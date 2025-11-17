ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న యమహా ఎక్స్ఎస్ఆర్ 155 బైక్ భారతదేశంలో ఇటీవలే లాంచ్ అయింది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.50 లక్షలుగా ఉంది. స్టైలిష్గా ఉండే ఈ నియో-రెట్రో బైక్.. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350కి గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది. ఈ రెండు బైక్లు కూడా రెట్రో, మోడర్న్ శైలిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ.. ధర, ఇంజిన్ స్పెసిఫికేషన్స్, ఫీచర్ల విషయంలో మాత్రం ఒకదానికొకటి చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయి. మీ ఎంపికను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్ణయించుకోవడానికి ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలను ఇక్కడ పరిశీలిద్దాము.
యమహా ఎక్స్ఎస్ఆర్ 155 వర్సెస్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350- ఇంజిన్ స్పెసిఫికేషన్స్
యమహా ఎక్స్ఎస్ఆర్ 155 పవర్ కోసం 155సీసీ, సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ను ఆర్15, ఎంటీ-15 బైక్లతో పంచుకోవడం జరిగింది. ఇది 10,000 ఆర్పీఎమ్ వద్ద 18.4 హెచ్పీ పవర్ని, 7,500 ఆర్పీఎమ్ వద్ద 14.1 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను అందిస్తుంది. సాఫీగా, వేగవంతంగా స్పందించే పనితీరు కోసం ఇది 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది.
మరోవైపు 2025 అప్డేట్స్తో వచ్చిన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350 తన మునుపటి మోడల్లో ఉన్న 349సీసీ, ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్, జే-సిరీస్ ఇంజిన్ను కొనసాగిస్తోంది. ఇది గరిష్టంగా 20.2 బీహెచ్పీ పవర్ని, 27 ఎన్ఎమ్ టార్క్ని విడుదల చేయగలదు. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
అంటే పవర్, టార్క్ అవుట్పుట్లలో హంటర్ 350 బైక్ స్పష్టంగా ముందుంది.
యమహా ఎక్స్ఎస్ఆర్ 155 వర్సెస్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350- ధరల వివరాలు
యమహా ఎక్స్ఎస్ఆర్ 155 బైక్ భారతదేశంలో రూ. 1.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో లాంచ్ అయింది. ఈ సెగ్మెంట్లో పోటీదారుగా ఉన్న టీవీఎస్ రోనిన్ ధర రూ. 1.25 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350 ఏడు రంగుల వేరియంట్లలో లభిస్తోంది. దీని ధర రూ. 1.38 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది.
