఫ్రీ ఫోన్ కాల్ మేనేజ్‌మెంట్‌ను నేరుగా టీఎఫ్​టీ స్క్రీన్ నుంచే నిర్వహించవచ్చు.

    ఛార్జింగ్ పోర్ట్: డివైస్ ఛార్జింగ్ కోసం 2ఏ క్విక్ ఛార్జ్ 3.0 యూఎస్​బీ పోర్ట్‌ను కూడా అందించారు.

