    HDFC AMC అదిరిపోయే ఫలితాలు: లాభాల్లో 20 శాతం వృద్ధి.. దూసుకెళ్తున్న షేరు ధర

    HDFC AMC 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికంలో 769.42 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. బలమైన ఆర్థిక ఫలితాల ప్రభావంతో శుక్రవారం ట్రేడింగ్‌లో ఈ షేరు ధర 4.5% పైగా పెరిగింది. ఈ స్టాక్‌పై నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Jan 16, 2026 12:58 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు HDFC అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ (HDFC AMC) తీపి కబురు అందించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం (FY26) మూడవ త్రైమాసికంలో కంపెనీ అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచింది. అంచనాలకు మించి లాభాలు రావడంతో, శుక్రవారం నాటి ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో ఈ షేరు ధర ఒక్కసారిగా 4.5% పైగా పెరిగి 2,668 వద్దకు చేరుకుంది.

    ఉదయం మార్కెట్ ప్రారంభంలోనే రూ. 2,614 వద్ద పాజిటివ్‌గా మొదలైన ఈ స్టాక్, ఫలితాల జోరుతో ఒకానొక దశలో 2,692 గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే కంపెనీ నికర లాభం సుమారు 20 శాతం పెరగడం ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపింది.

    క్యూ3 (Q3) ఫలితాల హైలైట్స్:

    నికర లాభం: ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ 769.42 కోట్ల ఏకీకృత నికర లాభాన్ని గడించింది. గతేడాది ఇదే కాలంలో ఉన్న 641.36 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 19.9% వృద్ధి.

    ఆపరేషనల్ రెవెన్యూ: కంపెనీ ఆదాయం గతేడాది కంటే 15% పెరిగి 1,075.10 కోట్లకు చేరుకుంది.

    నిర్వహణలోని ఆస్తులు (AUM): కంపెనీ మొత్తం ఆస్తుల విలువ (AUM) 9.21 లక్షల కోట్లకు చేరింది. ఇది వార్షిక ప్రాతిపదికన 19% వృద్ధిని సూచిస్తోంది.

    తొమ్మిది నెలల పనితీరు: డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగిసిన తొమ్మిది నెలల కాలానికి గాను కంపెనీ 2,236 కోట్ల లాభాన్ని సాధించింది.

    స్టాక్ కొనాలా? అమ్మాలా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

    HDFC AMC ఫలితాలపై ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు భిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశాయి. మీ పెట్టుబడి నిర్ణయాల కోసం వాటి విశ్లేషణ ఇక్కడ ఉంది:

    మోతీలాల్ ఓస్వాల్ (Motilal Oswal): 'Buy' రేటింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో HDFC AMC తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోందని ఈ సంస్థ పేర్కొంది. బలమైన ఆర్థిక స్థితిగతులు, పెరుగుతున్న ఆస్తుల విలువ (AUM), సమర్థవంతమైన నిర్వహణ వల్ల ఈ స్టాక్ భవిష్యత్తులో మరింత రాణించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషించింది. ఈ షేరుకు 3,200 టార్గెట్ ధరను కేటాయించింది.

    ఇన్‌క్రెడ్ ఈక్విటీస్ (InCred Equities): 'Hold' రేటింగ్ కంపెనీ ఈక్విటీ స్కీమ్స్‌లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుత షేరు ధర (Valuations) కాస్త ఎక్కువగా ఉందని ఈ బ్రోకరేజ్ సంస్థ అభిప్రాయపడింది. అందుకే ప్రస్తుతానికి ఈ స్టాక్‌ను హోల్డ్ (Hold) చేయాలని సూచిస్తూ, 2,600 టార్గెట్ ధరను ఇచ్చింది.

    ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన అంశాలు

    HDFC AMC షేరు గత 52 వారాల కాలంలో గరిష్టంగా 2,965 వద్ద, కనిష్టంగా 1,762 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. ఈక్విటీ మార్కెట్లలో ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, అగ్రగామిగా ఉన్న ఈ సంస్థ పనితీరు నిలకడగా ఉంది.

    (గమనిక: ఈ వార్తా కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా మీ ఆర్థిక సలహాదారుని (Investment Advisor) సంప్రదించండి.)

