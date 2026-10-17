హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ క్యూ2 లాభం ₹19,510 కోట్లు.. 5% వృద్ధి
దేశీయ అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్ హెచ్డీఎఫ్సీ సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో ₹19,509.96 కోట్ల నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది. గతేడాదితో పోలిస్తే లాభం 5 శాతం పెరగగా, నికర వడ్డీ ఆదాయం 9.72 శాతం వృద్ధితో ₹34,619.18 కోట్లకు చేరింది. నిష్క్రియ ఆస్తుల నిష్పత్తి తగ్గి బ్యాంక్ ఆస్తి నాణ్యత మెరుగుపడింది.
దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం హెచ్డీఎఫ్సీ (HDFC Bank) ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY27) రెండో త్రైమాసికంలో మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. జులై-సెప్టెంబర్ (Q2) కాలానికి గాను బ్యాంక్ తన స్టాండలోన్ నికర లాభంలో దాదాపు 5 శాతం వృద్ధి నమోదు చేస్తూ ₹19,509.96 కోట్లకు చేరుకున్నట్లు శనివారం ప్రకటించింది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ ₹18,641.28 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. ఇక క్రితం త్రైమాసికంలో (జూన్ 2026) ఆర్జించిన ₹19,069.72 కోట్లతో పోలిస్తే లాభం 2.83 శాతం పెరిగింది.
బ్యాంకింగ్ రంగంలో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ శశిధర్ జగదీషన్ సారథ్యంలో వచ్చిన చివరి త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలు ఇవి కావడంతో మార్కెట్ వర్గాల్లో ప్రత్యేక ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ నెల 26తో ఆయన పదవీ కాలం ముగియనుండగా, బ్యాంక్ నూతన సారథిగా అనూప్ బాగ్చీ బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు.
పెరిగిన వడ్డీ ఆదాయం, స్థిరమైన మార్జిన్లు
బ్యాంక్ సంపాదించిన వడ్డీకి, చెల్లించిన వడ్డీకి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తెలిపే నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII) ఏడాది ప్రాతిపదికన 9.72 శాతం పెరిగి ₹34,619.18 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది క్యూ2లో ఇది ₹31,551.50 కోట్లుగా ఉంది. సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ మొత్తం ₹83,426.60 కోట్ల వడ్డీ ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంది. ఇక నికర వడ్డీ మార్జిన్ (NIM) మొత్తం ఆస్తులపై 3.16 శాతంగా, వడ్డీ రాబడి ఇచ్చే ఆస్తులపై 3.32 శాతంగా నమోదైంది.
మెరుగుపడిన ఆస్తి నాణ్యత, తగ్గిన ఎన్పీఏలు
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ ఆస్తి నాణ్యత గణనీయంగా మెరుగుపడింది. 2026 సెప్టెంబర్ 30 నాటికి బ్యాంక్ స్థూల నిష్క్రియ ఆస్తుల (GNPA) నిష్పత్తి 1.11 శాతానికి తగ్గింది. ఇది జూన్ త్రైమాసికంలో 1.17 శాతంగా, గతేడాది ఇదే సమయంలో 1.24 శాతంగా ఉంది. ఇక నికర నిష్క్రియ ఆస్తుల (NNPA) నిష్పత్తి ఎలాంటి మార్పు లేకుండా 0.37 శాతం వద్ద స్థిరంగా కొనసాగింది.
ప్రస్తుత త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ ప్రొవిజన్లు, అత్యవసర కేటాయింపుల నిమిత్తం ₹3,570 కోట్లను పక్కన పెట్టింది. బ్యాంక్ మొత్తం క్రెడిట్ కాస్ట్ నిష్పత్తి 0.44 శాతంగా నమోదైంది.
రెండు అంకెల వృద్ధితో రుణాలు, డిపాజిట్లు
బ్యాంక్ ఇచ్చిన మొత్తం రుణాలు (Gross Advances) ఏడాది ప్రాతిపదికన 16.3 శాతం పెరిగి ₹32,19,500 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న అడ్వాన్సులు 15.3 శాతం పెరిగాయి. వివిధ రుణ విభాగాలను పరిశీలిస్తే, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల (SME) విభాగానికి ఇచ్చిన రుణాలు అత్యధికంగా 23.5 శాతం పెరిగాయి. కార్పొరేట్, హోల్సేల్ రుణాలు 16.4 శాతం, రిటైల్ రుణాలు 11.7 శాతం మేర వృద్ధి సాధించాయి.
మరొకవైపు, బ్యాంక్ డిపాజిట్లు భారీగా పుంజుకున్నాయి. మొత్తం డిపాజిట్లు 18.8 శాతం పెరుగుదలతో ₹33,27,400 కోట్లకు చేరాయి. బ్యాంక్ ఖాతాల్లో కరెంట్, సేవింగ్స్ డిపాజిట్ల (CASA) వాటా 10.8 శాతం పెరిగి, మొత్తం డిపాజిట్లలో 31.6 శాతాన్ని ఆక్రమించింది. ఇక టర్మ్ డిపాజిట్లు (ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు) అత్యధికంగా 22.8 శాతం వృద్ధి నమోదు చేశాయి.
మూలధన పటిష్టత, ట్రెజరీ ఆదాయంలో కోత
బాసెల్ III నిబంధనల ప్రకారం బ్యాంక్ క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో (CAR) 18.9 శాతంగా ఉంది. నిబంధనల ప్రకారం ఉండాల్సిన 11.9 శాతం కంటే ఇది ఎంతో పటిష్టమైన స్థితిని సూచిస్తోంది. టైర్-1 మూలధన నిష్పత్తి 17.2 శాతంగా, కామన్ ఈక్విటీ టైర్-1 (CET1) నిష్పత్తి 17.1 శాతంగా ఉన్నాయి.
సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ నికర రాబడి ₹48,450 కోట్లుగా నమోదైంది. గతేడాది ఇదే సమయంలో ఇది ₹45,900 కోట్లుగా ఉంది. ఫీజులు, కమీషన్ల రూపంలో వచ్చిన ₹9,690 కోట్లతో కలిపి ఇతర ఆదాయం ₹13,830 కోట్లకు చేరింది. అయితే, ట్రెజరీ ట్రేడింగ్ ద్వారా వచ్చిన రాబడి గతేడాది క్యూ2లో నమోదైన ₹2,390 కోట్ల నుంచి ఈసారి ₹780 కోట్లకు పరిమితమైంది. బ్యాంక్ నిర్వహణ వ్యయాలు ₹18,970 కోట్లకు పెరిగాయి. కాస్ట్-టు-ఇన్కమ్ నిష్పత్తి 39.1 శాతంగా నమోదైంది.
షేరు పనితీరు ఎలా ఉంది?
త్రైమాసిక ఫలితాల వెల్లడికి ముందు రోజు శుక్రవారం బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈలలో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేరు 0.28 శాతం స్వల్ప లాభంతో ₹728.85 వద్ద ముగిసింది. అయితే, గత కొన్ని నెలలుగా ఈ షేరు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. గడచిన 3 నెలల్లో 10 శాతం, 6 నెలల్లో 8.5 శాతం, గతేడాది కాలంలో 27 శాతం మేర క్షీణించింది. 2026 సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు ఈ షేరు 26.5 శాతం నష్టపోగా, ఇదే సమయంలో నిఫ్టీ-50 సూచీ 11.5 శాతం మేర పతనమైంది.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఏవైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించండి.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More