హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్ల ర్యాలీ: కొత్త సీఈఓ సారథ్యంలో కోలుకుంటుందా?
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు గత నెల రోజుల్లో 7 శాతానికి పైగా లాభపడి కోలుకునే సంకేతాలు చూపిస్తున్నాయి. కొత్త సీఈఓ వ్యూహాలు, టెక్నికల్ బ్రేకౌట్, వ్యాపార రికవరీ నేపథ్యంలో ఈ ర్యాలీ నిలకడగా కొనసాగుతుందా? నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.
గత కొంతకాలంగా తీవ్ర ఒత్తిడి ఎదుర్కొన్న దేశీయ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు మళ్లీ పుంజుకుంటున్నాయి. గడిచిన వారంలో 10.21 శాతం, గత రెండు వారాల్లో 8.89 శాతం, గత నెల రోజుల్లో 7.09 శాతం చొప్పున లాభపడి ఇన్వెస్టర్లలో ఆశలు రేకెత్తించాయి. అయితే, ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి చూస్తే (YTD) ఇప్పటికీ ఈ షేరు 23.80 శాతం నష్టంలో ఉంది. గత ఏడాది కాలంలో చూసుకున్నా 23.36 శాతం నష్టంలోనే కొనసాగుతుండటంతో, ఇటీవల వచ్చిన రికవరీ గతంలో వచ్చిన నష్టాలను పూర్తిగా భర్తీ చేయలేకపోయింది.
హెచ్డీఎఫ్సీ విలీనం తర్వాత క్రెడిట్-డిపాజిట్ నిష్పత్తి సాధారణ స్థితికి రావడం, కొత్త మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సీఈఓ నేతృత్వంలో రాబోయే వ్యూహాత్మక మార్గసూచి, మెరుగవుతున్న వ్యాపార ఫలితాల నేపథ్యంలో ఈ రికవరీ ఎంతవరకు నిలకడగా కొనసాగుతుందనే అంశంపై మార్కెట్ విశ్లేషకులు తమ అంచనాలను వెల్లడించారు.
కొత్త సీఈఓ కార్యాచరణ.. యాజమాన్య మార్పులపైనే దృష్టి
ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ హెడ్ సన్నీ అగర్వాల్ విశ్లేషణ ప్రకారం, బ్యాంక్ ఉన్నత యాజమాన్యంలో నెలకొన్న అనిశ్చితి తొలగిపోవడంతో కొత్త సీఈఓ ప్రకటించే వ్యూహాత్మక మార్గసూచి అత్యంత కీలకం కానుంది. భరూచా రాజీనామా తర్వాత కొత్త డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (డీఎండీ), క్రెడిట్ హెడ్ నియామకాలు చేపట్టాల్సి ఉంది. విలీనం వల్ల లభించే ప్రయోజనాలను అందుకోవడం, సీనియర్ స్థాయి అధికారుల నిష్క్రమణను అరికట్టడం, బలమైన యాజమాన్య బృందాన్ని సిద్ధం చేయడం కొత్త నాయకత్వానికి ప్రధాన సవాలుగా మారింది.
రిటైల్ విభాగం పుంజుకోవడం వల్ల రాబోయే త్రైమాసికాల్లో రుణాల వృద్ధి ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుందని, ఇది లాభాల మార్జిన్లను పెంచుతుందని అగర్వాల్ అంచనా వేస్తున్నారు. పూర్వపు హెచ్డీఎఫ్సీ రుణభారం క్రమంగా తగ్గడం వల్ల బ్యాంక్ నిధుల సమీకరణ వ్యయం (Cost of Borrowings) తగ్గే అవకాశం ఉందన్నారు.
