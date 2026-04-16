Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    HDB ఫైనాన్షియల్ క్యూ4 ఫలితాల జోరు: లాభాల్లో 41% వృద్ధి.. రాకెట్‌లా దూసుకెళ్తున్న షేర్ ధర

    హెచ్‌డీబీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ నాలుగో త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను నమోదు చేసింది. లాభాలు భారీగా పెరగడంతో పాటు డివిడెండ్‌ను ప్రకటించడంతో నేడు మార్కెట్ ఆరంభంలోనే ఈ షేరు 12 శాతం పైగా లాభపడి ఇన్వెస్టర్ల పంట పండించింది.

    Updated on: Apr 16, 2026 10:31 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రముఖ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ (NBFC) హెచ్‌డీబీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (HDB Financial Services) తన నాలుగో త్రైమాసిక (Q4) ఫలితాలతో దలాల్ స్ట్రీట్‌లో ప్రకంపనలు సృష్టించింది. కంపెనీ లాభాల్లో భారీ వృద్ధిని నమోదు చేయడమే కాకుండా, ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుపడటం ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని పెంచింది. ఈ సానుకూల పవనాలతో గురువారం ట్రేడింగ్‌లో కంపెనీ షేర్ ధర ఏకంగా 12.38 శాతం ఎగబాకి రూ. 724.00 వద్ద గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. మార్కెట్ విశ్లేషకులు ఊహించిన దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలు రావడంతో ఈ షేరుపై కొనుగోళ్ల ఒత్తిడి పెరిగింది.

    లాభాల పంట.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే

    2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికంలో హెచ్‌డీబీ ఫైనాన్షియల్ నికర లాభం రూ. 751 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో ఉన్న రూ. 531 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది ఏకంగా 41.4 శాతం పెరుగుదల కావడం విశేషం. కేవలం లాభాలే కాకుండా, కంపెనీ ప్రధాన ఆదాయ వనరైన వడ్డీ ఆదాయం కూడా 13 శాతం పెరిగి రూ. 4,081 కోట్లకు చేరింది.

    కంపెనీ నిర్వహణలోని ఆస్తులు (AUM) కూడా స్థిరమైన వృద్ధిని కనబరిచాయి. మార్చి 31, 2026 నాటికి ఏయూఎం 10.7 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 1,18,733 కోట్లకు చేరుకుంది. రుణాల పంపిణీ (Disbursements) పెరగడం కంపెనీ భవిష్యత్తు వృద్ధికి సానుకూల సంకేతమని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్ ధమాకా

    ఫలితాల వెల్లడితో పాటు కంపెనీ తన వాటాదారులకు తీపి కబురు అందించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను రూ. 10 ముఖ విలువ కలిగిన ప్రతి షేరుకు రూ. 2 చొప్పున తుది డివిడెండ్‌ను కంపెనీ బోర్డు సిఫార్సు చేసింది. దీనితో పాటు వ్యాపార విస్తరణ కోసం ప్రైవేట్ ప్లేస్‌మెంట్ ప్రాతిపదికన రూ. 32,825 కోట్ల వరకు నిధులను సేకరించేందుకు కూడా బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నిధులను వివిధ విడతల్లో డెట్ సెక్యూరిటీల జారీ ద్వారా సేకరించనున్నారు.

    ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుదల.. నిర్వహణ ధీమా

    ప్రస్తుత గ్లోబల్ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఎంఎస్ఎంఈ (MSME) రంగంపై పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదని కంపెనీ మేనేజ్‌మెంట్ స్పష్టం చేసింది. "మార్చి నెలలో కంపెనీ పనితీరు చాలా నిలకడగా ఉంది. అయితే అంతర్జాతీయ పరిణామాలను మేము నిరంతరం గమనిస్తున్నాం" అని యాజమాన్యం పేర్కొంది. ముఖ్యంగా నిరర్థక ఆస్తులు తగ్గి, ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుపడటం, మార్జిన్లు 15 బేసిస్ పాయింట్లు పెరగడం కంపెనీకి కలిసొచ్చిన అంశాలు.

    బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఏమంటున్నాయి? (Buy or Sell?)

    హెచ్‌డీబీ ఫైనాన్షియల్ ఫలితాల తర్వాత ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించాయి:

    • మోతీలాల్ ఓస్వాల్ (Motilal Oswal): ఈ సంస్థ హెచ్‌డీబీ షేరుకు 'న్యూట్రల్' రేటింగ్‌ను కొనసాగిస్తూనే, టార్గెట్ ధరను రూ. 720కి పెంచింది. కంపెనీ వృద్ధి రేటు స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, మధ్యకాలిక వృద్ధి అంచనాలు ఇప్పటికే ధరలో ప్రతిబింబిస్తున్నాయని అభిప్రాయపడింది.
    • జేఎం ఫైనాన్షియల్ (JM Financial): కంపెనీ ఒక మలుపులో (Inflection point) ఉందని ఈ సంస్థ భావిస్తోంది. ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుపడటాన్ని సానుకూలంగా చూస్తూ, రేటింగ్‌ను 'యాడ్' (Add) కి మార్చింది. షేర్ టార్గెట్ ధరను గతంలో ఉన్న రూ. 650 నుండి రూ. 710కి పెంచింది.

    "హెచ్‌డీబీ ఫైనాన్షియల్ ఫలితాలు ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నాయి. రుణాల పంపిణీ పెరగడం, నిధుల వ్యయం తగ్గడం వల్ల మార్జిన్లు పెరిగాయి" అని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు.

    ప్రస్తుతం ఈ షేరు తన రెండేళ్ల నాటి పీఈ మల్టిపుల్స్ వద్ద ట్రేడవుతోంది. రాబోయే కాలంలో రుణ వృద్ధి ఏ విధంగా ఉంటుందనే దానిపైనే ఈ షేరు తదుపరి కదలికలు ఆధారపడి ఉంటాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. హెచ్‌డీబీ ఫైనాన్షియల్ షేర్ ధర అకస్మాత్తుగా ఎందుకు పెరిగింది?

    కంపెనీ తన నాలుగో త్రైమాసిక ఫలితాల్లో నికర లాభం 41.4% పెరిగిందని ప్రకటించడంతో పాటు, రూ. 2 డివిడెండ్‌ను ప్రకటించడం వల్ల షేర్ ధర 12% పైగా పెరిగింది.

    2. కంపెనీ ప్రకటించిన డివిడెండ్ ఎంత?

    ప్రతి షేరుకు రూ. 2 చొప్పున తుది డివిడెండ్‌ను కంపెనీ బోర్డు సిఫార్సు చేసింది.

    3. నిపుణులు సూచిస్తున్న టార్గెట్ ధర ఎంత?

    ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ రూ. 720 టార్గెట్ ఇస్తుండగా, జేఎం ఫైనాన్షియల్ రూ. 710 టార్గెట్ ధరను సూచించింది.

    4. కంపెనీ రుణాల పెరుగుదల (AUM) ఏ విధంగా ఉంది?

    కంపెనీ నిర్వహణలోని ఆస్తులు (AUM) గత ఏడాదితో పోలిస్తే 10.7 శాతం పెరిగి రూ. 1,18,733 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes