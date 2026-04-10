Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    స్టాక్ మార్కెట్‌లో 'గ్రో' హవా.. ఆల్-టైమ్ గరిష్టానికి చేరిన షేర్ ధర! మూడ్రోజుల్లోనే 20% లాభం

    స్టాక్ బ్రోకింగ్ రంగంలో తిరుగులేని ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తున్న 'గ్రో' (Groww) ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. శుక్రవారం ట్రేడింగ్‌లో ఈ కంపెనీ షేర్లు రికార్డు స్థాయికి చేరుకోగా, కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఏకంగా 20 శాతం వృద్ధి సాధించడం విశేషం.

    Published on: Apr 10, 2026 2:09 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతీయ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల ప్రాధాన్యత మారుతోంది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్, స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టే వారి సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో 'గ్రో' వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు డిమాండ్ అమాంతం పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో గ్రో మాతృసంస్థ 'బిలియన్ బ్రెయిన్స్ గ్యారేజ్ వెంచర్స్' (Billionbrains Garage Ventures) షేర్లు శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 10) బిఎస్ఈ (BSE)లో సరికొత్త రికార్డును సృష్టించాయి. ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే షేర్ ధర 6 శాతం పెరిగి 197.50 వద్ద ఆల్-టైమ్ గరిష్టాన్ని తాకింది.

    మూడ్రోజుల్లో 20 శాతం వృద్ధి.. ఏంటీ మ్యాజిక్?

    గడిచిన మూడు సెషన్లుగా ఈ స్టాక్ వరుస లాభాలను మూటగట్టుకుంటోంది. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే షేర్ విలువ 20 శాతం పెరగడం మార్కెట్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది. గడిచిన ఆరు నెలల కాలంలో ఈ కంపెనీ దాదాపు 50 శాతం రిటర్న్స్ అందించగా, ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుండి ఇప్పటివరకు 25 శాతం మేర లాభపడింది. 2025 నవంబర్‌లో నమోదైన 112.02 కనిష్ట ధరతో పోలిస్తే, ప్రస్తుతం ఈ షేర్ 77 శాతం పైగా లాభంలో ఉంది.

    మార్కెట్ ఆధిపత్యమే ప్రధాన బలం

    గ్రో (Groww) ఇంత వేగంగా దూసుకుపోవడానికి ప్రధాన కారణం దాని మార్కెట్ షేర్. ప్రస్తుతం యాక్టివ్ క్లయింట్ల పరంగా 28 శాతం వాటాతో గ్రో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. దీనికి దరిదాపుల్లో ఉన్న రెండో అతిపెద్ద బ్రోకరేజ్ సంస్థ కేవలం 15 శాతం వాటాను మాత్రమే కలిగి ఉండటం గమనార్హం.

    ప్రముఖ అంతర్జాతీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జేపీ మోర్గాన్ (JPMorgan) సైతం గ్రో పనితీరుపై ప్రశంసలు కురిపించింది. ఈ సంస్థకు 'ఓవర్‌వెయిట్' రేటింగ్ ఇవ్వడంతో పాటు, టార్గెట్ ధరను 210గా నిర్ణయించింది. భారతీయ వినియోగదారుల ఇంటర్నెట్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో గ్రో అత్యంత లాభదాయకమైన సంస్థగా అవతరిస్తుందని జేపీ మోర్గాన్ విశ్లేషించింది.

    లాభాల్లో స్వల్ప తగ్గుదల ఉన్నా.. ఆదాయంలో జోరు

    డిసెంబర్ త్రైమాసిక (Q3) ఫలితాల్లో కంపెనీ కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం 27.8 శాతం తగ్గి 546.93 కోట్లుగా నమోదైంది. అయితే, గత ఏడాది ఇదే సమయంలో లభించిన ఒక వన్-టైమ్ లాభాన్ని (One-time gain) మినహాయిస్తే, కంపెనీ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ 24 శాతం పెరిగినట్లేనని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఆదాయం మాత్రం ఏడాది ప్రాతిపదికన 24.8 శాతం వృద్ధితో 1,216.07 కోట్లకు చేరింది. లాభాల్లో క్షీణత కనిపించినప్పటికీ, కంపెనీ ఆదాయం పెరగడం మరియు మార్కెట్ వాటా నిలకడగా ఉండటంతో ఇన్వెస్టర్లు ఈ స్టాక్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. గ్రో (Groww) మాతృసంస్థ పేరు ఏమిటి?

    గ్రో ప్లాట్‌ఫారమ్ మాతృసంస్థ పేరు 'బిలియన్ బ్రెయిన్స్ గ్యారేజ్ వెంచర్స్' (Billionbrains Garage Ventures). స్టాక్ మార్కెట్‌లో షేర్లు ఈ పేరుతోనే ట్రేడ్ అవుతాయి.

    2. గ్రో షేర్ ధర పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    భారతీయ బ్రోకరేజ్ మార్కెట్‌లో 28 శాతం వాటాతో అగ్రస్థానంలో ఉండటం, జేపీ మోర్గాన్ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు సానుకూల రేటింగ్ ఇవ్వడం, ఆదాయంలో 24 శాతం వృద్ధి నమోదు కావడం ప్రధాన కారణాలు.

    3. జేపీ మోర్గాన్ ఈ షేర్‌కు ఎంత టార్గెట్ ధర ఇచ్చింది?

    జేపీ మోర్గాన్ గ్రో షేర్‌పై సానుకూల దృక్పథంతో ఉంది. రాబోయే కాలంలో ఈ షేర్ ధర 210 కి చేరుకోవచ్చని అంచనా వేసింది.

    4. గ్రో యొక్క 52 వారాల గరిష్ట, కనిష్ట ధరలు ఎంత?

    గ్రో 52 వారాల కనిష్ట ధర 112.02 (నవంబర్ 2025) కాగా, తాజాగా ఏప్రిల్ 10, 2026న 197.50 వద్ద సరికొత్త 52 వారాల గరిష్టాన్ని తాకింది.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

    Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/స్టాక్ మార్కెట్‌లో 'గ్రో' హవా.. ఆల్-టైమ్ గరిష్టానికి చేరిన షేర్ ధర! మూడ్రోజుల్లోనే 20% లాభం
    Home/News/స్టాక్ మార్కెట్‌లో 'గ్రో' హవా.. ఆల్-టైమ్ గరిష్టానికి చేరిన షేర్ ధర! మూడ్రోజుల్లోనే 20% లాభం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes