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    స్టాక్ మార్కెట్లో మార్జిన్ ట్రేడింగ్: తక్కువ నిధులతో ఎక్కువ లాభాలా?

    స్టాక్ మార్కెట్ పెరుగుతున్న సమయంలో పరిమిత మూలధనంతో ఎక్కువ పొజిషన్లు తీసుకోవడానికి 'మార్జిన్ ట్రేడింగ్ ఫెసిలిటీ' (MTF) దోహదపడుతుంది. దీని పనితీరు, ప్రయోజనాలు, ఇందులో దాగి ఉన్న రిస్కులపై కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ అందించిన ప్రత్యేక విశ్లేషణ.

    Published on: Aug 17, 2026, 12:51:51 IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    మార్కెట్ బుల్లిష్‌గా ఉన్నప్పుడు లేదా షేర్ల ధరలు వరుసగా పెరుగుతున్నప్పుడు తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ షేర్లు కొనాలని ప్రమోటర్లు, ఇన్వెస్టర్లు భావిస్తుంటారు. తమ వద్ద ఉన్న పరిమిత మూలధనంతోనే పెద్ద పరిమాణంలో ట్రేడింగ్ చేయడానికి వీలు కల్పించే సాధనమే మార్జిన్ ట్రేడింగ్ ఫెసిలిటీ (MTF). ఇది లాభాలను గణనీయంగా పెంచే అవకాశం ఇచ్చినప్పటికీ, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే అంతే స్థాయిలో నష్టాలను మిగిల్చే ప్రమాదం ఉంది.

    కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్
    కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్

    అసలు మార్జిన్ ట్రేడింగ్ ఫెసిలిటీ (MTF) అంటే ఏమిటి?

    ఇన్వెస్టర్లు తాము కొనాలనుకున్న షేర్ల మొత్తం విలువలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే చెల్లించి, మిగిలిన మొత్తాన్ని బ్రోకర్ నుంచి రుణం రూపంలో పొందే వెసులుబాటునే MTF అంటారు. సరళంగా చెప్పాలంటే, మార్కెట్‌లో లీవరేజ్ ఉపయోగించి ఎక్కువ పొజిషన్లు తీసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

    ఉదాహరణకు, మీరు రూ.1,00,000 విలువైన షేర్లు కొనాలనుకుంటున్నారు, కానీ మీ వద్ద రూ.25,000 మాత్రమే ఉన్నాయి. అటువంటప్పుడు MTF కింద మిగిలిన రూ.75,000 మొత్తాన్ని బ్రోకింగ్ సంస్థ సమకూరుస్తుంది. ఈ అప్పుగా తీసుకున్న సొమ్ముకు ఇన్వెస్టర్లు బ్రోకర్‌కు కొంత వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఖాతాలో కనీస మార్జిన్ బ్యాలెన్స్ నిలబెట్టుకోవాలి.

    MTF ఎలా పనిచేస్తుంది?

    ఈ ప్రక్రియను సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం:

    • ఒక కంపెనీ షేరు ధర రూ.1,000 ఉందనుకుందాం. మీరు 100 షేర్లు కొనడానికి రూ.1,00,000 అవసరం.
    • మీ బ్రోకర్ MTF కింద 4 రెట్ల (4x) లేవరేజ్ ఇస్తే, మీరు కేవలం రూ.25,000 సొంత నిధులు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
    • మిగిలిన రూ.75,000 బ్రోకరే సమకూరుస్తుంది.
    • ఇప్పుడు మీ వద్ద రూ.1,00,000 విలువైన షేర్లు ఉంటాయి.
    • ఆ షేరు ధర రూ.1,100కి పెరిగితే, మీ పొజిషన్ విలువ రూ.1,10,000 అవుతుంది. బ్రోకర్‌కు ఇవ్వాల్సిన రూ.75,000 (ప్లస్ వడ్డీ) తిరిగి చెల్లించగా, మిగిలిన లాభం మీ ఖాతాకే చేరుతుంది.
    • అయితే, అదే షేరు ధర రూ.900కి పడిపోతే, మీ పొజిషన్ విలువ రూ.90,000కి తగ్గుతుంది. బ్రోకర్ అప్పు రూ.75,000 అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి, నష్టమంతా మీరు పెట్టిన రూ.25,000 మార్జిన్ నుంచే పోతుంది.

    MTF ద్వారా లాభాలైనా, నష్టాలైనా ఏ స్థాయిలో పెరుగుతాయో ఈ ఉదాహరణ స్పష్టం చేస్తోంది.

