బ్రోకరేజ్ కంపెనీల షేర్ల పతనం: గ్రో, ఏంజెల్ వన్ షేర్లలో నష్టాలు.. కారణాలు ఇవే
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) మూలధన మార్కెట్ నిబంధనలను కఠినతరం చేయడంతో సోమవారం బ్రోకరేజ్ షేర్లు భారీగా పతనమయ్యాయి. బిఎస్ఈ (BSE), గ్రో (Groww), ఏంజెల్ వన్ వంటి దిగ్గజ సంస్థల షేర్లు నష్టపోయాయి. ఈ కొత్త నిబంధనలు ఇన్వెస్టర్లపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపనున్నాయో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సోమవారం నాటి ట్రేడింగ్లో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ అనుబంధ సంస్థల షేర్లు పతనమయ్యాయి. ముఖ్యంగా ప్రముఖ బ్రోకింగ్ సంస్థలు, ఎక్స్ఛేంజ్ షేర్లు భారీ నష్టాలను చవిచూశాయి. భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఎక్స్పోజర్ నిబంధనలను సవరించడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. బ్రోకర్లకు బ్యాంకులు ఇచ్చే నిధులకు సంబంధించి నిబంధనలను కఠినతరం చేయడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఒక్కసారిగా అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపారు.
షేర్ల పతనం: ఎవరెవరికి ఎంత నష్టం?
మార్కెట్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే కీలక సంస్థల షేర్లు కుప్పకూలాయి:
- BSE: అత్యధికంగా 9.5 శాతం పడిపోయి రూ. 2,736 వద్ద కనిష్టాన్ని తాకింది. తరువాత స్వల్పంగా కోలుకుంది.
- ఏంజెల్ వన్ (Angel One): 6 శాతం నష్టంతో రూ. 2,540 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. తరువాత స్పల్పంగా కోలుకుంది.
- గ్రో (Groww - Billionbrains Garage Ventures): సుమారు 5 శాతం మేర క్షీణించింది.
- ఇతర సంస్థలు: జేఎమ్ ఫైనాన్షియల్ 4.5 శాతం, ఆనంద్ రాఠీ, మోతీలాల్ ఓస్వాల్, జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ షేర్లు 1.5 శాతం నుండి 3.5 శాతం మధ్య నష్టపోయాయి.
ఆర్బీఐ తెచ్చిన కొత్త నిబంధనలు ఏమిటి?
మార్కెట్లో మితిమీరిన స్పెక్యులేషన్ను (అంచనాలతో చేసే ట్రేడింగ్) అరికట్టేందుకు, ఆర్థిక వ్యవస్థలో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ను బలోపేతం చేసేందుకు ఆర్బీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ప్రధాన మార్పులు ఇవే:
- 100% సెక్యూరిటీ తప్పనిసరి: ఇకపై బ్రోకర్లకు బ్యాంకులు ఇచ్చే ప్రతి రూపాయి రుణానికి 100 శాతం కొలేటరల్ (హామీ) ఉండాలి. అంటే, పూర్తి భద్రత లేని రుణాలను (Unsecured loans) బ్యాంకులు బ్రోకర్లకు ఇవ్వకూడదు.
- నగదు నిల్వల భారం: స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు ఇచ్చే గ్యారంటీలపై కనీసం 50 శాతం కొలేటరల్ ఉండాలి. ఇందులో 25 శాతం నగదు రూపంలోనే ఉండాలని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది. దీనివల్ల బ్రోకరేజ్ సంస్థల వద్ద ఉన్న నగదు నిల్వలు నిలిచిపోయి (Cash blockage), వారి కార్యకలాపాలకు ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంది.
- సొంత ట్రేడింగ్పై ఆంక్షలు: బ్రోకర్లు తమ సొంత నిధులతో చేసే ట్రేడింగ్ (Proprietary Trading) కోసం బ్యాంకులు నిధులు సమకూర్చకూడదని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది.
- అమలు: ఈ కొత్త నిబంధనలు 2026, ఏప్రిల్ 1 నుండి అమలులోకి రానున్నాయి.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు? (Brokerage View)
ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'జేఎమ్ ఫైనాన్షియల్' విశ్లేషణ ప్రకారం.. ఈ మార్పుల వల్ల వ్యవస్థలో పారదర్శకత పెరుగుతుంది. అయితే, బ్రోకర్లకు బ్యాంకుల నుంచి అందే నిధులు తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
"కొత్త నిబంధనల వల్ల ట్రేడింగ్ ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా 'మార్జిన్ ట్రేడింగ్ ఫెసిలిటీ' (MTF)పై ఇది ప్రభావం చూపుతుంది. గ్రో (Groww) వంటి సంస్థలు తమ వ్యాపారాన్ని వేగంగా విస్తరిస్తున్న తరుణంలో, నిధుల కోసం ఇతర మార్గాలను వెతుక్కోవాల్సి రావచ్చు" అని జేఎమ్ ఫైనాన్షియల్ పేర్కొంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: బ్రోకరేజ్ షేర్లు ఎందుకు పడిపోయాయి?
జవాబు: ఆర్బీఐ బ్యాంకుల నుంచి బ్రోకర్లకు అందే రుణ నిబంధనలను కఠినతరం చేయడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
ప్రశ్న: ఈ నిబంధనలు ఎప్పటి నుండి అమల్లోకి వస్తాయి?
జవాబు: ఈ సవరించిన నిబంధనలు 2026, ఏప్రిల్ 1 నుండి అమలులోకి వస్తాయి.
ప్రశ్న: దీనివల్ల సాధారణ ఇన్వెస్టర్లపై ప్రభావం ఉంటుందా?
జవాబు: నేరుగా ప్రభావం ఉండకపోయినా, బ్రోకర్ల ట్రేడింగ్ ఖర్చులు పెరిగితే ఆ భారం పరోక్షంగా ఇన్వెస్టర్లపై పడే అవకాశం ఉంది. అలాగే మార్జిన్ ట్రేడింగ్ చేసుకునే వారికి నిబంధనలు మారవచ్చు.