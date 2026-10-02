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కొత్త ఎండీ, సీఈఓ రాకతో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేర్ కోలుకుంటుందా?

హెచ్‌‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తమ నూతన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (ఎండీ), చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ)గా అనూప్ బాగ్చీని నియమించింది. ఈ నియామకానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) ఆమోదం తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎండీగా ఉన్న ఆయన, 2026 అక్టోబర్ 27న బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు.

Published on: Oct 2, 2026, 09:01:07 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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ప్రస్తుత ఎండీ, సీఈఓ శశిధర్ జగదీశన్ పదవీకాలం 2026 అక్టోబర్ 26తో ముగుస్తుంది. మరొక విడత పదవిలో కొనసాగేందుకు ఆయన ఆసక్తి చూపకపోవడంతో అక్టోబర్ 26 తర్వాత బ్యాంక్ నుంచి పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. బ్యాంకింగ్ నిబంధనల చట్టం 1949లోని సెక్షన్ 35బి కింద 2026 అక్టోబర్ 27 నుంచి మూడేళ్ల కాలపరిమితికి అనూప్ బాగ్చీ నియామకానికి, ఆయన వేతన ప్రతిపాదనలకు ఆర్‌బీఐ అక్టోబర్ 1న ఆమోదం తెలిపినట్లు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ ఎక్స్చేంజ్ దాఖలులో వెల్లడించింది. ఆర్‌బీఐ ఆమోదం అనంతరం, అక్టోబర్ 2 నుంచి ఆయనను అదనపు డైరెక్టర్‌గా బ్యాంక్ బోర్డు నియమించింది. వాటాదారుల అనుమతి లభించిన తర్వాత ఈ నియామకం అమల్లోకి వస్తుంది.

నూతన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (ఎండీ), చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ)గా అనూప్ బాగ్చీ
నూతన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (ఎండీ), చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ)గా అనూప్ బాగ్చీ

అనూప్ బాగ్చీ నేపథ్యం, సీనియర్ నాయకత్వం

బ్యాంకింగ్, క్యాపిటల్ మార్కెట్లు, వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్, ఇన్సూరెన్స్ రంగాల్లో అనూప్ బాగ్చీకి ముప్పై ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది. ఐఐటీ కాన్పూర్ నుంచి ఇంజినీరింగ్, ఐఐఎమ్ బెంగళూరు నుంచి మేనేజ్‌మెంట్ పట్టా పొందిన ఆయన 1992లో ఐసీఐసీఐ గ్రూప్‌లో చేరారు. ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్ ఎమ్‌డీ, సీఈఓగా, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్‌గా పలు కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ప్రస్తుతం ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థకు ఎమ్‌డీ, సీఈఓగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

గత మార్చిలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పార్ట్-టైమ్ ఛైర్మన్ అతాను చక్రవర్తి తన వ్యక్తిగత విలువల ఆధారంగా రాజీనామా చేసిన నేపథ్యంలో, థర్డ్ పార్టీ సంస్థల ద్వారా జరిపిన విచారణలో బ్యాంక్‌కు క్లీన్ చిట్ లభించింది. ఆ తర్వాత ఈ నాయకత్వ మార్పు ప్రక్రియ పూర్తయింది.

బ్యాంక్ షేరు పనితీరు, మార్కెట్ పరిస్థితులు

గత గురువారం (అక్టోబర్ 1) బీఎస్ఈలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేరు 1.36 శాతం పెరిగి రూ.719.35 వద్ద ముగిసింది. గాంధీ జయంతి సందర్భంగా అక్టోబర్ 2న భారత స్టాక్ మార్కెట్లకు సెలవు ప్రకటించారు. 2025 అక్టోబర్‌లో నమోదైన 52 వారాల గరిష్ఠ స్థాయి రూ.1,020.35తో పోలిస్తే ఈ షేరు దాదాపు 30 శాతం తక్కువలో ట్రేడవుతోంది. సెప్టెంబర్ 11న రూ.682 వద్ద 52 వారాల కనిష్ఠ స్థాయిని తాకింది.

గత వారంలో 1 శాతం క్షీణించినప్పటికీ, నెల రోజుల్లో 1.3 శాతం కోలుకుంది. మూడు నెలల కాలంలో 9 శాతానికి పైగా, గత ఆరు నెలల్లో 3 శాతం, గత ఏడాది కాలంలో 25 శాతానికి పైగా నష్టాన్ని మూటగట్టుకుంది.

సవాళ్లు, కోలుకునే అవకాశాలు

కొత్త సీఈఓ నియామకంతో నాయకత్వ మార్పుపై స్పష్టత వచ్చి, ఇన్వెస్టర్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి తొలగిపోయింది. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ లిమిటెడ్‌తో విలీనం తర్వాత శాఖల అనుసంధానం, క్రెడిట్-డిపాజిట్ నిష్పత్తి పెంపు, వడ్డీ రేట్ల సవాళ్ల నడుమ లాభాల మార్జిన్లను కాపాడుకోవడం వంటి అంశాలు కొత్త సీఈఓకు ప్రధాన సవాళ్లుగా నిలవనున్నాయి. వ్యాపార విస్తరణ, నిర్వహణ సమర్థతపై బాగ్చీకి ఉన్న అనుభవం బ్యాంక్ ప్రగతికి తోడ్పడుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణ, టార్గెట్లు

హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేరుకు ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ 'బై' (Buy) రేటింగ్ ఇస్తూ రూ.925 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది. ఇది ప్రస్తుత ధరతో పోలిస్తే 28 శాతానికి పైగా లాభపడే అవకాశాన్ని సూచిస్తోంది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2028 నుంచి బ్యాంక్ ఆదాయ పనితీరు మెరుగవుతుందని, లాభాల వృద్ధి 14 శాతానికి చేరుకుంటుందని అంచనా వేసింది.

గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ యూబీఎస్ (UBS) రూ.1,000 టార్గెట్ ధరతో 'బై' సిఫార్సును కొనసాగించింది. గత 3-4 ఏళ్లలో విస్తరించిన బ్యాంక్ శాఖల జాలం డిపాజిట్ల వృద్ధికి తోడ్పడుతుందని పేర్కొంది. తొలి త్రైమాసికంలో రుణ వృద్ధి 15.6 శాతంగా నమోదవ్వడం సానుకూల అంశమని తెలిపింది. మరో అంతర్జాతీయ సంస్థ బెర్న్‌స్టీన్ రూ.1,150 టార్గెట్ ధరతో 60 శాతం వృద్ధి అవకాశముందని అంచనా వేసింది.

(గమనిక: విశ్లేషకులు, బ్రోకరేజ్ సంస్థలు వెల్లడించిన అభిప్రాయాలు వారి వ్యక్తిగతం. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఆధీకృత ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/కొత్త ఎండీ, సీఈఓ రాకతో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేర్ కోలుకుంటుందా?
Home/News/కొత్త ఎండీ, సీఈఓ రాకతో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేర్ కోలుకుంటుందా?
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