టెక్నికల్ చార్టుల్లో బులెట్ వేగం.. కీలక నిరోధక స్థాయిలివే
ఎస్ఎమ్సీ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీస్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఏవీపీ క్షితిజ్ గాంధీ మాట్లాడుతూ, ₹680–685 మద్దతు స్థాయి (సపోర్ట్ జోన్) నుంచి బలంగా కోలుకున్న హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేరు టెక్నికల్ చార్టుల్లో బుల్లిష్ రివర్సల్ సంకేతాలను చూపుతోందన్నారు. ప్రస్తుతం ఇది ₹680 నుంచి ₹755 శ్రేణిలో కన్సాలిడేట్ అవుతోందని తెలిపారు. తక్షణ నిరోధక స్థాయి (రెసిస్టెన్స్) ₹755–760 వద్ద ఉందని, ఈ స్థాయిని దాటితే కొనుగోళ్ల జోరు పెరిగి షేరు ధర క్రమంగా ₹790, ₹810, చివరికి ₹825 స్థాయిలకు చేరే అవకాశం ఉందన్నారు. కింద వైపు తక్షణ సపోర్ట్ ₹740–741 వద్ద, ఆ తర్వాత ₹710–715 వద్ద ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ వీపీ సచిన్ గుప్తా వివరణ ప్రకారం, షేరు ధర ఫాలింగ్ ట్రెండ్లైన్ను దాటి వాల్యూమ్ మద్దతుతో పైకి కదిలింది. సుమారు 1.8 శాతం గ్యాప్-అప్తో ప్రారంభమై కొత్త శ్రేణిలోకి ప్రవేశించింది. డైలీ చార్టులో ఎగువ బోలింగర్ బ్యాండ్ను దాటడంతో పాటు, డైలీ ఆర్ఎస్ఐ (RSI) 66 వద్ద నిలకడగా ఉంది. వీక్లీ ఆర్ఎస్ఐలో బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ₹717–720 పరిధి కీలక మద్దతుగా పనిచేస్తుందని, ఎగువన 200 రోజుల ఈఎమ్ఏ (EMA) ఉన్న ₹782–800 స్థాయి వరకు షేరు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన అంచనా వేశారు.
రికవరీ ఎంతవరకు నిలకడగా ఉంటుంది?
సాహి (SAHI) రీసెర్చ్ హెడ్ గౌరవ్ అరోరా వ్యాఖ్యానిస్తూ, నవంబర్ 2025లో నమోదైన ₹1,020 ఆల్టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేరు సుమారు 25 శాతం మేర క్షీణించిందని గుర్తుచేశారు. ఆగస్టు నుంచి ₹680–740 శ్రేణిలో బేస్ ఏర్పరుచుకున్న ఈ షేరు, ప్రస్తుతం స్వల్పకాలిక ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ సాధించింది. ₹780–800 వద్ద ప్రధాన నిరోధక మండలి ఉందని, ₹800 దాటి స్థిరపడితేనే సుదీర్ఘ దిద్దుబాటు ముగిసిందని భావించవచ్చని ఆయన చెప్పారు.
ఫండమెంటల్ పరంగా చూస్తే, 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికం (Q2 FY27) ఫలితాల్లో ట్రెజరీ ఆదాయాలు తగ్గడం వల్ల నికర లాభాల వృద్ధి 5 శాతం కంటే తక్కువగా నమోదైంది. అయితే ట్రెజరీ ఆదాయాలను మినహాయిస్తే అసలు లాభాల వృద్ధి 12–13 శాతంగా ఉందన్నారు. గ్రాస్ ఎన్పీఏ (GNPA) 1.10 శాతానికి తగ్గి ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగైంది. కానీ డిపాజిట్ల వృద్ధి కంటే రుణాలు తక్కువగా ఉండటం, తక్కువ వ్యయంతో కూడిన కాసా (CASA) నిష్పత్తి 31–32 శాతానికి పడిపోవడంతో మార్జిన్లపై ఒత్తిడి కొనసాగుతోంది. బుక్ వ్యాల్యూతో పోలిస్తే 2 రెట్ల కంటే తక్కువ వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నందున, మార్జిన్లు స్థిరీకరణకు నోచుకుంటేనే షేరు రీ-రేటింగ్ సాధించే అవకాశాలు ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More