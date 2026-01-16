HDFC AMC అదిరిపోయే ఫలితాలు: లాభాల్లో 20 శాతం వృద్ధి.. దూసుకెళ్తున్న షేరు ధర
HDFC AMC 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికంలో ₹769.42 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. బలమైన ఆర్థిక ఫలితాల ప్రభావంతో శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో ఈ షేరు ధర 4.5% పైగా పెరిగింది. ఈ స్టాక్పై నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.
స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు HDFC అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ (HDFC AMC) తీపి కబురు అందించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం (FY26) మూడవ త్రైమాసికంలో కంపెనీ అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచింది. అంచనాలకు మించి లాభాలు రావడంతో, శుక్రవారం నాటి ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఈ షేరు ధర ఒక్కసారిగా 4.5% పైగా పెరిగి ₹2,668 వద్దకు చేరుకుంది.
ఉదయం మార్కెట్ ప్రారంభంలోనే రూ. 2,614 వద్ద పాజిటివ్గా మొదలైన ఈ స్టాక్, ఫలితాల జోరుతో ఒకానొక దశలో ₹2,692 గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే కంపెనీ నికర లాభం సుమారు 20 శాతం పెరగడం ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
క్యూ3 (Q3) ఫలితాల హైలైట్స్:
నికర లాభం: ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ ₹769.42 కోట్ల ఏకీకృత నికర లాభాన్ని గడించింది. గతేడాది ఇదే కాలంలో ఉన్న ₹641.36 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 19.9% వృద్ధి.
ఆపరేషనల్ రెవెన్యూ: కంపెనీ ఆదాయం గతేడాది కంటే 15% పెరిగి ₹1,075.10 కోట్లకు చేరుకుంది.
నిర్వహణలోని ఆస్తులు (AUM): కంపెనీ మొత్తం ఆస్తుల విలువ (AUM) ₹9.21 లక్షల కోట్లకు చేరింది. ఇది వార్షిక ప్రాతిపదికన 19% వృద్ధిని సూచిస్తోంది.
తొమ్మిది నెలల పనితీరు: డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగిసిన తొమ్మిది నెలల కాలానికి గాను కంపెనీ ₹2,236 కోట్ల లాభాన్ని సాధించింది.
స్టాక్ కొనాలా? అమ్మాలా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
HDFC AMC ఫలితాలపై ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు భిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశాయి. మీ పెట్టుబడి నిర్ణయాల కోసం వాటి విశ్లేషణ ఇక్కడ ఉంది:
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ (Motilal Oswal): 'Buy' రేటింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో HDFC AMC తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోందని ఈ సంస్థ పేర్కొంది. బలమైన ఆర్థిక స్థితిగతులు, పెరుగుతున్న ఆస్తుల విలువ (AUM), సమర్థవంతమైన నిర్వహణ వల్ల ఈ స్టాక్ భవిష్యత్తులో మరింత రాణించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషించింది. ఈ షేరుకు ₹3,200 టార్గెట్ ధరను కేటాయించింది.
ఇన్క్రెడ్ ఈక్విటీస్ (InCred Equities): 'Hold' రేటింగ్ కంపెనీ ఈక్విటీ స్కీమ్స్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుత షేరు ధర (Valuations) కాస్త ఎక్కువగా ఉందని ఈ బ్రోకరేజ్ సంస్థ అభిప్రాయపడింది. అందుకే ప్రస్తుతానికి ఈ స్టాక్ను హోల్డ్ (Hold) చేయాలని సూచిస్తూ, ₹2,600 టార్గెట్ ధరను ఇచ్చింది.
ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన అంశాలు
HDFC AMC షేరు గత 52 వారాల కాలంలో గరిష్టంగా ₹2,965 వద్ద, కనిష్టంగా ₹1,762 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. ఈక్విటీ మార్కెట్లలో ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, అగ్రగామిగా ఉన్న ఈ సంస్థ పనితీరు నిలకడగా ఉంది.
(గమనిక: ఈ వార్తా కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా మీ ఆర్థిక సలహాదారుని (Investment Advisor) సంప్రదించండి.)