    MTF ముఖ్య లక్షణాలు

    • సెబీ (SEBI), స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు ఆమోదించిన ఎంపిక చేసిన షేర్లకు మాత్రమే ఈ సదుపాయం లభిస్తుంది.
    • షేరులో ఉండే హెచ్చుతగ్గులు (Volatility), బ్రోకర్ విధానాలను బట్టి 2 నుంచి 4 రెట్ల (2x to 4x) వరకు లేవరేజ్ లభిస్తుంది.
    • బ్రోకర్లు ఇచ్చే అప్పుపై రోజువారీ ప్రాతిపదికన వడ్డీ లెక్కిస్తారు.
    • కనీస మార్జిన్ బ్యాలెన్స్ నిలబెట్టుకుంటూ, వడ్డీ చెల్లిస్తున్నంత కాలం ఈ పొజిషన్లను ముందుకు తీసుకెళ్లవచ్చు (Carry forward).

    MTF ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి?

    బుల్లిష్ మార్కెట్ వాతావరణం: స్వల్పకాలంలో ఒక షేరు ధర ఖచ్చితంగా పెరుగుతుందనే నమ్మకం ఉన్నప్పుడు.

    స్వల్పకాలిక అవకాశాలు: త్రైమాసిక ఫలితాల ప్రకటనలు లేదా రంగానికి సంబంధించిన కీలక వార్తల ఆధారంగా ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు.

    పరిమిత మూలధనం ఉన్నప్పుడు: మంచి ట్రేడింగ్ అవకాశం ఉండి, చేతిలో తగినంత నగదు లేనప్పుడు.

    ఉదాహరణకు, త్రైమాసిక ఫలితాల తర్వాత ఒక షేరు 10 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తే, రూ.50,000 పెట్టుబడితో MTF ద్వారా రూ.2,00,000 విలువైన పొజిషన్ తీసుకుని ఎక్కువ లాభం పొందే వీలుంది.

    ప్రమాదాలు - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

    MTF ద్వారా వచ్చే లాభాలు ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ఇందులో భారీ రిస్క్ దాగి ఉందనే విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు.

    వడ్డీ భారం: పొజిషన్‌ను ఎంత ఎక్కువ కాలం కొనసాగిస్తే, చెల్లించాల్సిన వడ్డీ అంతగా పెరుగుతుంది. ఇది మీ లాభాలను తగ్గించేస్తుంది.

    మార్జిన్ కాల్స్ (Margin Calls): షేరు ధరలు పడిపోతే, మార్జిన్ లోటును భర్తీ చేయడానికి మరిన్ని నిధులు జమ చేయాలని బ్రోకర్ కోరతారు. నిధులు జమ చేయకపోతే, బ్రోకరే స్వయంగా మీ షేర్లను విక్రయించేస్తాడు.

    హెచ్చుతగ్గుల ప్రమాదం: మార్కెట్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పుడు, ధరలు వేగంగా పడిపోయి భారీ నష్టాలు రావచ్చు.

    దీర్ఘకాలానికి సరిపోదు: రోజువారీ వడ్డీ భారం, మార్జిన్ నిబంధనల వల్ల MTF అనేది దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు తగినది కాదు.

    సెబీ నిబంధనలు - నియంత్రణ

    మార్జిన్ ట్రేడింగ్‌ను సెబీ (SEBI) నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తుంది. బ్రోకర్లందరూ ఈ సౌకర్యాన్ని అందించవచ్చు. అయితే ఎఫ్ అండ్ ఓ (F&O) విభాగంలో ఉన్న షేర్లు, ఆమోదిత సెక్యూరిటీలకు మాత్రమే ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది ఇన్వెస్టర్ల ప్రయోజనాలను కాపాడటంతో పాటు ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరత్వానికి తోడ్పడుతుంది.

    క్రమశిక్షణ, సరైన సమయ పాలనతో ఉపయోగిస్తే మార్జిన్ ట్రేడింగ్ ఫెసిలిటీ ఒక అద్భుతమైన సాధనంగా పనిచేస్తుంది. అనుభవజ్ఞులైన ఇన్వెస్టర్లకు స్వల్పకాలిక అవకాశాలను ఒడిసిపట్టుకోవడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, లేవరేజ్ ఉత్పత్తులు లాభాలతో పాటు నష్టాలను కూడా అంతే వేగంగా పెంచుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి సొంత రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసుకుని, ఎగ్జిట్ ప్లాన్‌తో ముందుకు సాగడం శ్రేయస్కరం.

    ట్రేడింగ్‌లో నమ్మకం ఎంత ముఖ్యమో, హెచ్చరిక వహించడం అంతకంటే ముఖ్యం. MTF మీకు నమ్మకాన్ని ఇస్తే, జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మీ బాధ్యత.

    వ్యాసకర్త:

    - శ్రీకాంత్ చౌహాన్,

    ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్

    కోటక్ సెక్యూరిటీస్

    • HT Telugu Desk
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      HT Telugu Desk

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