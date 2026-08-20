హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో ఎల్ఐసీ వాటా పెంపు: రికార్డు స్థాయికి వాటా కొనుగోలు
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) అనుమతితో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో తన వాటాను ఏకంగా 10 శాతానికి పెంచుకునేందుకు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్ఐసీ) సిద్ధమైంది. ఈ వార్తతో స్టాక్ మార్కెట్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ షేరు ధర 1% మేర లాభపడింది.
దేశీయ అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్ అయిన హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ షేర్లు గురువారం నాటి ట్రేడింగ్లో నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) లో గురువారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలోనే 1 శాతం వరకు లాభపడ్డాయి. భారతీయ బీమా దిగ్గజం ఎల్ఐసీ, ఈ బ్యాంక్లో ప్రస్తుతం ఉన్న తన వాటాను 4 శాతం నుంచి ఏకంగా 10 శాతానికి పెంచుకునేందుకు ఆర్బీఐ ఆమోదం తెలపడమే ఈ గెయిన్స్కు ప్రధాన కారణం.
ఎన్ఎస్ఈలో బుధవారం రూ. 720 వద్ద ముగిసిన హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ షేరు, గురువారం రూ. 725.50 వద్ద సానుకూలంగా ప్రారంభమైంది. ట్రేడింగ్ సమయంలో ఒకానొక దశలో రూ. 727.80 ఇంట్రాడే గరిష్ట స్థాయిని తాకింది.
ఆర్బీఐ గ్రీన్ సిగ్నల్ - ఎల్ఐసీ వ్యూహాత్మక అడుగు
హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పెయిడ్-అప్ షేర్ క్యాపిటల్ లేదా ఓటింగ్ హక్కులలో 9.99 శాతం వరకు వాటాను సొంతం చేసుకునేందుకు ఎల్ఐసీకి ఆర్బీఐ అనుమతి ఇచ్చిందని బ్యాంక్ యాజమాన్యం అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఎల్ఐసీ సమర్పించిన దరఖాస్తును పరిశీలించిన కేంద్ర నిబంధనల సంస్థ, ఆగస్టు 19 తేదీతో కూడిన లేఖ ద్వారా ఈ ఆమోదాన్ని తెలిపింది.
ఆగస్టు 14 నాటి గణాంకాల ప్రకారం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో ఎల్ఐసీకి 4.11 శాతం వాటా ఉంది. నూతన అనుమతుల ప్రకారం ఎల్ఐసీ ఈ వాటాను గరిష్టంగా 9.99 శాతానికి పెంచుకునే అవకాశం లభించింది.
కఠిన నిబంధనల అమలు
ఈ వాటా కొనుగోలు ప్రక్రియ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1949, ఆర్బీఐ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ నియమావళి 2025, ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ (ఫెమా) 1999 మరియు సెబీ (SEBI) నిబంధనలకు లోబడి ఉండాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది.
దేశంలోనే అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆర్థిక సంస్థగా ఉన్న ఎల్ఐసీ, బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం హెచ్డిఎఫ్సి లో తన భాగస్వామ్యాన్ని భారీగా పెంచుకోవాలని నిర్ణయించడం సాధారణ వాటాదారులలో కూడా నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More